Мировоззренческие причины Великой российской революции Доктор исторических наук Григорий Иванович Герасимов – о том, в чем были причины Октябрьской революции 1917 года. На сегодня история революции 1917 года изучена достаточно досконально, однако ни одна из ее версий не удовлетворяет полностью историков. Если раньше причину видели в закрытых архивах, то сегодня чаще всего ее видят в недостатках теоретических концепций, с помощью которых историк подходит к историческому материалу. Событие колоссального масштаба и коренных изменений, которым является любая революция, не может быть объяснено случайностью и должно вытекать из предшествующего хода событий. Теоретическое объяснение революции Подавляющее большинство наиболее популярных теорий, которые призваны объяснить революцию, считают, что ее причиной было... На чтение: 7 минут

Доктор исторических наук Григорий Иванович Герасимов – о том, в чем были причины Октябрьской революции 1917 года.

На сегодня история революции 1917 года изучена достаточно досконально, однако ни одна из ее версий не удовлетворяет полностью историков. Если раньше причину видели в закрытых архивах, то сегодня чаще всего ее видят в недостатках теоретических концепций, с помощью которых историк подходит к историческому материалу.

Событие колоссального масштаба и коренных изменений, которым является любая революция, не может быть объяснено случайностью и должно вытекать из предшествующего хода событий.

Теоретическое объяснение революции

Подавляющее большинство наиболее популярных теорий, которые призваны объяснить революцию, считают, что ее причиной было действие объективных факторов, которые влияли на людей и определяли их поведение. По мнению историка Б.Н. Миронова чаще всего используются марксистский и близкий ему мальтузианский, модернизационный и институциональный подходы, а также психосоциальная, структурная, политическая либо экономическая концепции, в зависимости от того, какой фактор считается относительно более важным1.

Я считаю, что реальной движущей силой исторических процессов является человек, обладающий сознанием и действующий в соответствии с теми идеями, которые он творчески создает. Идеи всегда предшествуют действиям и предопределяют их.

Идеи в сознании человека существуют в определенном порядке, обеспечивающем ему целостный и, в общем-то, не слишком противоречивый взгляд на существующую действительность, ее прошлое и будущее. Этот порядок, называемый мировоззрением человека, обеспечивается главенством одной или нескольких взаимосвязанных друг с другом идей, которым подчинены все другие идей. Такими идеями могут быть вера в миф, в бога, в человеческий разум. Они соответственно образуют мифологическое, религиозное и рационалистическое мировоззрения. В рамках этих мировоззренческих систем может существовать много конкретных учений и концепций, например, религиозное мировоззрение существует в форме христианского, мусульманского, иудаистского и других видов мировосприятия, в основе которых лежат конкретные религии. Рационалистическое мировоззрение в ХХ веке существовало в форме либерального, коммунистического, фашистского и иных.

Революция, как смена мировоззрений

Смена мировоззрений всегда приводит либо к ломке прежних политических, социальных, экономических и культурных форм и институтов или насыщению их новым содержанием. Процесс этот всегда довольно длительный, например, в Римской империи христианству потребовалось 300 лет, чтобы стать господствующей религией и основой мировоззрения. В России смена язычества христианством тоже произошла не одномоментно, и на его укоренение в сознании потребовалось несколько столетий.

События 1917 года, которые раньше в нашей историографии называли Февральской и Октябрьской революциями, а сегодня началом Великой российской революции (1917 – 1921 гг.), являются завершением процесса смены мировоззрения, который начался при Петре I. В допетровской России господствующим мировоззрением было православие, которое определяло всю жизнедеятельность русского человека, начиная от целей в жизни, до распорядка дня. Власть царя держалась исключительно на православной вере народа в него, как Помазанника Божия.

К XVIII веку Россия оказалась перед выбором: либо продолжать жить в соответствии с православием и стать колонией Европы, или, переняв западные идеи, технологии и практики, отстоять свою независимость. Первоначально заимствовались только предметы, которые мы сами не производили, и технологии. Однако быстро выяснилось, что невозможно ими пользоваться, воспроизводить и совершенствовать в российских условиях, не зная тех идей, на основе которых они созданы и работают. Вместе с импортом технических и научных идей русские люди усваивали и политические идеи, которые были враждебны православию.

Кризис православия

Патриарх Кирилл так описывает этот процесс: «если отмести политическую конъюнктуру и взглянуть беспристрастно, то мы поймем, что наши национальные болезни, приведшие к катастрофе век назад, начались не за год, не за пять, даже не за десять, а как минимум за двести лет до 1917 года, ― когда стали разрушаться духовные основы жизни нашего просвещенного общества, так называемой элиты. Люди начали терять внутренний суверенитет, отдавая свои разум и душу тому, что приходило извне, воспринимая сигналы извне абсолютно некритически, подверстывая под них свою веру, свое мировоззрение, что и привело к утрате веры, к духовному и интеллектуальному помрачению. Многие задают справедливый вопрос: а что же Церковь? Почему она не остановила этот процесс? У Церкви есть ответ: при видимом благополучии Церковь была по рукам и ногам скована государством»2. Находясь в «синодальном пленении», РПЦ проиграла ту битву идей, которая развернулась на рубеже XIX и XX веков в сознании русского народа.

В условиях снижения влияния Церкви на паству и распространения атеизма, сектантства и ересей, это обстоятельство становилось важнейшим фактором определяющим возможность распада империи в случае политического кризиса.

Распространение рационализма

Если в начале XIX века рационализм господствовал только в умах элиты, то в середине века он охватывает слои разночинной интеллигенции, а в ХХ веке проникает и в сознание рабочих, и части крестьянства. Вместе с научными идеями как составная часть рационалистического мировоззрения были усвоены идеи свободы, демократии, социализма. Именно они легли в основание двух главных оппозиционных сил – либералов и социалистов. Либеральные идеи разделялись и частью господствующего класса, поэтому все реформы в это время были либеральными. Однако внедрение либеральных идей неизбежно подрывало православие и базирующееся на нем самодержавие, поэтому за реформами всегда следовали контрреформы, которые ликвидировали наиболее опасные новшества, угрожавшие царской власти. Социалистические идеи формировали радикальную часть оппозиции, опиравшуюся на разночинную интеллигенцию, рабочих и часть крестьян.

Самодержавие опиралось на консервативную часть общества. Консерваторами в XIX веке был создан ряд работающих концепций, направленных на сохранение идейных основ общества и власти. К этим концепциям относятся: теория официальной народности С.Уварова и «охранительная» теория К.Леонтьева. Их реализация в социально-политической практике позволила на время затормозить распространение оппозиционных рационалистических идей и сохранить сложившийся на основе православия социально-политический строй, однако они не давали рецептов развития этого строя. Осуществление охранительной идеи К.Победоносцевым также не смогло задержать развития революции в России.

Русская Православная Церковь в условиях синодального правления не смогла выдвинуть идей, способных противостоять рационалистическому мировоззрению и укрепить идейные позиции православия. Без идейной, интеллектуальной и духовной помощи Церкви консерваторы были бессильны сохранить социально-политическую реальность, основанную на православном мировоззрении. Социальная база православия сокращалась, а либерализма и социализма непрерывно росла. После либеральных реформ Александра II этот процесс значительно ускорился.

Либеральные реформы и власть

Новые органы управления – земские и городские, получали свою власть от народа, а не от царя, – Помазаника Божия, и попадали под влияние оппозиционных сил. Они не укрепляли, а разрушали самодержавие. В результате реформирования больше не существовала единая вертикаль власти. Из ее состава были исключены земства и городское самоуправление, реальную независимость получили суды. Либерализация системы образования привела к распространению оппозиционных идей и сокращению социальной поддержки самодержавной власти.

Либеральные реформы системы государственного управления Александра II нанесли удар по самодержавию сопоставимый по последствиям с Первой русской революцией и вместо ожидавшегося общего укрепления самодержавной власти, ослабили ее, что и обусловило контрреформы Александра III. Компенсировать ослабление власти не могло ни усиление полиции, ни расширение масштабов и функций охранных отделений, ни военная реформа. В начале ХХ века оппозиция окрепла настолько, что заявила свои претензии на власть в годы Первой русской революции.

Мировоззренческие основы революции 1905 года

Революция 1905 года была вызвана тектоническими сдвигами в мировоззрении больших социальных групп российского общества. В ходе этих сдвигов сфера влияния православного мировоззрения, на котором основывалась легитимность самодержавной власти, сужалась, а область распространения рационалистических взглядов, порождающих и поддерживающих либеральные и социалистические политические доктрины, напротив, увеличивалась. Скорость этого процесса в различных социальных группах была различна. Выше она была в среде тех образованных слоев, которые относительно давно усвоили основы рационалистического мировоззрения – среди ученых, писателей, журналистов, инженеров и техников, рабочих, связанных с технологически сложным производством и т.п. У крестьян, в среду которых рационалистические идеи проникали при посредстве сельской интеллигенции и общения с рабочими, солдатами, вернувшимися в деревню, через газеты и прокламации, скорость смены мировоззрения была значительно ниже, но этот процесс также шел. Особенно усилился он в ходе революции.

В первой русской революции наибольшие преимущества получил либерализм, однако это было не столько результатом его борьбы, сколько результатом уступок, на которое пошло самодержавие. Царь был ограничен в своих политических маневрах и мог взять в политические союзники только либералов, идеи которых, как ему казалось, не столь сильно противоречили самодержавной природе власти, как идеи социалистические. Здесь он ошибался. Логическим завершением либерализма является принципиальное отрицание самодержавия.

Царь пошел на уступки либералам, создав законодательную Государственную Думу.

В ходе революции 1905–1907 гг. царизм начал терять своего основного и самого массового сторонника и опору – крестьянство. Дело было не в малоземелье, или других экономических и бытовых проблемах, бывали времена, когда они стояли гораздо острее, и, тем не менее, крестьянство оставалось верным трону. Теперь крестьянство стало массово разочаровываться в самой православной основе самодержавия и последующие попытки Столыпина по созданию «крепкого мужика» – опоры трона вели к противоположному результату. Кулак мог быть опорой Конституции и президента, но не православного царя. То, что кулак был против революции, еще не означало, что он будет сражаться за царя, его поведение определяло мировоззрение, а оно у кулака скорее было рационалистическое, «мелкобуржуазное», нежели ортодоксально православное.

Армия, как наиболее мощный инструмент осуществления насилия в отношении подданных, был использован для подавления первой русской революции, однако к 1917 году военные разочаровались в идее царской власти, поэтому в решающий момент отказали самодержавию в поддержке.

Кризис империи

Наступление рационалистических националистических идей подорвало важнейшую опору самодержавия – единый православный русский народ. Малороссы первыми сделали попытку обособиться в результате национальной идентификации. Похожие процессы начались среди белорусов. Опора царя – русский народ начал распадаться.

Активизировались национальные процессы среди поляков, евреев, финнов и др. народов западных окраин. На востоке страны назревал сибирский сепаратизм. Процессы нациостроительства в той или иной мере затрагивали все народы, в которых создавалась собственная интеллигенция.

Результат был один – сначала требование культурной автономии, а затем и собственного государства. Национальные движения внесли свой вклад в подрыв социальной опоры самодержавия.

Соотношение сил накануне и в ходе Февральской революции

В целом, верной опорой трона оставалась лишь дворянство и часть православного крестьянства, все остальные слои общества, включая офицерство, были ненадежны, и февраль 1917 года это отчетливо показал. Царский режим не имел социальной опоры и готов был рухнуть в любой момент.

Несмотря на отсутствие точных статистических данных можно предположить, что количество рационально мыслящих людей в феврале 1917 года еще не составляло большинство в стране, однако это было политически активное меньшинство. Крестьянские массы по-прежнему обладали преимущественно религиозным сознанием, однако оно тоже было основательно подорвано рационалистическими идеями. В рабочей среде быстро распространялись радикальные идеи, призывавшие к свержению самодержавия. В военных условиях рабочих поддержала солдатская масса, не доверявшая самодержавной власти и не желавшая отдавать свои жизни в войне с непонятными народу целями. Именно солдаты, перейдя на сторону революции, решили ее исход. Самодержавие, лишенное армии, пало. Защищать тысячелетнюю монархию было некому. Дворянство и право-монархические партии и силы были деморализованы отречением царя и не имели весомых идей, которые бы побудили их к действиям по восстановлению монархии.

Отречение царя знаменовало крах самодержавной власти и необходимость создания новой власти, основанной на санкции народа. Наиболее известной и популярной в элите, и отчасти, среди интеллигенции была либеральная идея. Именно она была реализована во власти Временного правительства. Несмотря на достаточно глубокую проработку этой идеи и наличие европейского опыта, подтверждавшего ее действенность, либерализм не был популярен среди питерских рабочих и солдат, поэтому в условиях войны не имел достаточно прочной социальной опоры.

Гораздо более широкую социальную базу имела марксистская и социалистическая неонародническая идеи. Под их влиянием находились и рабочие, и часть крестьянства и солдаты. Однако эсеро-меньшевистское руководство Петроградского совета, считало, что власть в ходе революции должна перейти в руки буржуазного правительства и действовало в соответствии с классической марксистской теорией революции, исходя из которой, добровольно передало значительную часть власти в руки Временного правительства.

Временное правительство

Приход либералов во власть в результате Февральской революции не был случайностью. Они уже контролировали Государственную Думу, Земгор, Военно-промышленные комитеты. Отречение царя и формирование Временного правительства завершило процесс перетекание власти в их руки. В.И. Ленин по этому поводу писал: «Это — представители нового класса, поднявшегося к политической власти в России, класса ка­питалистических помещиков и буржуазии, которая давно правит нашей страной экономически и которая как за время революции 1905—1907 годов, так и за время контрреволюции 1907—1914 го­дов, так наконец,— и притом с особенной быстротой, — за время войны 1914—1917 годов чрезвычайно быстро организовалась по­литически, забирая в свои руки и местное самоуправление, и на­родное образование, и съезды разных видов, и Думу, и военно-промышленные комитеты и т. д. Этот новый класс «почти совсем» был уже у власти к 1917 году; поэтому и достаточно было первых ударов царизму, чтобы он развалился, очистив место буржуазии»3.

В историографии муссируется идея о том, что царь упустил время для передачи власти либералам мирным путем, и это якобы могло предотвратить последующую революционную смуту. С этим положением трудно согласиться, поскольку приход к власти либералов, может быть, и мог бы предотвратить февральскую революцию, но вот октябрьскую он бы не предотвратил, потому, что у власти осенью 1917 года были бы те же люди и они в своих действиях руководствовались бы теми же идеями, что логично привело бы к тем же плачевным результатам и к Октябрьскому перевороту.

За недолгое время своего правления либералы и поддерживавшие их правые эссеры и меньшевики не смогли решить ни одной задачи, стоявшей перед страной, которая стала стремительно разваливаться, поэтому очень скоро в их идеях разочаровались и рабочие, и солдаты, проложившие им путь к власти в феврале 1917 года. Одновременно в сознании народных масс, особенно в столицах, стали преобладать идеи большевиков, которые не только в доступной форме предлагали простые решения сложных проблем, но и готовы были, не считаясь с потерями, добиваться их решения. Это предопределило победу большевиков в октябре 1917 года.

Рост влияния социалистической идеи

Часть власти, в форме поддержки солдатских и рабочих масс, и осуществление с их помощью контроля армии и производства, оставалась в руках Петроградского совета. В результате такого расклада сил Совет смог оказывать непосредственное воздействие на правительство и контролировать его действия.

Прочно укоренившиеся в сознании многих людей социал-демократические и неонароднические теории, привели к взрывному росту партий, основанных на этих идеях. Когда в ходе революции появилась возможность, носители данных идей воссоздали многочисленные партии эсеров и меньшевиков, оказавшие непосредственное влияние на дальнейшие политические события.

Если содержанием предшествующего периода было противостояние религиозного и рационалистического мировоззрения, то после политической победы рационализма в феврале 1917 года, борьба началась между течениями внутри этого мировоззрения за преобладание над умами и действиями людей. Двоевластие сложившеся в ходе февральской революции, – это политически оформленное противостояние либеральной и социалистической идей, воплощенных во Временном правительстве и Советах. Исход этого противостояния зависел от того, какая идея овладеет умами большего количества политически активных сторонников. Эта борьба между либерализмом и социализмом явилась основным содержанием политической борьбы в марте – октябре 1917 года.

Наибольшую выгоду от февральской революции получили либералы, сформировавшие Временное правительство, а также меньшевики и эсеры, осуществлявшие контроль над Советами. В проигрыше остались большевики, положившие много сил на подготовку революции. Теперь они жаждали реванша.

Решающую роль в борьбе за власть в 1917 году играли партии, как инструмент достижения политических целей. В политических действиях партии руководствовались своими базовыми теориями. Исходя из них партийные лидеры анализировали обстановку и намечали тактику ведения борьбы. О том, что доктринальные установки играли решающую роль в этой борьбе, свидетельствует поведение эсеро-меньшевистского Совета, не желавшего по идеологическим мотивам брать власть и добровольно отдавшего ее Временному правительству. Большевики, которые руководствовались иными идеями, считали, что социализм можно построить в России и поэтому были полны решимости в своей борьбе за власть, чтобы с ее помощью реализовать свой социалистический идеал.

Закономерность победы большевиков

В 1917 году у всех главных партий была возможность реализовать свои идеи в конкурентной борьбе с другими партиями, причем оценку этих идей давали массы трудящихся, преимущественно рабочие и солдаты. Они сделали свой выбор в пользу большевиков.

В начале ХХ века социализм, как идея имел значительно более прочную и массовую социальную основу, чем либерализм, поэтому его победа в октябре 1917 года не является исторической случайностью. Если бы не принципиальная позиция меньшевиков и эсеров, считавших, что Россия «не дозрела до социализма», Советы могли взять всю полноту власти еще в феврале месяце.

Несмотря на то, что либералы получили в 1917 году большую часть власти, тем не менее, они не смогли с помощью государственного аппарата осуществить свои теории и убедить политически активное меньшинство в легитимности своей власти. Не подтвердив действенность своих идей, либералы обрекли себя на поражение. Та же участь и по той же причине постигла меньшевиков и эсеров. Войдя в состав Временного правительства, преобладая в Советах, они оказались неспособны осуществить свои социально-политические и экономические концепции, чего от них ожидали народные массы. Победа и последующее 75-летнее правление большевиков было обусловлено их решимостью реализовать свои идеи, невзирая ни на какие объективные трудности и, не считаясь ни с какими потерями, как в рядах противника, так и в своих собственных.

Огромную роль в революции играли идейные и политические лидеры - те, кто создавал и продвигал идеи, мобилизовывал массы на их осуществление. В ходе революции выдвинулось много ярких личностей, однако наибольших успехов в реализации своих идей добился В. Ленин, благодаря сочетанию в его личности качеств талантливого мыслителя и выдающегося организатора.

Октябрьская революция – это реализация ленинских идей и создание на их основе новой социально-политической реальности. Можно с уверенностью сказать, что если бы Ленин не выдвинул ряд новых идей, которые были подхвачены массами, то история развивалась по иному пути. Ленинские идеи были более убедительны, чем идеи его политических оппонентов и массы пошли за большевиками. Перед своими политическими противниками большевики имели только лишь идейное и организационное преимущество, во всех остальных отношениях они уступали и кадетам и эсерам. У первых в руках была вся материальная мощь государственного аппарата, вторые имели гораздо более многочисленную партию и широчайшую социальную поддержку в лице крестьянства. Однако ни либералы, ни неонародники, будучи у власти, не смогли реализовать своих идей и создать для своей власти необходимую социальную базу.

Если в февральской революции главную роль сыграли массы рабочих и солдат, то в октябрьской круг активных участников сузился до борьбы активных защитников Временного правительства и сил, поддерживающих большевистские Советы. Если на стороне первых было только несколько тысяч человек готовых защищать правительство до первых выстрелов в их сторону, то на стороне вторых были десятки тысяч, большинство из которых были столь же неустойчивы, однако численно они абсолютно преобладали над противником. Победа большевиков была предопределена их подавляющим численным превосходством и решимостью в достижении своих целей. Свои главные программные идеи они начали осуществлять в первые часы своего правления, приняв декреты о мире, земле, власти Советов. Этим они обеспечили поддержку широких народных масс и последующую победу в гражданской войне.

1. Миронов Б.Н. Русская революция 1917 года в контексте теорий революции http://www.bmironov.spb.ru/russkaya-revolyuciya-1917-goda-v-kontekste-t/

2. Патриаршая проповедь в праздник Казанской иконы Божией Матери после Литургии в Успенском соборе Московского Кремля. 4 ноября 2017 г. http://www.patriarchia.ru/db/text/5054963.html

3. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 18.