Как в Первую мировую войну богатые и известные люди помогали фронту На большой войне потенциал кадровой армии рано или поздно заканчивается, и воевать начинает народ. И факт присутствия на фронте знаменитостей имеет огромное психологическое значение: это говорит о единстве не только народа и армии, но о степени единства общества и его элит. На чтение: 1 минута

На большой войне потенциал кадровой армии рано или поздно заканчивается, и воевать начинает народ. И факт присутствия на фронте знаменитостей имеет огромное психологическое значение: это говорит о единстве не только народа и армии, но о степени единства общества и его элит.

Все для фронта

Век назад имя балерины Матильды Кшесинской было не просто на слуху - она была одной из самых обсуждаемых личностей в Российской империи. О любовных историях и театральных интригах с участием примы-балерины написаны тысячи статей и сняты десятки фильмов. Менее известна другая сторона ее жизни - Матильда много лет занималась благотворительностью, поддерживая традиции милосердия, имеющие в России глубокие корни.

В Википедии говорится, что балерина лоббировала интересы военных поставщиков, в частности, вмешивалась в распределение заказов на артиллерийские снаряды. Но все это на уровне сплетен. Но есть и факты. Матильда Кшесинская в декабре 1914 года устроила лазарет, за что получила благодарность от императрицы. Деньги заработала на гастролях: ездила с концертами от Москвы до Тифлиса. На гонорары сняла большую квартиру на первом этаже недалеко от своего дома на Каменноостровском проспекте, завезла 30 кроватей для солдат, устроила две операционные и три палаты по 10 кроватей для раненых. Оплатила врачей, которые приходили каждый день. Постоянный штат состоял из одной старшей сестры, двух сестер, двух санитаров и повара.

Посылала семьям раненых подарки, устраивала выезды для солдат и врачей в театр, писала под диктовку письма, украшала палаты цветами. А однажды устроила в лазарете большой праздник и, сбросив туфли, без пуантов, танцевала перед ранеными на пальцах свою знаменитую "Русскую".

В те дни она с гордостью писала великому князю Андрею Владимировичу: "Мой долг россиянки сегодня - служить всеми силами родному Отечеству и Государю".

Летом 1915 года, чтобы дать возможность "своим" пациентам подышать свежим воздухом после замкнутой лазаретной жизни, она привозила их к ceбе на дачу в Стрельну партиями в 10 человек, для чего ей выделялись казенные грузовики. Сын Кшесинской Вова всегда был рад провести день с ранеными. Он следил за ходом военных действий, знал наизусть все главные сражения, и если среди гостей были солдаты, участвовавшие в одном из них, расспросам его не было конца. Вова часто приезжал в лазарет и играл с ранеными в шашки.

На передний край

В 1916 году Кшесинская едет на фронт. Ночевала в землянке. Раздавала солдатам подарки. Потом посетила с благотворительными выступлениями Гельсингфорс (сегодня Хельсинки), средства от которых передавала в Русское театральное общество, семьям призванных в армию актеров.

Когда по поводу закрытия ее лазарета служили молебен, многие плакали. Потом балерина в последний раз обошла все палаты, чтобы проститься с ранеными. За ней шли все служащие. Старший санитар Шабанов в каждой палате обращался к солдатам со словами: "Ну, братцы, я начинаю, а вы за мною" - и, становясь на колени, клал Матильде земные поклоны. Все раненые следовали его примеру, становились кто как мог на колени, с костылями и повязками, и часто с трудом, но кланялись балерине до земли. И это повторялось в каждой палате. По окончании молебна солдат развезли по разным лазаретам, и от многих она потом получала благодарственные письма.

Императрица, передай папироску!

- С началом Первой мировой войны во всех царских дворцах были устроены лазареты: в Царском Селе, Петергофе, Гатчине, Ораниенбауме и др. К концу войны их число достигло 85.

- Все дочери Николая II сдали экзамены за курс сестры милосердия военного времени.

- Государыня и великие княжны присутствовали при операциях. Стоя за хирургом, императрица подавала инструменты, вату и бинты, уносила ампутированные ноги и руки. Медицинская благотворительность царской семьи далеко вышла за общепринятые рамки.

Хирурга княжну Гедройц упрекали за то, что она держала себя с императрицей "вызывающе начальническим образом". Между операциями или сложными перевязками могла попросить императрицу "передать папиросы или спички".

(Из книги историков ФСО "Медицина и императорская власть в России")

На Западном фронте

И по другую линию фронта в окопах Первой мировой войны было немало знаменитостей: Ярослав Гашек, Уолт Дисней, Эрих Мария Ремарк, Эрнест Хемингуэй, Сомерсет Моэм, Джон Толкиен. Агата Кристи работала медсестрой в военном госпитале.

Добровольцы

С кем мастера культуры

Литераторов на фронтах Первой мировой было много. Служить, получив повестку, пошли Сергей Есенин, Александр Блок, Виталий Бианки, Янка Купала. Но гораздо больше известных людей стали добровольцами. Например, поэт Николай Гумилев (фото 1). Несколько раз ранен. Михаил Зощенко (2) в 1915 году окончил офицерские курсы и провел в окопах два года. Валентин Катаев (3) в 18 лет, будучи еще гимназистом, пошел вольноопределяющимся. Был ранен, пережил газовую атаку. Александр Куприн (4) открыл в своем доме госпиталь, а затем в 45 лет ушел добровольцем. Писателя Алексея Толстого (5) не взяли в армию из-за болезни. Добился назначения военкором. Константин Паустовский (6) не подлежал призыву. Пошел санитаром.

Источник: https://rg.ru/