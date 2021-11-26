АФОНСУ I Энрикеш (порт. Afonso I Henriques o Conquistador)

Первый король Португалии, основатель Бургундской династии португальских королей.

Сын Энрике (Генриха, Анри), герцога Бургундского и первого графа Португальского (см. Энрике Бургундский) и Терезы (Таразии), внебрачной дочери леоно-кастильского короля Альфонсо VI Храброго . Детство А. I Э. прошло в замке Гимарайнш, в 1125 он собственноручно возвел себя в рыцарское достоинство в Коимбре. В 1146 взял в супруги Мафалду (Матильду), дочь графа Савойского Амадео II. Имел 7 законных детей и 4 бастардов. По­гребен в монастыре Санта Круш в Коимбре. После смерти в 1112 графа Энрике управление Португальским граф­ством перешло в руки его вдовы Терезы. Усиление влияния фаворита графини галисийца Фернанду Переша, графа Трава вызывало недовольство части португальских фидалгу, недовольных пребыванием графства под суверенитетом Леона. Как сторонники молодого А. I Э. в начале 1127 они открыто выступили против короля Леона и Кастилии Альфонсо VII (см. Альфонсо VII Император ), который в ответ вторгся в Португалию и вынудил осажденных в замке Гимарайнш А. I Э. и его сторонников признать себя вассалами леонской короны. В сражении при Сан-Мамеде (близ Гимарайнша) (24 июля 1128) А. I Э. одержал победу над войсками Терезы, использовал сложное положение леоно-кастильской монархии после смерти Альфонсо VI и в ситуации, когда многие части королевства обретали известную самостоятельность, не преминул воспользоваться такой возможностью и в отношении своего владения, Португалии. А. I Э. консолидировал Португалию на антикастильской основе, опираясь на поддержку широких социальных слоев. В этом начинании он пользовался активной поддержкой португальского духовенства, отказывавшегося признавать примасию толедского епископства. Стремления к церковной и политической самостоятельности совпали. Первоначально, с 1132, военная активность А. I Э. была направлена на север, на Галисию, но нарастание давления мавров с юга заставило его в 1137 заключить в Туе мирный договор с Альфонсо VII (титуловавшимся с 1135 императором) и признать себя его вассалом. 25 июля 1139 при местечке Орике произошла битва между войсками А. I Э. и маврами. Традиция связывает битву с провозглашением А. I Э. королем его сторонниками на поле боя и началом употребления им королевского титула. В то же время известна более ранняя хартия пожалования от марта 1139, где А. I Э. уже именует себя portugalensium rex. Графиня Тереза подписывалась regina de Portugal, Portugalensium regina и пользовалась термином regnum («королевство») применительно к португальским землям в документах, датируемых 1117, 1124, 1125. Стабильно титуловаться королем А. I Э. начал с 1140. Победа при Орике подняла его престиж и позволила впоследствии добиться реальной самостоятельности Португалии. Нарушив договор, А. I Э. разбил войска кастильского короля, захватил Туй и земли в Галисии, но в 1143 заключил в Саморе новый договор с Альфонсо VII, по которому Португалия была признана королевством. Подлинный текст договора не сохранился, его содержание известно по упоминаниям в других документах, но именно он временно урегулировал взаимоотношения Португалии с Кастилией . На время правления А. I Э. пришлись главные завоевания португальской Реконкисты , в которой он достиг значительных успехов. С битвы при Орике начались завоевания А. I Э. в южном направлении. В 1142 он предпринял неудачную попытку овладеть Лиссабоном, крупнейшим городом западной части полуострова, контролировавшим устье р. Тежу и морское побережье, для чего привлек английских и нормандских крестоносцев, следовавших в Святую землю. Летом 1147 А. I Э. с помощью западноевропейских рыцарей, «франков», вновь осадил Лиссабон, павший 23 октября 1147. Завоевание Лиссабона привело к сдаче всего региона по обеим сторонам Тежу: замок Синтра сдался без боя, пали Алмада, Палмела. Обладание крупнейшими экономическими центрами Португалии — Порту, Коимброй, Лиссабоном — усилило португальского короля, и в последующие 20 лет до 1169 он совершил многочисленные военные походы в южном направлении: на Алкасер-ду-Сал (24 июня 1158), Одемиру (1158), Эвору и Бежу (1159). Продвижение его войск на юг было остановлено вторгшимися из северных районов Африки альмохадами . В 1161 они вернули себе Эвору и Бежу, которые затем неоднократно переходили из рук в руки. В 1165 король Леона Фернандо II (1157—1188) признал независимость Португалии и в том же году заключил брак с дочерью португальского короля. Тем не менее А. I Э. осуществил экспансию против Сьюдад-Родриго, вторгся в Галисию, завладел Туем. Весной 1169 он напал на маврский Бадахос, жители которого были данниками леонского короля, оказавшего им поддержку. Осаждая Бадахос, португальский король на 2 месяца оказался пленником Фернандо II, который обязал его вернуть галисийские земли. События Реконкисты развивались с переменным успехом: в 1171 мавры вторглись в Алентежу, осадили Сантарен, где находился А. I Э.; в 1184 войско альмохадов вновь осадило Сантарен. За время правления первого португальского короля устойчивые границы Португалии отодвинулись к югу до р. Тежу, до линии городов Эвора и Бежа, основывались населенные пункты в Алентежу. В португальской историографии XVIII—XIX вв. существовало устойчивое мнение, что завоевательная политика А. I Э. была направлена против противников христианства , мавров. Анализ его походов показывает, что он пытался расширить владения и за счет соседнего христианского Леона, но не преуспел в этом направлении, а поддержку сумел получить в экспансии на юг, в области, контролируемые маврами. В поисках гаранта независимости Португалии А. I Э. стремился обрести покровительство Св. Престола и в 1143 принес клятву вассальной верности папе Иннокентию II (1130—1143). А. I Э. направил в Римскую курию хартию Claves Regni Coelorum (13 декабря 1143) с обещанием ежегодной уплаты 4 унций золота при условии признания Португалии королевством и с обязательством не признавать ничьей духовной или светской сеньории, кроме папы. В намерении стать вассалом наиболее авторитетного в христианской Европе сеньора, далекого от территориальных притязаний на Пиренейском п-ове, А. I Э. стремился избежать реальной вассальной зависимости от Кастилии. В мае 1144 папа Луций II (1144—1145) направил ему хартию Devotionem Tuam, в которой принял оммаж, но условия — титул короля, независимость территории Португалии в духовных и светских вопросах — не обговаривались. Рим склонялся к более сильному королевству Кастилии и Леона, и до 1179 документы папской канцелярии продолжали титуловать португальского государя dux (герцог, правитель). В понтификат Александра III (1159—1181) А. I Э. добился окончательного признания королевства римским престолом. Впервые с титулом короля А. I Э. упоминается в булле Relatum est (13 апреля 1179), которая полностью признавала за ним и его наследниками титул королей Португалии; ежегодный взнос повысился с 4 унций до 2 марок золота (т. е. со 120 до 460 г золота). Королевское достоинство А. I Э. было санкционировано буллой Manifestis probatum est (23 мая 1179). Во внутренней политике А. I Э. учитывал интересы всех групп своих подданных. В продолжение царствования он пользовался постоянной поддержкой португальского духовенства и духовно-рыцарских орденов тамплиеров, госпитальеров (см. Иоанниты ) и Сантьяго, особенно при завоевании и заселении новоприобретенных земель юга, основал военный Ависский орден. Со своей стороны он предоставил огромные земельные владения клиру и духовным орденам. При активном участии А. I Э. основаны многие португальские монастыри. В развитии аграрной экономики А. I Э. использовал богатый опыт цистерцианцев, в частности монастыря Алкобаса. Для привлечения поселенцев на отвоеванные земли король предоставлял многочисленные привилегии. Новые поселения наряду со старыми получали от него форалы, фиксирующие их права и обязанности по отношению к короне. В 1179 А. I Э. даровал первый форал Лиссабону, подтвердив уже сложившуюся традицию отношений и положив начало ряду привилегий лиссабонцев. Форал Лиссабона был общим правовым документом не только для христиан, но и для мусульман: они находились под королевским покровительством, могли избирать своего алкайда, который осуществлял управление и правосудие, имели собственное кладбище и квартал на севере города (Морария). Действие этого форала распространялось и на жителей близлежащих городов. С 1170 А. I Э. привлек к делам управления в качестве соправителя своего сына и наследника, будущего короля Саншу I. В XVII в. в полемике с Кастилией эпизоды жизни А. I Э. использовались в историко-политических памфлетах для обоснования независимости Португалии от Кастилии; с XVIII в. в общественной жизни Португалии и исторической литературе культивировался образ А. I Э. как основателя португальской государственности.

Автор статьи: Черных А.П.