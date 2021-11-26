АЛЬФОНСО IX ЛЕОНСКИЙ

АЛЬФОНСО IX ЛЕОНСКИЙ (Alfonso IX de León) - король Леона с 1188 года.

Сын Фернандо II Леонского и Урраки Португальской. Брак родителей А. IX был аннулирован церковью еще до его рождения по причине их родства, и отец женился во второй раз. Первые месяцы правления А. IX были посвящены борьбе с мачехой Урракой Лопес, которая пыталась посадить на трон своего сына Санчо. А. IX созвал чрезвычайную королевскую курию, в состав которой вошли представители знати, духовенства и городов. Римская курия закрепила трон за А. IX, а также приняла Великую хартию, по которой король гарантировал защиту подданных от произвола, их права на владение имуществом, а также на обращение с жалобами в верховный суд или курию в случае нарушений. Королю запрещалось объявлять войну или заключать мир без совета со знатью и духовенством. Курия 1188 считается не только первым собранием испанских кортесов , но и первым собранием сословно-представительного органа в истории Европы. Правление А. IX стало важной вехой в развитии Леонского королевства и его культуры. Чтобы ограничить власть знати, А. IX пересмотрел некоторые пожалования в ее пользу, осуществленные отцом, и ввел новое административное деление на муниципии, которыми управляли королевские наместники. В Саламанке был открыт университет (1218), сложилась особая галисийская поэтическая школа; в Сантьяго-де-Компостеле был сооружен Портик Славы — выдающийся памятник романской скульптуры. Однако ключевыми для А. IX были его отношения с Кастилией и Альмохадами. В 1188 король Кастилии Альфонсо VIII напал на Леон и вынудил А. IX стать фактически его вассалом ; захваченные Кастилией земли Леона много лет были камнем преткновения в отношениях между двумя королевствами. Тем не менее угроза со стороны Альмохадов и давление папства заставляли A. IX вступать в переговоры и заключать союзы с Кастилией, всегда непрочные. В 1191 А. IX заключил брак с племянницей португальского короля Санчо I инфантой Терезой и союз с Португалией против Кастилии, в который вошли также Арагон и Наварра. Вскоре брак был расторгнут папой Целестином III по причине близкого родства супругов. От этого брака родились трое детей: сын Фернандо (ум. 1214), дочери Санча и Дульсе. В 1194 Кастилия и Леон заключили союз для совместной борьбы с альмохадами, который, однако, не предотвратил поражения Кастилии при Аларкосе в 1195. В 1197 был заключен брак А. IX с дочерью Альфонсо VIII Беренгелой. Брак также был аннулирован папой римским по причине близкого родства супругов, от него родилось 5 детей. А. IX уклонился от участия в битве при Лас-Навас-де-Толоса (1212) и действовал против мусульман самостоятельно, отвоевав бóльшую часть Эстремадуры (Касерес в 1227, Мериду и Бадахос в 1230). После смерти Альфонсо VIII (1214), а затем и его сына Энрике I (1217) A. IX противился возникшей перспективе объединения Кастилии и Леона под властью Фернандо III и хотел передать Леон Санче и Дульсе, но после смерти А. IX те отказались от трона в пользу своего сводного брата Фернандо, и Кастилия и Леон окончательно объединились.

Автор статьи: Астахов М.А.