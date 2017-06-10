Краткий курс истории. Беломорканал 10 июня 1930 года было принято постановление Совета труда и обороны СССР о начале строительства Беломорско-Балтийского канала, соединившего Онежское озеро с Белым морем. 1. Канал протяжённостью 227 километров был построен в исключительно короткие сроки – торжественное открытие состоялось 5 августа 1933 года. Скорость строительства объяснялось просто – «каналоармейцами» были заключённые системы НКВД, имевшие шанс за хорошую работу освободиться досрочно. Более 12 тысяч строителей в результате вышли на свободу. 2. Беломорканал стал одной из самых известных строек первой пятилетки. В отличие от промышленных гигантов, сроки строительства которых часто срывались, и самой пятилетки, многие показатели которой так и не были выполнены, канал... На чтение: 1 минута

10 июня 1930 года было принято постановление Совета труда и обороны СССР о начале строительства Беломорско-Балтийского канала, соединившего Онежское озеро с Белым морем.

1. Канал протяжённостью 227 километров был построен в исключительно короткие сроки – торжественное открытие состоялось 5 августа 1933 года. Скорость строительства объяснялось просто – «каналоармейцами» были заключённые системы НКВД, имевшие шанс за хорошую работу освободиться досрочно. Более 12 тысяч строителей в результате вышли на свободу.

2. Беломорканал стал одной из самых известных строек первой пятилетки. В отличие от промышленных гигантов, сроки строительства которых часто срывались, и самой пятилетки, многие показатели которой так и не были выполнены, канал был построен реально – более того, он успешно работает и в наши дни.

3. Советская пропаганда сделала Беломорканал, до 1961 года носивший имя Сталина , одним из самых известных символов СССР. Самые известные в стране папиросы назывались «Беломорканал», лучшие советские писатели во главе с Максимом Горьким в 1933 году проплыли по трассе канала и выпустили в следующем году книгу об истории его строительства.