АЛЬФОНСО VIII

АЛЬФОНСО VIII - король Кастилии с 31 августа 1158 года.

Сын Санчо III и Бланки Наваррской. Унаследовал корону от своего отца в трехлетнем возрасте, до совершеннолетия находился под опекой, за которую вели кровопролитную борьбу два знатных рода — де Кастро и де Лара. Внутренние неурядицы привели к территориальным потерям — король Наварры Санчо IV занял Логроньо и часть земель Ла-Риохи, король Леона Фернандо II завладел Бургосом, а позже завоевал Сеговию и Толедо, действуя в союзе с родом де Кастро. Чтобы юный король не попал в руки Фернандо II, его взяли под защиту кастильские города. В 1170 по достижении совершеннолетия А. VIII был провозглашен королем на кортесах в Бургосе. Ему удалось вернуть все потерянные территории. Постоянная угроза со стороны Альмохадов заставляет А. VIII активизировать военные действия на юге — при участии военно-рыцарских орденов Сантьяго и Калатрава была отвоевана Куэнка (1177) и прилежащие территории. А. VIII делает первые попытки объединить усилия христианских королевств полуострова в войнах с мусульманами . Однако вражда с Леоном, где к власти пришел Альфонсо IX , замедляет этот процесс. В 1194 заключение договора с Леоном в Тордеумосе позволило возобновить действия против мусульман. Получив согласие на военную помощь со стороны Леона, Наварры и Арагона, А. VIII начал поход летом 1195, но решающее сражение произошло раньше, чем прибыли союзные войска (битва при Аларкосе 19.07.1195), и христиане потерпели поражение, а мусульманские отряды взяли Калатраву и осадили Толедо, хотя и неудачно. Папа Иннокентий III объявил крестовый поход против Альмохадов по просьбе А. VIII. В нем приняли участие король Арагона Педро II , король Наварры Санчо VII, военно-рыцарские ордены, в том числе тамплиеры , архиепископ Нарбоны. Объединенное войско христиан разбило армию альмохадского правителя Мирамамолина в битве при Лас-Навас-де-Толоса (16.07.1212) , граница мусульманских земель была отодвинута к югу от р. Тахо.

Автор статьи: Попова Г.А.