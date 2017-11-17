Почему Москва – порт пяти морей? Москва – порт пяти морей, но если внимательно посмотреть на карту столицы нашей родины, то где моря, сразу и не определишь. Чтобы понять это красивое выражение, надо вернуться на несколько десятилетий назад, во времена грандиозных строек коммунизма. В 1936 году завершилась величайшая из них – был открыт канал имени Москвы. В столицу пришла чистая вода из Волги, и, самое главное, открылись новые водные дороги. Впервые фразу произнес товарищ Сталин при открытии канала. Действительно, после этой выдающейся стройки Москва через Волгу получила прямой выход в сеть других крупных каналов, построенных в советское время: Беломорско-Балтийского, Волго-Балтийского и возникшего чуть позже Волго-Донского. Не... На чтение: 1 минута

Москва – порт пяти морей, но если внимательно посмотреть на карту столицы нашей родины, то где моря, сразу и не определишь.

Чтобы понять это красивое выражение, надо вернуться на несколько десятилетий назад, во времена грандиозных строек коммунизма. В 1936 году завершилась величайшая из них – был открыт канал имени Москвы. В столицу пришла чистая вода из Волги, и, самое главное, открылись новые водные дороги.

Впервые фразу произнес товарищ Сталин при открытии канала. Действительно, после этой выдающейся стройки Москва через Волгу получила прямой выход в сеть других крупных каналов, построенных в советское время: Беломорско-Балтийского, Волго-Балтийского и возникшего чуть позже Волго-Донского.

Не сходя с палубы парохода, можно было на самом деле оказаться на пяти морях: Черном, Белом, Балтийском, Азовском и Каспийском. Правда, любой город, который расположен на данных маршрутах, будь то Углич или Череповец, также может называться портом пяти морей. Но этот титул присвоен Москве уже исторически. И данное выражение не вызывает никаких нареканий, так же как «Москва – Третий Рим» или «Москва на семи холмах».