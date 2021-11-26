ОСОБЫЕ СОВЕЩАНИЯ
ОСОБЫЕ СОВЕЩАНИЯ - в России в Первую мировую войну чрезвычайные органы военно-экономического регулирования и помощи беженцам.
Четыре Особых совещания образованы 17(30).8.1915 года; их краткие наименования - по обороне (ОСО, председатель - военный министр), по топливу (ОСОТОП, председатель - министр торговли и промышленности), по продовольствию (председатель - главноуправляющий землеустройством и земледелием, затем министр земледелия), по перевозкам (председатель - министр путей сообщения). Ещё одно особое совещание, по беженцам (ОСОБЕЖ, председатель - министр внутренних дел), учреждено 30.8(12.9).1915 года. В состав Особого совещания входили представители от различных ведомств, от Государственной думы, Государственного совета, Земского союза, Союза городов, а также в ОСО и ОСОТОП - от Центрального военно-промышленного комитета, в ОСОБЕЖ - от Российского общества Красного Креста, национальных и других организаций помощи беженцам; на заседания Особых совещаний приглашались специалисты по обсуждавшимся вопросам. Особые совещания учреждались как «высшие государственные установления», однако их решения утверждались соответствующими министрами. Председатели первых четырёх Особых совещаний были наделены широкими полномочиями; они имели право требовать содействия от государственных и общественных организаций, частных лиц, добиваться от предприятий и организаций первоочередного исполнения военных заказов, налагать секвестр на недвижимое имущество, производить реквизиции, увольнять и назначать руководителей и служащих частных предприятий (Особое совещание по перевозкам получило это право в январе 1916 года). ОСОТОП и Особое совещание по продовольствию 3(16).2.1916 года получили право требовать от населения выполнения погрузочных работ и гужевых перевозок топлива, продовольственных и фуражных грузов по установленным председателями этих совещаний расценкам.
Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства (ОСО) распределяло военные заказы (в том числе между иностранными заводами), осуществляло надзор за деятельностью казённых и частных предприятий, производивших предметы боевого и другого материального снабжения армии и флота, оказывало помощь в организации, работе и переустройстве оборонных заводов. Председатель ОСО получил преимуществ. влияние на деятельность Особого совещания по перевозкам, продовольствию и топливу; их председатели должны были информировать его о своих решениях, а он мог приостановить их выполнение. Он также имел право устанавливать размер заработной платы на предприятиях, выполняющих военные заказы. Местные органы ОСО - 12 заводских совещаний (Петроградское, Ревельское, Моск., Нижегородское, Уральское, Киевское, Екатеринославское, Ростовское, Харьковское, Одесское, Кавказское и Сибирское), они занимались координацией работы, установлением сотрудничества и кооперации между предприятиями в отдельных промышленных районах. В составе ОСО действовали комиссии, в том числе подготовительная по артиллерийским вопросам (председатель - С.И. Тимашев); наблюдательная с функциями надзора за исполнением военных заказов (А.Н. Куломзин); эвакуационная, содействовавшая возобновлению работы эвакуированных предприятий (М.В. Родзянко); по пересмотру норм санитарного и медицинского снабжения армии (А.И. Гучков); по обеспечению рабочей силой обслуживающих оборону предприятий (А.С. Стишинский); подготовительная по авиационным вопросам (Вл.И. Гурко). 17(30).12.1915 года при уполномоченном председателя ОСО по делам металлургической промшленности образован Комитет по делам металлургической промышленности (председатель - А.З. Мышлаевский), в который вошли представители от частных железных дорог, Земского союза и Союза городов, предпринимательских организаций. Среди членов ОСО от Государственной думы - И.Н. Ефремов, Н.Е. Марков, А.И. Шингарёв, В.В. Шульгин; от Государственного совета - А.И. Мосолов, М.А. Стахович, В.И. Тимирязев, А.Ф. Трепов. После Октябрьской революции 1917 года ОСО подверглось реорганизации, передано в ведение Наркомата торговли и промышленности [25.11(8.12).1917 года], затем военного ведомства [1(14).12.1917 года] и ВСНХ [19.12.1917 (1.1.1918) года], решало вопросы перевода промышленности на выпуск продукции мирного времени; 20.12.1917 (2.1.1918) года переименовано в Совещание по финансированию, ликвидировано 26.1(8.2).1918 года.
Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению топливом (ОСОТОП) занималось вопросами добычи, заготовки и распределения топлива, в том числе снабжением им предприятий путей сообщения, государственных и общественных учреждений и предприятий, выполнявших военные заказы или имевших особо важное значение. Председатель ОСОТОПа имел право устанавливать предельные, затем [с 26.6(9.7).1917 года] твёрдые цены на все виды топлива, также ему было предоставлено право объявлять продажу разливных видов топлива в отдельных местностях или в целом по стране монополией казны [22.11(5.12).1915 года]; разрешать принудительную разработку на топливо частных лесов [17(30).10.1916 года]; и других. Председатель ОСОТОПа 11(24).11.1915 года назначил своих районных уполномоченных в Воронеже, Киеве, Москве, Одессе, Перми, Петрограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Харькове, при них создавались районные совещания по топливу из представителей ведомств, общественных и торгово-промышленных организаций. В мае 1916 года учреждены должности главноуполномоченных по снабжению нефтью и нефтяными остатками потребителей всей империи (с местопребыванием в Петрограде) и по Донецкому минеральному топливу (в Харькове). С декабря 1916 года ОСОТОП издавал свои «Известия». Среди членов ОСОТОПа от Государственной думы - Е.Е. Замысловский, А.Д. Протопопов, В.А. Степанов, кн. К.М. Шаховской; от Государственного совета - А.А. Макаров, барон В.В. Меллер-Закомельский. В декабре 1917 года ОСОТОП подчинялся ВСНХ, 30.12.1917 (12.1.1918) года упразднён (служебный персонал, денежные и технические средства переданы в Отдел топлива ВСНХ).
Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу занималось вопросами продовольственной политики в целом, координировало действия по заготовке продовольствия и фуража для армии и флота. Председатель совещания получил право устанавливать предельные цены на продажу продовольственных продуктов и фуража [27.11 (10.12).1915 года]. В составе совещания действовали комиссии - о снабжении армии и флота, а также сельского и городского населения хлебом и зерновым фуражом (председатель - Г.В. Глинка), о снабжении их же мясом, маслом и сеном (С.Н. Ленин); о мерах борьбы с дороговизной предметов первой необходимости (Н.Н. Покровский); транспортная (Э.Б. Кригер-Войновский) и другие. В октябре 1915 года были назначены уполномоченные председателя Особого совещания на местах (69 человек к февралю 1916 года в большинстве губерний и областей), при них создавались совещания из представителей Земского союза и Союза городов и военно-промышленных комитетов. С октября 1916 года вместо них заготовительными операциями Особого совещания стали руководить главноуполномоченные Министерства земледелия по закупке хлеба, мяса, жиров, овощей и других продуктов; создавались губернские и городские продовольственные совещания, в состав которых включались представители Особого совещания по продовольствию. Для обоснования плана снабжения продовольствием армии и населения совещание подготовило и в 1916 году провело Всероссийскую сельскохозяйственную перепись. С января 1916 года издавало свои «Известия». Среди членов совещания от Государственной думы - С.В. Востротин, граф И.И. Капнист, князь Д.И. Шаховской; от Государственного совета – князь А.Д.Оболенский, граф А.П. Толстой. В марте 1917 года деятельность совещания приостановлена Временным правительством в связи с учреждением Общегосударственного продовольственного комитета и позднее не возобновлялась.
Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по перевозке топлива, продовольственных и военных грузов разрабатывало меры по усилению пропускной способности железных дорог и других путей сообщения. Рассматривало требования на перевозки, внесённые министром путей сообщения или заявленные министрами военным, торговли и промышленности и главноуправляющим землеустройством и земледелием (до учреждения в декабре 1915 - январе 1916 года временных распорядительных комитетов по железнодорожным и водным перевозкам в Министерствеве путей сообщения). Председатель совещания имел право разрешать принудительного использование частного подвижного состава, складских помещений, устанавливать предельные цены на перевозки по водным путям и выдавать ссуды и премии частным лицам и предприятиям [с 7(20).9.1916 года], и другие. Среди членов совещания от Государственной думы – И.В. Годнев, В.Я. Демченко, С.В. Левашов, от Государственного совета - К.С. Немешаев, граф Д.А. Олсуфьев. Ликвидировано Временным правительством после Февральской революции 1917 года.
Для решения общих вопросов проводились совместные заседания представителей всех военно-экономических Особых комиссий. Наиболее важные проблемы решались в совещаниях министров - председателей особых комиссий (в июле-декабре 1916 года они проходили с участием ряда начальников главных управлений Военного, Морского и других министерств).
Особое совещание по устройству беженцев (ОСОБЕЖ) распределяло средства на нужды беженцев, руководило их расселением, возвращением в места постоянного жительства и оказанием помощи в восстановлении хозяйств; рассматривало общие вопросы оценки имущества, оставленного беженцами на местах их постоянного жительства, вопросы о возмещении убытков, причинённых войной, о вознаграждении за реквизированное по распоряжению военных властей имущество; руководило устройством школ, курсов и мастерских для беженцев, деятельностью местных комитетов помощи беженцам, а также (с апреля 1917 года) Комите-та великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военых действий (Татьянинский комитет). Председатель ОСОБЕЖа назначал своих главноуполномоченных на местах. ОСОБЕЖ действовал до образования в апреле 1918 года Центральной коллегии по делам пленных и беженцев (Центропленбеж).
В Российской империи в XIX - начале XX веков Особыми совещаниями назывались временные межведомственные органы при министерствах и Государственном совете для рассмотрения различных административных и законодательных вопросов (в литературе некоторые известны по именам председателей.