Об оценке триумфальных пятилеток. Нет в русской истории «трудных вопросов»: часть 10 «Трудный вопрос» №10 из историко-культурного стандарта: Причины свёртывания НЭПа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры.Настолько противоречивую эпоху, как первые два десятилетия советской власти, в мировой истории нужно ещё поискать. Слишком уж переплелись великие достижения с болезненными потрясениями. На чтение: 2 минуты

«Трудный вопрос» №10 из историко-культурного стандарта: Причины свёртывания НЭПа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры.

Настолько противоречивую эпоху, как первые два десятилетия советской власти, в мировой истории нужно ещё поискать. Слишком уж переплелись великие достижения с болезненными потрясениями.

Типичный спор адвокатов и обличителей большевистской политики выглядит следующим образом. Из общего контекста советской истории выдёргиваются отдельные факты (например, массовый голод 30-х гг. или, наоборот, рост промышленного производства), они экстраполируются на всю эпоху и делаются общие выводы. Естественно, диаметрально противоположные. За пропагандой хунвейбинов того и другого лагеря мы реальной страны можем и не увидеть.

Между тем, история эпохи невероятна и удивительна, за что ни возьмись.

Какая-то сумасшедшая культурная революция с гонениями на интеллигенцию, продажей художественных сокровищ огромной исторической ценности за границу, сбрасыванием «Пушкина, Достоевского и Толстого с парохода современности».

Но проходит буквально десятилетие – и мы видим великую литературу и великое кино. Вместо предсказуемых руин старой школы – элитарное образование, построенное на русской классике, фактически базовую гимназию для 100% населения. И эта культура и эта школа за жизнь одного поколения вытаскивают на вершины духовно-интеллектуального развития не только русский народ, но за компанию с ним и все остальные народы СССР. А отечественная наука в некоторых отраслях вполне обоснованно уже претендует на мировое лидерство.

В сельском хозяйстве преобразования тоже поначалу выглядят попросту жутко. Перегибы коллективизации, массовые репрессии против крестьянства, провал хлебозаготовок, миллионные жертвы от голода.

А спустя всего ничего – современная техника и агрокультура, возросшие урожаи, стабильное обеспечение растущего городского населения продовольствием.

Промышленности после Гражданской войны вообще, считай, не существует. Осторожная политика НЭПа позволяет восстановить экономику, однако ново власти этого мало. Она решается на индустриализацию максимально возможными темпами, за счёт всех имеющихся ресурсов. Казалось, страна не выдержит такого напряжения сил, но на вираже Великой депрессии Советский Союз всё-таки обходит конкурентов и занимает второе место в мире по уровню промышленного производства – весьма своевременно, как раз к началу войны.

Советская власть много чего наворотила и ошибочного, и просто неразумного, однако сегодня всё здоровое и правильное в их политике нуждается в нашей безусловной поддержке – и вот почему.

Во-первых, нужно иметь в виду, в каком состоянии они унаследовали Россию. По выражению Ленина, это было состояние «избитого до полусмерти человека». И это ещё оптимистическая оценка – многие современники, особенно из числа русской эмиграции, считали, что стране пришёл конец.

Во-вторых, большевики, конечно, в 1917 году наравне с остальными участниками политического процесса приложили руку к тому, чтобы очевидные задачи модернизации решат в экстремальных условиях. Но они их в конце концов и решили.

Во-третьих, СССР не только быстро восстановился, но и сумел по ряду показателей превзойти Российскую империю. О цене можно спорить, но сам факт роста и развития, как и целенаправленной поддержки со стороны советского руководства множества позитивных начинаний, сомнения не вызывает.

В-четвёртых, для нормального человека естественно гордитсья достижениями своей родины безотносительно власти и режима. А достижения были.

И, наконец, никто не даст гарантию, что в будущем России не придётся пережить аналогичных испытаний на прочность. Не дай бог, конечно, но на всякий случай лучше сохранить в исторической памяти соответствующий опыт.

Обложка: Монумент «Рабочий и Колхозница». Москва, ВДНХ. Скульптор Вера Мухина. Архитектор Борис Иофан. Дата основания 1937 год.

Источник: https://ru.wikipedia.org

Читайте также:

Виктор Мараховский, Иван Зацарин. Как точно узнать, чей Крым. К годовщинам завоевания и освобождения полуострова

Владимир Путятин. Сараевский выстрел Гаврилы Принципа: сербские националисты и русский царь ни при чём

Виктор Мараховский, Иван Зацарин. ГУЛАГ для чайников. К 86-й годовщине «Положения о лагерях»

Андрей Сорокин. Памятка для Европы: чем полезны русские солдаты на постаментах

Виктор Мараховский, Иван Зацарин. Европейская идея. К 92-летию прихода к власти фашистов

Виктор Мараховский. Легко ли быть Русской землёй. Ретро-рецензия на х/ф «Александр Невский»

Иван Зацарин. Актуальное Ледовое побоище. Зачем помнить победы

Андрей Смирнов. Ледовое побоище: немецкие рыцари не тяжелее наших, да и не тонули в Чудском озере

Александр Шишков. «Европейский выбор Власова»: о навязчивой пропаганде идеологии предательства