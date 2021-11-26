ГУКАСОВЫ
ГУКАСОВЫ - российские предприниматели и общественные деятели, братья.
Из армянской купеческой семьи. Павел Осипович [22.1(3.2).1858, город Шуша Елисаветпольской губернии - 22.12.1937, Париж], один из крупнейших российских нефтепромышленников конца XIX - начала XX веков. Окончил Московскую практическую академию коммерческих наук, Дрезденский политехникум (1878). Жил в Баку. Возглавлял правления нефтепромышленного и торгового акционерного общества «Каспийское товарищество», Московско-Кавказского нефтяного торгово-промышленного товарищества (в 1912 году эти общества вошли в созданную в Лондоне при участии П.О. Гукасова международную компанию «The Russian General Oil Corporation»), Русского электрического общества «Динамо», член правлений ряда других акционерных обществ, Русского торгово-промышленного банка (с 1916 года председатель его правления). Председатель Совета бакинских нефтепромышленников (1890-1906, 1915-1917 годы). В 1906 году избран членом Государственного совета от торгово-промышленной курии, переехал в Санкт-Петербург. С 1912 года член ЦК прогрессистов партии. В 1-ю мировую войну член Центрального военно-промышленного комитета и Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению топливом путей сообщения. После Октябрьской революции 1917 года эмигрировал во Францию.
Абрам Осипович [23.11(5.12).1872, город Шуша Елисаветпольской губернии - 27.4.1969, Париж], окончил Лазаревский институт восточных языков (1890), учился на физико-математическом факультете Новороссийского университета в Одессе и в Лейпцигском университете; доктор естественных наук и доктор философии (1898). В 1899 году поселился в Лондоне, представлял интересы компаний П.О. Гукасова в Европе. В 1907 году основал судостроительное общество «Balting Trading Co». Переехал в Париж, в 1924 года учредил там судостроительное общество нефтеналивных судов «Les Petroles d’Outre-Mer», в 1925 году начал строить дома в Париже и других французских городах. В 1920-х годах принял французское гражданство. В 1925-1940 годах издавал правоцентристскую газету «Возрождение» (привлёк к её редактированию П.Б. Струве, однако в 1927 году разошёлся с ним из-за политической позиции Струве), основал при её редакции одноименное универсальное издательство, которое выпускало книги и журналы на русском языке, распространяло грампластинки с русскими текстами и музыкой. Один из спонсоров Русского зарубежного съезда (1926). Организатор (1926) и председатель Российского центрального (с 1937 года национального) объединения в Париже (имело отделения в других французских городах), в которое входили представители правого крыла русской эмиграции. В 1949 года возобновил издание «Возрождения» в виде журнала.