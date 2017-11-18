Затонувшая история СССР. Какие города ушли под воду? В легендарной истории сохраняется память об ушедшем под воду озера Светлояр граде Китеже. Принято считать, что божественное вмешательство спрятало от глаз монгольского воинства город со всеми его защитниками. По легенде, рано или поздно город вернется. А вот вернутся ли города, которые мы потеряли в середине ХХ века? И не по Божьему замыслу, а по велению грандиозных планов по электрификации всей страны. Реализуя план ГОЭЛРО, советская власть начала строить гидроэлектростанции на больших и малых реках, не всегда задумываясь о последствиях вмешательства в природу. Но электричество было для страны важнее – и это объяснимо. Реки перегородили плотинами, в столице и других городах... На чтение: 1 минута

В легендарной истории сохраняется память об ушедшем под воду озера Светлояр граде Китеже. Принято считать, что божественное вмешательство спрятало от глаз монгольского воинства город со всеми его защитниками. По легенде, рано или поздно город вернется.

А вот вернутся ли города, которые мы потеряли в середине ХХ века? И не по Божьему замыслу, а по велению грандиозных планов по электрификации всей страны. Реализуя план ГОЭЛРО, советская власть начала строить гидроэлектростанции на больших и малых реках, не всегда задумываясь о последствиях вмешательства в природу. Но электричество было для страны важнее – и это объяснимо.

Реки перегородили плотинами, в столице и других городах улучшилось водоснабжение, Москва превратилась в «порт пяти морей», а электроэнергии стало хватать для развивающейся промышленности.

Началось все с каскада ГЭС Волховской станции, затем пошло-поехало. Главными целями энергетиков стали Волга и Кама. Самыми крупными водохранилищами на волжских ГЭС стали Куйбышевское, Рыбинское, Волгоградское, Цимлянское, Камское, Саратовское. Самое масштабное затопление русских городов и деревень началось в 1935 году. Некоторые были затоплены полностью, некоторые частично, а иные были отстроены заново.

Вид на Волжскую ГЭС

Конечно, нельзя сказать, что все это выглядело как стихийное бедствие: пришло цунами, все залило, никаких следов не осталось. Нет, некоторые переселения начались задолго до создания водохранилищ. Но переезд, как известно, хуже трех пожаров...

Во главе нашего списка затопленных поселений город Молога , который находится сейчас на дне Рыбинского водохранилища. Первые сообщения о Мологе относятся к XII веку, она – ровесница Москвы. Город ликвидировался полностью. Часть горожан поселилась после потопа (1946 г.) недалеко от города Рыбинска, в поселке Слип, часть разъехалась по просторам большой страны. В 2014 году воды в Волге и, соответственно, в Рыбинском водохранилище было мало, и город Молога вновь явился людям в виде фундаментов домов и контуров улиц.

Следующим исчезнувшим под водой стал старинный город в Тверской области Корчева неподалеку от Дубны. В летописях село Корчева упоминается с XIV века. Жителей городка переселили в Конаково, а на незатопленной части сохранился погост и один-единственный дом – купцов Рождественских.

Калязин – самый известный из полузатопленных (1939-1940 гг.) городов России. Его значительная часть осталась на суше, и там даже сохранились объекты, интересные для туристов. Ну а с набережной открывается известный вид на колокольню Никольского собора, одиноко возвышающуюся посредине реки. Летом там всегда толкутся лодочники, которые доставят вас прямо к самой колокольне.

Г.А. Сотсков. Калязин до затопления

Город Пучеж тоже существует в настоящее время, только старая, историческая часть (затоплена в 1955-1957 гг.) покоится на дне Горьковского водохранилища. В источниках город упоминается еще в XVI веке. При затоплении часть деревянных зданий была перенесена в новый город, а все каменные строения разрушены.

Весьегонск, также известный с XVI века, был затоплен в 1939 году в связи с созданием Рыбинского водохранилища. От старого города сохранились только ансамбли Троицкой и Казанской церквей и кладбищенская церковь Иоанна Предтечи.

Ставрополь , город в Самарской области, был основан в 1738 году как крепость. В 1953-1955 гг. город перенесли на новое место, а в 1964 году его переименовали в Тольятти.

Куйбышев (Спасск-Татарский) в 200 километрах от Казани отмечен в источниках с 1781 года. В 1950-х по плану затопления он должен был быть на дне Куйбышевского водохранилища. Город полностью отстроили на новом месте, рядом с древним городищем Булгар. С 1991 года это старое название, но с написанием «Болгар» носит и новый город. В будущем он имеет все шансы стать одним из крупных туристических центров России.

Этот список далеко не полный, есть еще много маленьких городов и тысячи деревень, навсегда ушедших в водную пучину. Упомянем и несколько городов, которые могли бы разделить печальную участь вышеперечисленных: Кинешма, Плёс, Юрьевец… Они тоже попали в зоны затопления, но судьба к ним была более милостива.