АЛИЕНОРА АКВИТАНСКАЯ (Алиенор, Альенора, Элеонора; франц. Alienor d’Aquitaine)

Герцогиня Аквитанская и графиня Пуатье, жена французского короля Людовика VII (1137–1152), жена английского короля Генриха II (1152–1189), старшая дочь Вильгельма (Гийома) X, герцога Аквитании и графа Пуатье, мать английских королей Ричарда I Львиное ​сердце и Иоанна Безземельного .

После смерти отца и брата в 1137 А. А. стала герцогиней и графиней, а также самой богатой наследницей в Европе: ее владения простирались от Луары до Пиренеев. В 1137 ее опекун — французский король Людовик VI Толстый — выдал ее замуж за своего сына, который вскоре стал королем Людовиком VII. У них было 2 дочери. В 1147 А. А.сопровождала своего мужа во Втором крестовом походе , посетив Константинополь и Иерусалим. Поход был неудачным, а небезупречные отношения между супругами еще больше ухудшились — они вернулись во Францию порознь и в 1152 развелись. А. А. вернулась в Пуатье и через 2 месяца вышла замуж за Генриха Анжуйского, который в 1154 стал королем Англии. У них было 5 сыновей (Вильгельм, Генрих, Ричард, Джеффри, Иоанн) и 3 дочери (Матильда, Элеонора, Джоан). На протяжении 20 лет А. А. играла активную роль в управлении державы Плантагенетов , активно разъезжая по всей территории. Она участвовала в управлении государством, исполняла функции регента в Англии, когда Генрих был во Франции, и наоборот. Открытый роман Генриха с Розамундой Клиффорд способствовал отдалению супругов, а также установлению А. А. своего двора в Пуатье в 1167. В 1169 она провозгласила своего сына Ричарда герцогом Аквитанским. В 1173 А. А. принимает участие в заговоре трех своих сыновей (Генриха Молодого, Джеффри и Ричарда) против их отца. Восстание не удалось, и в результате А. А. попала в заключение. Она оставалась под надзором вплоть до смерти Генриха II в 1189. Сын Ричард, вскоре ставший и прозванный современниками «Львиное сердце», находился под большим влиянием матери. А. А. выбрала ему невесту — Беренгарию, дочь Санчо Мудрого Наваррского — которую она привезла вслед за крестоносным войском на Сицилию. В 1190 А. А. выступила в роли регента в Англии, пока Ричард был в Третьем Крестовом походе . Она также принимала участие в переговорах о его освобождении из плена и собирании выкупа. В 1199 Ричард умер и ему наследовал Иоанн, младший сын. Роль А. А. в делах Англии прекратилась, хотя она по-прежнему была тесно вовлечена в дела Аквитании, где проживала последние годы. Она оказывала поддержку своему сыну в противостоянии с французским королем и устроила его брак со своей внучкой Бланкой Кастильской. А. А. умерла 31 марта 1204 и была похоронена в церкви монастыря Фонтевро, куда она удалилась в конце жизни. А. А. — одна из самых выдающихся и могущественных женщин Средневековья . Сила характера позволила ей играть заметную роль в политической жизни Англии: не только выступать в качестве регента при собственном муже, но и фактически управлять королевством при сыне Ричарде, а также сохранять верность своих непостоянных вассалов в Аквитании на протяжении почти 70 лет.

Автор статьи: А. А. Анисимова.