Россия в годы Первой мировой войны и Великой Российской революции § 2 Власть и общество в годы Первой мировой войны На чтение: 3 минуты

1. Общество и война.

Начало войны вызвало в России патриотический подъём. Петербург был переименован в Петроград, на улицах городов происходили монархически-патриотические манифестации, в армию записывались добровольцы. Многие женщины, включая членов императорской фамилии, шли работать в госпитали сёстрами милосердия. Газеты широко освещали боевые подвиги солдат и офицеров. Роль армии в жизни общества необычайно возросла. С началом войны почти все политические силы заявили о своей поддержке правительства. Но большевики выступили против войны, считая её империалистической и захватнической, и отказались голосовать за военный бюджет. Более того, В. И. Ленин выступил за поражение собственного правительства в войне. Такая позиция называлась пораженчеством. Ленин требовал пораженчества от всех социал-демократических партий Европы, надеясь, что война приведёт к мировой революции. В ноябре 1914 г. думская фракция большевиков была арестована за антивоенную пропаганду, а в феврале 1915 г. её члены были осуждены на вечное поселение в Сибири. Война внесла также раскол в ряды меньшевиков и эсеров: одна часть («оборонцы») — выступала за поддержку правительства, другая («интернационалисты») — за всеобщий демократический мир без аннексий и контрибуций. Предприниматели и земская общественность заявляли о готовности оказать благотворительную помощь воинам, особенно раненым. В стране развернулась благотворительная кампания по сбору средств для помощи раненым и солдатским семьям. Были созданы Общество помощи жертвам войны, благотворительный комитет под председательством сестры императрицы, великой княгини Елизаветы Фёдоровны. С разрешения правительства были организованы Всероссийский земский союз и Всероссийский союз городов. Эти организации, опиравшиеся на органы земского и городского самоуправления, занимались созданием госпиталей, производством медикаментов, участвовали в снабжении фронта продовольствием и снаряжением.

2. Перестройка экономики.

Отступление 1915 г. во многом было связано с нехваткой снарядов, винтовок и других видов военного снаряжения. Требовалось в кратчайшие сроки мобилизовать все ресурсы страны для решения этой проблемы. В последние месяцы 1914 г. — первой половине 1915 г. в целях лучшего обеспечения армии вооружением и продовольствием были существенно расширены полномочия некоторых министров. Были созданы «Особые совещания» — по обороне, по топливу, по перевозкам, по продовольствию. Председателями Особых совещаний стали соответствующие министры, но в их работе участвовали также представители Думы и общественных организаций. Совещания распределяли военные заказы между предприятиями и контролировали их выполнение. В тесной связи с Особыми совещаниями. действовали военно-промышленные комитеты, созданные в 1915 г. предпринимателями и общественными деятелями для помощи фронту. Центральный военно-промышленный комитет (ЦВПК) возглавил лидер октябристов А. И. Гучков. ЦВПК имел почти 250 отделений по всей стране. В их задачу входило распределение военных заказов, определение ценовой политики, регулирование рынка труда и улаживание конфликтов между рабочими и предпринимателями, налаживание работы транспорта. Однако эффективность работы этих структур оказалась невелика. Предприниматели главным образом заботились о собственной прибыли за государственный счёт, чиновники работали по старинке, проявляя неповоротливость и недостаточную компетентность в новых условиях. При этом и те и другие не доверяли друг другу.

3. Возобновление противостояния власти и общества.

После тяжёлых поражений весны — лета 1915 г. начались поиски виноватых. В июне 1915 г. военный министр В. А. Сухомлинов был отстранён от должности и позднее обвинён в измене. До этого за шпионаж был казнён его сотрудник полковник С. Н. Мясоедов (позднее выяснилось, что приговор вынесли без достаточных оснований). В правительстве сложилась либеральная группировка, возглавлявшаяся министром иностранных дел С. Д. Сазоновым. Но было немало консервативных министров, которые пользовались поддержкой Николая II. Стороны дискредитировали друг друга, что вызвало череду отставок, известных как «министерская чехарда»: за четыре года сменилось шесть министров внутренних дел, четыре министра земледелия и обер-прокуроров Синода, по три министра иностранных дел и путей сообщения. Правительство поочерёдно возглавляли И. Л. Горемыкин, Б. В. Штюрмер и А. Ф. Трепов. Последним председателем Совета министров царской России стал князь Н. Д. Голицын, которому суждено было оставаться у власти всего два месяца. Общественное мнение связывало некоторые назначения с влиянием друга семьи императора .старца. Г. Е. Распутина, которого обвиняли в аморальном поведении и связях с германскими агентами. Эти слухи ещё сильнее подрывали престиж монархии. В декабре 1916 г. старец был убит группой заговорщиков-монархистов. Но и после устранения Распутина политика Николая II осталась без изменений. В августе 1915 г., под воздействием военных неудач, думскими депутатами был образован Прогрессивный блок, в который вошли кадеты, октябристы и часть националистов во главе с В. В. Шульгиным. Блок добивался создания ответственного перед Думой правительства или хотя бы правительства доверия страны. Однако под страной члены входивших в него фракций подразумевали прежде всего либеральную общественность. Начиная с лета 1915 г. либеральная пресса обрушилась с критикой на царское правительство. Она пыталась доказать, что для победы в войне есть все возможности и лишь из-за бездарной политики Николая II и его правительства армия терпит одно поражение за другим, а в тылу накапливаются социальные проблемы. Утверждалось, что при дворе существует влиятельная группировка, выступающая за сепаратный мир с Германией, главой которой является императрица. Особую активность в критике проявлял лидер блока и кадетской партии П. Н. Милюков. Имея в виду неумелые действия императорской администрации, он вопрошал с думской трибуны: Что это — глупость или измена?!

4. Нарастание социально-экономического кризиса.

С 1915 г. в России стала усиливаться социальная напряжённость. Из-за заготовок для армии уменьшилось количество продуктов в свободной продаже, что вызвало дороговизну, дефицит и спекуляцию. Военные власти получили право ограничивать вывоз продовольствия из прифронтовых губерний, что ещё больше ухудшило ситуацию на рынке. Железнодорожный транспорт, занятый военными перевозками, не справлялся с доставкой продовольствия. Несмотря на многочисленные совещания, властям не удавалось в достаточной мере обеспечить снабжение городов. Весной 1916 г. правительство ввело в ряде губерний карточки на продукты, а в конце года — продовольственную развёрстку (обязательные нормы продажи продовольствия государству по твёрдым ценам), но это только увеличило дефицит, так как бюрократия не справилась со столь сложной задачей, как обеспечение хлебом городов и армии. С 1915 г. в России возобновилось стачечное движение, в феврале 1916 г. бастовал ряд заводов в Петрограде, в том числе военных. В деревнях требовали прекращения проводившихся в рамках столыпинской аграрной реформы землеустроительных работ до возвращения мужчин с фронта. В 1916 г., в результате мобилизации населения Туркестана на тыловые работы, произошло крупное восстание народов Казахстана и Средней Азии, которые ранее не призывались в армию. Оно было подавлено. Оживилось международное антивоенное движение. В 1915 г. представители выступавших против войны социалистических групп собрались в Циммервальде в Швейцарии. Выступивший от имени большевиков Ленин призвал социалистов всех стран бороться за превращение войны империалистической в войну гражданскую, агитировать солдат враждующих армий за восстание, которое развалит фронт и приведёт к свержению монархических и буржуазных правительств. Но большинство участников конференции считали необходимым добиваться заключения всеобщего мира на основе отказа от аннексий и контрибуций, а также предоставления народам права на самоопределение.