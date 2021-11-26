АЛЬФОНСО I АРАГОНСКИЙ ВОИТЕЛЬ

АЛЬФОНСО I АРАГОНСКИЙ ВОИТЕЛЬ (Alfonso I de Aragón, el Batallador) - король Арагона и Наварры .

Участвовал во взятии Валенсии Сидом Кампеадором (1094) и освобождении Уэски (1096). В 1104 унаследовал престол от сводного брата Педро I. В 1109 женился на Урраке Кастильской, дочери и единственной наследнице Альфонсо VI Храброго , выступавшего за объединение сил двух королевств для борьбы с Альморавидами . Заключив этот брак, А. I принял титулы короля Леона и Кастилии и императора всей Испании. Стремление А. I самовластно править в Леоне и Кастилии вызвало недовольство знати и Урраки. Началось воен. противостояние; хотя брак между находившимися в кровном родстве супругами был расторгнут папой Пасхалием II в 1114, А. I по-прежнему считал себя императором и королем Кастилии, контролируя ее значительную часть. Пока А. I был занят войнами с мусульманами, Уррака, а затем ее сын от первого брака Альфонсо VII отвоевали у А. I многие земли; по миру в Тамаре (1127) А. I отказался от претензий на них и от титула императора , но сохранил Басконию, Ла-Риоху и некоторые земли на востоке. Кастилии, позже вошедшие в ее состав. В 1118 А. I захватил Сарагосу, куда перенес столицу Арагона; в 1120 разбил при Кутанде войска альморавидов, пытавшихся вернуть Сарагосу и остановить арагонскую Реконкисту . В ходе многочисленных войн A. I отвоевал у мусульман Калатаюд и Дароку (1120) и многие другие города. В 1125–1126 он совершил поход в Андалусию, захватил огромную добычу и привел оттуда для заселения захваченных им земель множество мосарабов. С этой же целью А. I жаловал отвоеванным городам фуэро, привлекал туда переселенцев из-за Пиренеев; покровительствовал мудехарам . В 1129 разбил альморавидов при Кульере и подверг осаде Валенсию. В результате походов А. I территория Арагона выросла вдвое. А. I основал первый в Испании рыцарский орден Militia Christi, который в 1143 вошел в состав ордена тамплиеров . Не имея детей, А. I завещал свое королевство орденам тамплиеров, госпитальеров и Гроба Господня.

Автор статьи: Русанов А.В.