1917: в чём главная причина революции? В юбилейных спорах 2017 года важное место занимает вопрос о том, что стало причиной революции – социальный кризис или заговор элит? Вторая версия проще: у России дела шли хорошо, но подрывные элементы, ненавидевшие государя, стали вредительствовать, и помешали России одержать неизбежную победу в войне, бросили страну в смуту. Реформы под давлением Во-первых, не будем забывать, что в 1917-м началась не первая революция – предыдущая была совсем недавно, в 1905-1907 годах. И вызвана она была острым кризисом на селе, бедностью и бесправием рабочих в городах, недовольством средних городских слоев своим положением и самодержавной системой, нерешённым национальным вопросом. В конце списка –... На чтение: 2 минуты

В юбилейных спорах 2017 года важное место занимает вопрос о том, что стало причиной революции – социальный кризис или заговор элит? Вторая версия проще: у России дела шли хорошо, но подрывные элементы, ненавидевшие государя, стали вредительствовать, и помешали России одержать неизбежную победу в войне, бросили страну в смуту.

Реформы под давлением

Во-первых, не будем забывать, что в 1917-м началась не первая революция – предыдущая была совсем недавно, в 1905-1907 годах. И вызвана она была острым кризисом на селе, бедностью и бесправием рабочих в городах, недовольством средних городских слоев своим положением и самодержавной системой, нерешённым национальным вопросом. В конце списка – поражение в войне с Японией, которое тоже было вызвано внешнеполитическим авантюризмом самодержавия и несовершенством русской армии – как следствие недостаточной модернизации общества в целом. Реформы, проводившиеся Николаем II и его министрами в результате первой революции, то есть нехотя, под давлением, дали весьма ограниченный результат. Так что новая революция была весьма вероятна. России не повезло, что эта революция разразилась во время тяжёлой Первой мировой войны, которая тоже развивалась неудачно.

Военная нагрузка для экономики оказалась слишком тяжела. Приведём весьма характерные цифры. Военный бюджет достиг в 1916 году. 25 млрд. рублей и на треть покрывался за счёт печатания денег, что вело к росту цен. В 1914-1916 годах они выросли более чем в два раза. Началось строительство военных предприятий стоимостью 600 млн рублей.

Сокращалось производство товаров для населения, так как промышленные мощности были загружены военными заказами. Производство предметов первой необходимости упало на 11,2% по сравнению с 1913 годом.

Не выдерживал транспорт. Нехватка вагонов вела к проблемам с поставками сырья для промышленности и продовольствия в города и на фронт. В конце 1916 года подвоз продовольствия для армии составлял 61% от нормы, а в феврале 1917-го – 42%.

Царь-голод

Солдатам на фронте не хватало продовольствия, они устали от окопов. Из армии во время войны дезертировало более миллиона солдат. После тяжёлых потерь 1915-1916 годов в армию призывали молодёжь, не подготовленную к армейской жизни. Новобранцев готовили к отправке на фронт в тыловых гарнизонах, муштра, скученность и перспектива отправиться «на бойню» вызывали отчаяние и ненависть к офицерам.

Фронт потреблял 250-300 млн пудов из 1,3-2 млрд пудов товарного хлеба. Это пошатнуло продовольственный рынок. Крестьяне опасались везти хлеб на продажу, как бы самим не остаться без хлеба, особенно после того, как 9 сентября 1916 года государством были введены твёрдые цены на продовольствие.

В результате в конце 1916 года в столице империи Петрограде впервые возник дефицит дешевого хлеба. А дорогой рабочим был не по карману. Из-за инфляции реальная зарплата в Петрограде упала на 20-25%. Встал вопрос о введении карточек на хлеб. Его обсуждение вызвало панику – люди скупали хлеб, опасаясь, что его потребление будет ограничено. А неповоротливая бюрократия не могла перебросить в столицу необходимое количество продовольствия.

Рабочие и беднота Петрограда выстраивались в длинные очереди за хлебом – «хвосты». « У мелочных лавок и у булочных тысячи обывателей стоят в хвостах, несмотря на трескучие морозы, в надежде получить булку или чёрный хлеб », – писала кадетская газета «Речь» 14 февраля 1917 года. В конце января была введена норма доставки в Петроград 30 вагонов ржаной и 5 вагонов пшеничной муки в сутки. Это вроде бы решило проблему, но в 20-х числах февраля снова обнаружился острый дефицит ржаной муки. Проблема была как в доставке, так и в распределении. Распределение было неритмичным, процветала спекуляция. Доставка была рассчитана на минимум, на текущие потребности хлебопекарен – без создания достаточных запасов для гражданского населения. Малейший сбой вызывал дефицит и очереди за хлебом.

Не в первый раз сталкиваясь с дефицитом хлеба, часть населения стала делать свои запасы, что усилило дефицит для остальных. Так что дело было не в снежных заносах, а в системе. Власти располагали запасом хлеба, но отказались пустить его в продажу. Рабочие и их жёны, пришедшие в булочные после работы, остались без еды. Один из полицейских доносил: « Среди населяющей вверенный мне участок рабочей массы происходит сильное брожение вследствие недостатка хлеба... Легко можно ожидать крупных уличных беспорядков. Острота положения достигла такого размаха, что некоторые, дождавшись покупки фунтов двух хлеба, крестятся и плачут от радости ». Заводы все чаще бастовали. Социальный кризис в Петрограде обострялся с каждым днём.