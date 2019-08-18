Стальные руки-крылья над Москвой: первый день авиации СССР 18 августа 1933 года в Москве состоялся первый авиационный парад в честь впервые отмечавшегося советского Дня авиации В постсоветской России профессиональный праздник всех авиаторов — День воздушного флота России — отмечается в третьи выходные августа. Такая традиция сохранилась со времен Советского Союза, где с 1980 года именно этот день был Днем Воздушного флота СССР. Впервые советский День авиации отмечался 18 августа 1933 года, и тогда же в Москве в первый раз проводился специальный воздушный праздник. Проходил он на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе на Ходынском поле, а его участниками и зрителями стали несколько тысяч человек. Первая полоса газеты «Красная звезда» от... На чтение: 4 минуты

18 августа 1933 года в Москве состоялся первый авиационный парад в честь впервые отмечавшегося советского Дня авиации

В постсоветской России профессиональный праздник всех авиаторов — День воздушного флота России — отмечается в третьи выходные августа. Такая традиция сохранилась со времен Советского Союза, где с 1980 года именно этот день был Днем Воздушного флота СССР. Впервые советский День авиации отмечался 18 августа 1933 года, и тогда же в Москве в первый раз проводился специальный воздушный праздник. Проходил он на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе на Ходынском поле, а его участниками и зрителями стали несколько тысяч человек.

Первая полоса газеты «Красная звезда» от 18 августа 1933 года, посвященная первому в советской истории празднованию Дня воздушного флота. Самолет на переднем плане — пассажирский АНТ-9, принимавший участие в авиапразднике на Ходынском поле

Источник: https://livejournal.com

Воздухоплавательный день

Удивительно, но факт: волею случая дата первого советского авиационного праздника почти совпала с дореволюционной датой создания отечественной военной авиации: 12 августа (30 июля ст.ст.) 1912 года в России было документально закреплено появление военно-воздушных сил. Сделал это военный министр генерал от кавалерии Владимир Сухомлинов, издавший приказ №397, который предусматривал передачу всех вопросов, связанных с воздухоплаванием и авиацией, в ведение специальной части Главного управления Генерального штаба. Часть эта так и называлась — воздухоплавательная, а первым ее начальником стал генерал-майор Михаил Шишкевич. Именно поэтому 12 августа с 1997 года отмечается как День ВВС (с 2015 года — День Воздушо-космических сил) Россиийской Федерации.

В Российской империи у авиаторов официального праздника не было: в армии были приняты полковые праздники, а не профессиональные. Тем не менее, российские летчики по собственному почину отмечали его 2 августа, в праздник Ильи-пророка, издавна считающегося покровителем тех, кто поднимается в небо. По традиции эту дату считали «своим днем» и советские авиаторы, но официальный собственный праздник у них появился гораздо позже. Первые полтора десятилетия после Октябрьской революции число профессиональных праздников в Советской России было невелико. Все рабочие и колхозники отмечали единый день солидарности трудящихся 1 мая, похвастаться собственной датой могли только советские военнослужащие, отмечавшие 23 февраля, и работники печати, чей профессиональный праздник 5 мая был учрежден в 1922 году в честь выхода первого номера газеты «Правда».

Пассажирский самолет КНТ-14 «Правда» на фоне здания Центрального аэродрома имени Фрунзе в Москве, на балконах и крышах которого расположились зрители авиапраздника, 18 августа 1933 года

Источник: http://www.airwar.ru

С середины 1920-х годов в СССР начался настоящий авиационный бум, сопровождавшийся мощной идеологической поддержкой. Стране срочно требовались достаточно мощные военно-воздушные силы, однако дореволюционная авиапромышленность была фактически уничтожена в годы Гражданской войны. Но как только появилась возможность вплотную приступить к строительству советских ВВС, руководство СССР сделало это с невероятным размахом. В стране ускоренными темпами шло создание и развитие аэроклубов, в авиакружки записывались целыми классами и цехами, в них пропадали студенты и рабочие, а образ человека в пилотском шлеме и очках стал одним из самых заманчивых для молодежи.

Популяризация авиации в массах

Такой массовый энтузиазм привел к тому, что к началу 1930-х годов в Советском Союзе действительно удалось создать (точнее, воссоздать) авиационную промышленность и авиацию как самостоятельный род войск, а также начать развитие гражданского воздушного флота. Без самолетов не обходился ни один крупный праздник, начиная с первомайского военного парада на Красной площади в Москве. Так что появление профессионального праздника у авиаторов было только вопросом времени.

Демонстрационный полет автожира А-4 конструкции ЦАГИ на Ходынском поле во время первого авиационного праздника 18 августа 1933 года

Источник: http://www.airwar.ru

Родоначальником Дня воздушного флота СССР стал командующий военно-воздушными силами РККА, член высшего органа управления советскими вооруженными силами — Революционного военного совета — Яков Алкснис. В ноябре 1932 года он внес в РВС предложение военных летчиков об организации Дня авиации. По мнению командующего ВВС, праздник должен был способствовать «дальнейшей популяризации гражданской и военной авиации в массах» (и, надо отметить, что действительно способствовал!). При этом командующий ВВС сразу предлагал сопровождать празднование авиационными парадами, в которых участвовали бы лучшие военные и гражданские летчики и демонстрировались передовые образцы военной и гражданской авиатехники.

Предложение долго рассматривалось на высшем уровне — в правительстве и в Центральном комитете ВКП(б), и в конечном итоге 28 апреля 1933 года Совет народных комиссаров принял постановление за № 859, которое называлось «О праздновании дня воздушного флота Союза ССР». Документ этот невелик и достаточно важен, чтобы процитировать его текст целиком: «В честь выдающихся достижений ученых, авиаконструкторов, работников авиапромышленности, летного и технического состава ВВС в деле укрепления обороноспособности Советского государства, Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет: Проводить ежегодно 18 августа празднование дня воздушного флота Союза ССР (дня авиации)». Подписали постановление председатель Совнаркома Вячеслав Молотов и управделами Совнаркома Иван Мирошников.

Автожиры 2-ЭА и А-4 разработки конструкторского бюро ЦАГИ на поле Центрального аэродрома имени Фрунзе во время первого авиационного праздника 18 августа 1933 года

Источник: http://www.airwar.ru

День 18 августа был выбран в полном соответствии с предложением Якова Алксниса. Командующий советскими ВВС с полным знанием дела предположил, что именно август будет самым удобным месяцем для праздника. С одной стороны, отмечал он, к этому времени уже заканчивается период летной подготовки в летних лагерях для личного состава военно-воздушных сил, а значит, праздник не будет никого отвлекать от напряженной учебы. С другой стороны, именно август на большей части Советского Союза — месяц по метеоусловиям самый благоприятный, а значит, ничто не помешает проведению авиационных парадов, которые, по мысли Алксниса, и должны были играть главную агитационную роль в рамках праздника.

Что касается конкретной даты, то в Совнаркоме всего-навсего выбрали ближайший к середине месяца выходной. С 31 декабря 1931 года в Советском Союзе был введен новый трудовой календарь, который не зависел от дней недели: в нем были закреплены постоянные выходные, приходившиеся на 6, 12, 18, 24 и 30 число каждого месяца. Так что в предвоенном СССР день советской авиации всегда отмечался в выходной — по крайней мере, до 1940 года, пока в календарь не вернулась традиционная семидневная рабочая неделя.

Парашютисты готовятся к погрузке на борт крупнейшего пассажирского самолета начала 1930-х годов — АНТ-14 «Правда» — во время авиапраздника 18 августа 1933 года

Источник: http://www.airwar.ru

Праздник в небе над Ходынкой

Судя по всему, подавая свое предложение в РВС, командующий советской военной авиацией Яков Алкснис заранее предполагал, что вопрос будет решен положительно, а потому готовился к первому празднику авиаторов СССР. Именно так можно объяснить тот факт, что всего через неполных четыре месяца на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе в Москве уже состоялся первый авиапарад, приуроченный к Дню воздушного флота СССР.

О значении, которое придавалось первому в советской истории авиационному празднику, можно судить по такому факту: на трибуне для почетных гостей первое место занимал Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин . Рядом с ним разместились другие советские руководители, в том числе и нарком обороны Клим Ворошилов , председатель Центрального совета ОСОАВИАХИМа СССР Роберт Эйдеман и, конечно, сам инициатор праздника — командующий ВВС Яков Алкснис.

Легкий многоцелевой самолет АИР-5 конструкции Александра Яковлева среди других новинок авиатехники на поле Центрального аэродрома имени Фрунзе, 18 августа 1933 года

Источник: http://www.airwar.ru

Масштаб праздника был впечатляющим: над Ходынским полем пролетели несколько десятков новейших советских самолетов, в том числе тяжелые бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3, истребители И-5 и И-7, хорошо уже знакомый многим членам аэроклубов учебный самолет У-2 — настоящая «летающая парта» советской авиации, и один из самых больших в мире самолетов того времени — АНТ-14, носивший собственное имя «Правда». Именно с борта этого пассажирского самолета совершили показательный прыжок 62 парашютиста, украсив небо над Ходынкой раскрывшимися куполами. Особое место в экспозиции авиатехники было отведено легким самолетам, созданным в конструкторском бюро одного из самых плодовитых авиаконструкторов того времени — Александра Яковлева: АИР-5, АИР-6 и АИР-7.

Появились на поле и в небе два летательных аппарата необычной конструкции — разработанные в ЦАГИ автожиры 2-ЭА и А-4, которые прошли над полем на минимальной скорости, недоступной обычным самолетам. И конечно, не обошлось без демонстрации фигур высшего пилотажа. Истребительная эскадрилья, ведущими в которой были опытные летчики-испытатели Александр Анисимов и Михаил Алексеев, продемонстрировала одиночные и групповые трюки – по выполнению боевых разворотов, «мертвых петель», «бочек», управляемых «штопоров» и полетов вверх колесами. Каждый элемент, как вспоминали очевидцы, сопровождался восторженными выкриками зрителей и бурей аплодисментов. Бурными эмоциями встречали и приземлившихся пилотов.

Истребитель И-5 на Ходынском поле

Источник: http://www.airwar.ru

Тушинские смотры

Первый советский День авиации прошел настолько успешно, что праздник стал одним из самых желанных и ожидаемых, он быстро превратился в один из самых зрелищных в стране. С 1934 года его стали проводить на аэродроме в Тушино, который не только вмещал гораздо больше зрителей, но и позволял продемонстрировать большее число крылатых машин. Праздники авиации в Тушино проводились с 1934 по 1961 год (с перерывом в 1941-45 годах), после чего еще шесть лет — в Домодедово. Последние авиапраздники там прошли в 1967 и 1977 годах как часть праздничных мероприятий в связи с 50-летием и 60-летием Октябрьской революции.

Каждое празднование в Тушино, а потом в Домодедово было прежде всего поводом продемонстрировать новейшие разработки советской авиапромышленности. Именно поэтому, помимо советских авиаторов и простых москвичей и гостей столицы, на него съезжались все аккредитованные в Москве военно-воздушные атташе: другой возможности увидеть в небе самые современные советские самолеты у них не было.

Легкий самолет АИР-7, разработанный конструкторским коллективом Александра Яковлева, стал одной из главных новинок, продемонстрированных на авиапараде 18 августа 1933 года

Источник: http://www.airwar.ru

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