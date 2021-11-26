ОСОБЫЕ СОВЕЩАНИЯ

ОСОБЫЕ СОВЕЩАНИЯ - в Рос­сии в Первую ми­ро­вую вой­ну чрез­вы­чай­ные ор­га­ны во­енно-эко­но­мического ре­гу­ли­ро­ва­ния и по­мощи бе­жен­цам.

Че­ты­ре Особых совещания об­ра­зо­ва­ны 17(30).8.1915 года; их крат­кие на­име­но­ва­ния - по обо­ро­не (ОСО, председатель - во­енный ми­нистр), по то­п­ли­ву (ОСОТОП, председатель - министр тор­гов­ли и промышленности), по про­до­воль­ст­вию (председатель - глав­но­управ­ляю­щий зем­ле­уст­рой­ст­вом и зем­ле­де­ли­ем, за­тем министр зем­ле­де­лия), по пе­ре­воз­кам (председатель - министр пу­тей со­об­ще­ния). Ещё од­но особое совещание, по бе­жен­цам (ОСОБЕЖ, председатель - министр внутренних дел), уч­ре­ж­де­но 30.8(12.9).1915 года. В со­став Особого совещания вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли от различных ве­домств, от Государственной ду­мы, Государственного со­ве­та, Зем­ско­го сою­за , Сою­за го­ро­дов , а так­же в ОСО и ОСОТОП - от Центрального во­ен­но-промышленного комитета, в ОСОБЕЖ - от Российского общества Крас­но­го Кре­ста, на­цио­наль­ных и других ор­га­ни­за­ций по­мо­щи бе­жен­цам; на за­се­да­ния Особых совещаний при­гла­ша­лись спе­циа­ли­сты по об­су­ж­дав­шим­ся во­про­сам. Особые совещания уч­ре­ж­да­лись как «выс­шие го­су­дар­ст­вен­ные ус­та­нов­ле­ния», од­на­ко их ре­ше­ния ут­вер­жда­лись со­от­вет­ст­вую­щи­ми ми­ни­ст­ра­ми. Пред­се­да­те­ли пер­вых че­ты­рёх Особых совещаний бы­ли на­де­ле­ны ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми; они име­ли пра­во тре­бо­вать со­дей­ст­вия от государственных и об­щественных ор­га­ни­за­ций, ча­ст­ных лиц, до­би­вать­ся от пред­при­ятий и ор­га­ни­за­ций пер­во­оче­ред­но­го ис­пол­не­ния во­енных за­ка­зов, на­ла­гать се­к­вестр на не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во, про­из­во­дить ре­к­ви­зи­ции, уволь­нять и на­зна­чать ру­ко­во­ди­те­лей и слу­жа­щих ча­ст­ных пред­при­ятий (Особое совещание по пе­ре­воз­кам по­лу­чи­ло это пра­во в январе 1916 года). ОСОТОП и Особое совещание по про­до­воль­ст­вию 3(16).2.1916 года по­лу­чи­ли пра­во тре­бо­вать от на­се­ле­ния вы­пол­не­ния по­гру­зоч­ных ра­бот и гу­же­вых пе­ре­во­зок то­п­ли­ва, про­до­воль­ст­вен­ных и фу­раж­ных гру­зов по ус­та­нов­лен­ным пред­се­да­те­ля­ми этих со­ве­ща­ний рас­цен­кам.

Осо­бое со­ве­ща­ние для об­су­ж­де­ния и объ­е­ди­не­ния ме­ро­прия­тий по обо­ро­не го­су­дар­ст­ва (ОСО) рас­пре­де­ля­ло во­енные за­ка­зы (в том числе ме­ж­ду иностранными за­во­да­ми), осу­ще­ст­в­ля­ло над­зор за дея­тель­но­стью ка­зён­ных и ча­ст­ных пред­при­ятий, про­из­во­див­ших пред­ме­ты бое­во­го и другого ма­те­ри­аль­но­го снаб­же­ния ар­мии и фло­та, ока­зы­ва­ло по­мощь в ор­га­ни­за­ции, ра­бо­те и пе­ре­уст­рой­ст­ве обо­рон­ных за­во­дов. Председатель ОСО по­лу­чил пре­иму­ществ. влия­ние на дея­тель­ность Особого совещания по пе­ре­воз­кам, про­до­воль­ст­вию и то­п­ли­ву; их пред­се­да­те­ли долж­ны бы­ли ин­фор­ми­ро­вать его о сво­их ре­ше­ни­ях, а он мог при­ос­та­но­вить их вы­пол­не­ние. Он так­же имел пра­во ус­та­нав­ли­вать раз­мер за­ра­бот­ной пла­ты на пред­при­яти­ях, вы­пол­няю­щих во­енные за­ка­зы. Ме­ст­ные ор­га­ны ОСО - 12 за­во­дских со­ве­ща­ний (Пет­ро­град­ское, Ре­вель­ское, Моск., Ни­же­го­род­ское, Ураль­ское, Ки­ев­ское, Ека­те­ри­но­слав­ское, Рос­тов­ское, Харь­ков­ское, Одес­ское, Кав­каз­ское и Си­бир­ское), они за­ни­ма­лись ко­ор­ди­на­ци­ей ра­бо­ты, ус­та­нов­ле­ни­ем со­труд­ни­че­ст­ва и коо­пе­ра­ции ме­ж­ду пред­при­ятия­ми в отдельных промышленных рай­онах. В со­ста­ве ОСО дей­ст­во­ва­ли ко­мис­сии, в том числе под­го­то­ви­тель­ная по артиллерийским во­про­сам (председатель - С.И. Ти­ма­шев ); на­блю­да­тель­ная с функ­ция­ми над­зо­ра за ис­пол­не­ни­ем во­енных зака­зов (А.Н. Ку­лом­зин ); эва­куа­ци­он­ная, со­дей­ст­во­вав­шая во­зоб­нов­ле­нию ра­бо­ты эва­куи­ро­ван­ных пред­при­ятий (М.В. Род­зян­ко ); по пе­ре­смот­ру норм са­ни­тар­но­го и медицинского снаб­же­ния ар­мии (А.И. Гуч­ков ); по обес­пе­че­нию ра­бо­чей си­лой об­слу­жи­ваю­щих обо­ро­ну пред­при­ятий (А.С. Сти­шин­ский ); под­го­то­ви­тель­ная по авиационным во­про­сам (Вл.И. Гур­ко). 17(30).12.1915 года при упол­но­мо­чен­ном пред­се­да­те­ля ОСО по де­лам ме­тал­лур­гической промшленности об­ра­зо­ван Комитет по де­лам ме­тал­лур­гической промышленности (председатель - А.З. Мыш­ла­ев­ский), в ко­то­рый во­шли пред­ста­вите­ли от ча­ст­ных же­лез­ных до­рог, Зем­ско­го сою­за и Сою­за го­ро­дов, пред­при­ни­ма­тель­ских ор­га­ни­за­ций. Сре­ди чле­нов ОСО от Государственной ду­мы - И.Н. Еф­ре­мов , Н.Е. Мар­ков , А.И. Шин­га­рёв , В.В. Шуль­гин ; от Государственного со­ве­та - А.И. Мо­со­лов, М.А. Ста­хо­вич , В.И. Ти­ми­ря­зев , А.Ф. Тре­пов . По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года ОСО под­верг­лось ре­ор­га­ни­за­ции, пе­ре­да­но в ве­де­ние Нар­ко­ма­та тор­гов­ли и промышленности [25.11(8.12).1917 года], за­тем во­енного ве­дом­ст­ва [1(14).12.1917 года] и ВСНХ [19.12.1917 (1.1.1918) года], ре­ша­ло во­про­сы пе­ре­во­да промышленности на вы­пуск про­дук­ции мир­но­го вре­ме­ни; 20.12.1917 (2.1.1918) года пе­ре­име­но­ва­но в Со­ве­ща­ние по фи­нан­си­ро­ва­нию, ли­к­ви­ди­ро­ва­но 26.1(8.2).1918 года.

Осо­бое со­ве­ща­ние для об­су­ж­де­ния и объ­е­ди­не­ния ме­ро­прия­тий по обес­пе­че­нию то­п­ли­вом (ОСОТОП) за­ни­ма­лось во­про­са­ми до­бы­чи, за­го­тов­ки и рас­пре­де­ле­ния то­п­ли­ва, в том числе снаб­же­ни­ем им пред­при­ятий пу­тей со­об­ще­ния, государственных и об­щественных уч­ре­ж­де­ний и пред­при­ятий, вы­пол­няв­ших во­енные за­ка­зы или имев­ших осо­бо важ­ное зна­че­ние. Председатель ОСОТОПа имел пра­во ус­та­нав­ли­вать пре­дель­ные, за­тем [с 26.6(9.7).1917 года] твёр­дые це­ны на все ви­ды то­п­ли­ва, так­же ему бы­ло пре­до­став­ле­но пра­во объ­яв­лять про­да­жу разливных ви­дов то­п­ли­ва в отдельных ме­ст­но­стях или в це­лом по стра­не мо­но­по­ли­ей каз­ны [22.11(5.12).1915 года]; раз­ре­шать при­ну­дительную раз­ра­бот­ку на то­п­ли­во ча­ст­ных ле­сов [17(30).10.1916 года]; и других. Пред­се­да­тель ОСОТОПа 11(24).11.1915 года на­зна­чил сво­их рай­он­ных упол­но­мо­чен­ных в Во­ро­не­же, Кие­ве, Мо­ск­ве, Одес­се, Пер­ми, Пет­ро­гра­де, Рос­то­ве-на-До­ну, Са­ма­ре, Харь­ко­ве, при них соз­да­ва­лись рай­он­ные со­ве­ща­ния по то­п­ли­ву из пред­ста­ви­те­лей ве­домств, об­ще­ст­вен­ных и тор­го­во-промышленных ор­га­ни­за­ций. В мае 1916 года уч­ре­ж­де­ны долж­но­сти глав­но­упол­но­мо­чен­ных по снаб­же­нию неф­тью и неф­тя­ны­ми ос­тат­ка­ми по­тре­би­те­лей всей им­пе­рии (с ме­сто­пре­бы­ва­ни­ем в Пет­ро­гра­де) и по До­нец­ко­му ми­неральному то­п­ли­ву (в Харь­ко­ве). С декабря 1916 года ОСОТОП из­да­вал свои «Из­вес­тия». Сре­ди чле­нов ОСОТОПа от Государственной ду­мы - Е.Е. За­мы­слов­ский , А.Д. Про­то­по­пов , В.А. Сте­па­нов, кн. К.М. Ша­хов­ской; от Государственного со­ве­та - А.А. Ма­ка­ров, ба­рон В.В. Мел­лер-За­ко­мель­ский. В декабре 1917 года ОСОТОП под­чи­нялся ВСНХ, 30.12.1917 (12.1.1918) года уп­разд­нён (слу­жеб­ный пер­со­нал, де­неж­ные и тех­нические сред­ст­ва пе­ре­да­ны в От­дел то­п­ли­ва ВСНХ).

Осо­бое со­ве­ща­ние для об­су­ж­де­ния и объ­е­ди­не­ния ме­ро­прия­тий по про­до­воль­ст­вен­но­му де­лу за­ни­ма­лось во­про­са­ми про­до­вольственной по­ли­ти­ки в це­лом, ко­ор­ди­ни­ро­ва­ло дей­ст­вия по за­го­тов­ке про­до­воль­ст­вия и фу­ра­жа для ар­мии и фло­та. Пред­се­да­тель со­ве­ща­ния по­лу­чил пра­во ус­та­нав­ли­вать пре­дель­ные це­ны на про­да­жу про­до­вольственных про­дук­тов и фу­ра­жа [27.11 (10.12).1915 года]. В со­ста­ве со­ве­ща­ния дей­ст­во­ва­ли ко­мис­сии - о снаб­же­нии ар­мии и фло­та, а так­же сель­ско­го и городского на­се­ле­ния хле­бом и зер­но­вым фу­ра­жом (председатель - Г.В. Глин­ка), о снаб­же­нии их же мя­сом, мас­лом и се­ном (С.Н. Ле­нин); о ме­рах борь­бы с до­ро­го­виз­ной пред­ме­тов пер­вой не­об­хо­ди­мо­сти (Н.Н. По­кров­ский ); транс­порт­ная (Э.Б. Кри­гер-Вой­нов­ский) и другие. В октябре 1915 года бы­ли на­зна­че­ны упол­но­мо­чен­ные пред­се­да­те­ля Осо­бо­го со­ве­ща­ния на мес­тах (69 человек к февралю 1916 года в боль­шин­ст­ве гу­бер­ний и об­лас­тей), при них соз­да­ва­лись со­веща­ния из пред­ста­ви­те­лей Зем­ско­го сою­за и Сою­за го­ро­дов и во­енно-промышленных ко­ми­те­тов. С октября 1916 года вме­сто них за­го­то­вительными опе­ра­ция­ми Осо­бо­го со­ве­ща­ния ста­ли ру­ко­во­дить глав­но­упол­но­мо­чен­ные Министерства зем­ле­де­лия по за­куп­ке хле­ба, мя­са, жи­ров, ово­щей и других про­дук­тов; соз­да­ва­лись гу­берн­ские и го­род­ские про­до­вольственные со­ве­ща­ния, в со­став ко­то­рых вклю­ча­лись пред­ста­ви­те­ли Особого совещания по про­до­воль­ст­вию. Для обос­но­ва­ния пла­на снаб­же­ния про­до­воль­ст­ви­ем ар­мии и на­се­ле­ния со­ве­ща­ние подготовило и в 1916 году про­ве­ло Все­российскую сельскохозяйственную пе­ре­пись. С января 1916 года из­да­ва­ло свои «Из­вес­тия». Сре­ди чле­нов со­ве­ща­ния от Государственной ду­мы - С.В. Вос­тро­тин, граф И.И. Кап­нист, князь Д.И. Ша­хов­ской ; от Государственного со­ве­та – князь А.Д. Обо­лен­ский , граф А.П. Тол­стой. В мар­те 1917 года дея­тель­ность со­ве­ща­ния при­ос­та­нов­ле­на Временным пра­ви­тель­ст­вом в свя­зи с уч­ре­ж­де­ни­ем Об­ще­го­су­дар­ст­вен­но­го про­до­вольственного комитета и позднее не во­зоб­нов­ля­лась.

Осо­бое со­ве­ща­ние для об­су­ж­де­ния и объ­е­ди­не­ния ме­ро­прия­тий по пе­ре­воз­ке то­п­ли­ва, про­до­воль­ст­вен­ных и во­ен­ных гру­зов раз­ра­ба­ты­ва­ло ме­ры по уси­ле­нию про­пу­ск­ной спо­соб­но­сти же­лез­ных до­рог и других пу­тей со­об­ще­ния. Рас­смат­ри­ва­ло тре­бо­ва­ния на пе­ре­воз­ки, вне­сён­ные ми­ни­ст­ром пу­тей со­об­ще­ния или за­яв­лен­ные ми­ни­ст­ра­ми во­ен­ным, тор­гов­ли и промышленности и глав­но­управ­ляю­щим зем­ле­уст­рой­ст­вом и зем­ле­де­ли­ем (до уч­ре­ж­де­ния в декабре 1915 - январе 1916 года временных рас­по­ря­ди­тель­ных ко­ми­те­тов по железнодорожным и вод­ным пе­ре­воз­кам в Министерствеве пу­тей со­об­ще­ния). Председатель со­ве­ща­ния имел пра­во раз­ре­шать при­ну­дительного ис­поль­зо­ва­ние ча­ст­но­го под­виж­но­го со­ста­ва, склад­ских по­ме­ще­ний, ус­та­нав­ли­вать пре­дель­ные це­ны на пе­ре­воз­ки по вод­ным пу­тям и вы­да­вать ссу­ды и пре­мии ча­ст­ным ли­цам и пред­при­яти­ям [с 7(20).9.1916 года], и другие. Сре­ди чле­нов со­ве­ща­ния от Государственной ду­мы – И.В. Год­нев, В.Я. Дем­чен­ко, С.В. Ле­ва­шов, от Государственного со­ве­та - К.С. Не­ме­ша­ев , граф Д.А. Ол­суфь­ев . Ли­к­ви­ди­ро­ва­но Временным пра­ви­тель­ст­вом по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года.

Для ре­ше­ния об­щих во­про­сов про­во­ди­лись со­вме­ст­ные за­се­да­ния пред­ста­ви­те­лей всех во­енно-эко­но­ми­че­ских Особых комиссий. Наи­бо­лее важ­ные про­бле­мы ре­ша­лись в со­ве­ща­ни­ях ми­ни­ст­ров - пред­се­да­те­лей особых комиссий (в ию­ле-декабре 1916 года они про­хо­ди­ли с уча­сти­ем ря­да на­чаль­ни­ков главных управ­ле­ний Во­енного, Мор­ского и других ми­ни­стерств).

Осо­бое со­ве­ща­ние по уст­рой­ст­ву бе­жен­цев (ОСОБЕЖ) рас­пре­де­ля­ло сред­ст­ва на ну­ж­ды бе­жен­цев, ру­ко­во­ди­ло их рас­се­ле­ни­ем, воз­вра­ще­ни­ем в мес­та по­сто­ян­но­го жи­тель­ст­ва и ока­за­ни­ем по­мо­щи в вос­ста­нов­ле­нии хо­зяйств; рас­смат­ри­ва­ло об­щие во­про­сы оцен­ки иму­ще­ст­ва, ос­тав­лен­но­го бе­жен­ца­ми на мес­тах их по­сто­ян­но­го жи­тель­ст­ва, во­про­сы о воз­ме­ще­нии убыт­ков, при­чи­нён­ных вой­ной, о воз­на­гра­ж­де­нии за ре­к­ви­зи­ро­ван­ное по рас­по­ря­же­нию во­енных вла­стей иму­ще­ст­во; ру­ко­во­ди­ло уст­рой­ст­вом школ, кур­сов и мас­тер­ских для бе­жен­цев, дея­тель­но­стью ме­ст­ных ко­ми­те­тов по­мо­щи бе­жен­цам, а так­же (с апреля 1917 года) Комите-та великой княж­ны Тать­я­ны Ни­ко­ла­ев­ны для ока­за­ния временной по­мо­щи по­стра­дав­шим от во­еных дей­ст­вий (Тать­я­нин­ский комитет). Председатель ОСОБЕЖа на­зна­чал сво­их глав­но­упол­но­мо­чен­ных на мес­тах. ОСОБЕЖ дей­ст­во­вал до об­ра­зо­ва­ния в апреле 1918 года Центральной кол­ле­гии по де­лам плен­ных и бе­жен­цев (Цен­тро­п­лен­беж).

В Российской им­пе­рии в XIX - начале XX веков Особыми совещаниями на­зы­ва­лись временные меж­ве­дом­ст­вен­ные ор­га­ны при ми­ни­стер­ст­вах и Государственном со­ве­те для рас­смот­ре­ния различных административных и за­ко­но­дательных во­про­сов (в литературе не­ко­то­рые из­вест­ны по име­нам пред­се­да­те­лей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)