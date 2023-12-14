10 класс | История России

КРИЗИС САМОДЕРЖАВИЯ В РОССИИ. 1895-1917

Ананьич Б.

Коллективная монография «Кризис самодержавия в России» - фундаментальное исследование внутренней политики царизма конца XIX - начала ХХ в. - эпохи империализма, когда все противоречия российской действительности были обострены до предела, и верхи, господствующие классы уже не могли «сохранить в неизмененном виде свое господство». Книга основана на имеющейся литературе и преимущественно на широком круге источников - архивных материалах, документальных публикациях, мемуарах и прессе, в значительной мере впервые вводимых в научный оборот.