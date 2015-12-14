Начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов 22 февраля 1921 г. декретом Совета народных комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) была образована Государственная общеплановая комиссия (Госплан), которой поручалась разработка единого общегосударственного плана по развитию народного хозяйства, а также рассмотрение и согласование с общегосударственным планом производственных программ и плановых предположений различных ведомств. На чтение: 4 минуты

ПАРТИЙНАЯ ДИСКУССИЯ О МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СВЕРТЫВАНИЕ НЭПА

На бытовом уровне идея свертывания нэпа начинает нарастать во второй половине 20-х гг. ЦК ВКП(б) получает немало писем от рядовых граждан, в которых содержатся призывы "приостановить рост нэпа", "пропеть ему отходную" и т. д. Часть партийно-государственного руководства тем не менее придерживалась иного мнения. Так, Бухарин в 1925 г. выдвинул лозунг, от которого его вынудили отказаться на XIV съезде партии: "Всему крестьянству, всем его слоям надо сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство". Изменение Бухариным своих взглядов позволило Троцкому едко заметить, что тот "поворачивает "теоретическую кобылу" то хвостом, то мордою, в зависимости от настроения". В свою очередь Бухарин заявлял: "Троцкисты - это "садовники", дергающие растение за верхушку, чтобы оно быстрее росло".

С 1926 г. в СССР начинают разрабатываться варианты первого пятилетнего плана. Г. Я. Сокольников и другие специалисты Наркомфина (с которыми сходились во мнении экономисты Н. Д. Кондратьев и Н. П. Макаров) считали, что главнейшей задачей является развитие сельского хозяйства до самого высокого уровня. По их мнению, только на базе окрепшего и поднявшегося до "зажиточности" сельского хозяйства, способного вдоволь накормить население, могут появиться условия для расширения советской индустрии.

Один из вариантов поступательного движения, разработанный специалистами Госплана (В. А. Базаровым и др.), предусматривал развитие всех отраслей, производящих предметы широкого потребления, и тех видов средств производства, потребность в которых носила массовый характер. Экономисты этого направления доказывали, что всюду в мире интенсивное промышленное развитие начиналось с поддержки именно этих отраслей.

Бухарин и его группа предлагали планомерно развивать тяжелую и легкую промышленности. Получаемые при этом средства они рассчитывали направлять на ускорение темпов индустриализации, но так, чтобы при этом происходило и расширение производства предметов потребления. В противном случае, по их мнению, ускоренная индустриализация приведет к снижению уровня жизни трудящихся масс.

Во главе одного из ключевых ведомств, разрабатывавших планы развития промышленности, с начала 1924 г. находился Ф. Э. Дзержинский. Из всех руководителей ВСНХ, по свидетельству Н. В. Вольского (Валентинова), лично знавшего многих большевистских лидеров, Дзержинский был лучшим. Его ценили даже беспартийные спецы, говорившие после внезапной кончины своего начальника: "Жаль, умер Дзержинский. С ним было хорошо работать. Нас, специалистов, он ценил и защищал. При нем мы могли спокойно спать. Не боялись, что приедет "черный ворон"". Совсем иным было отношение к "бывшим" со стороны Сталина , который говорил, что они "воняют, как хорьки" и нужно держать их от себя на расстоянии.

Дзержинский, находясь на посту председателя ВСНХ, в категорической форме высказывался против решения экономических проблем волевыми методами. Он был убежден в том, что темпы роста промышленности должны быть согласованы с ростом и нуждами сельского хозяйства. "В наших отношениях с деревней, – подчеркивал Дзержинский, – не должно быть места эксплуатации с расчетом на то, что сельское хозяйство принесет нужные капиталы для развития индустрии".

Однако даже в ВСНХ не все поддерживали своего председателя. Заместитель Дзержинского Г.Л. Пятаков, которого "железный Феликс" называл "самым крупным дезорганизатором промышленности", был сторонником ускоренного развития индустрии, выступая при этом за повышение оптовых цен промышленности. Последнее, как считал Дзержинский, лишь усугубило бы разрыв между городом и деревней.

Смерть Дзержинского (20 июля 1926 г.) серьезно подорвала позиции того крыла в руководстве, которое стремилось сохранить нэп. Началось наступление на частный капитал, изъятие "излишков" у крестьян. Выбор пути форсированной индустриализации означал конец нэпа. В августе 1926 г. председателем ВСНХ стал верный Сталину В. В. Куйбышев. Он постарался как можно скорее удалить из практики ВСНХ лозунги Дзержинского и заменить их новыми – сталинскими.

К XV съезду ВКП(б) в руководящих кругах партии утвердилась не только идея индустриализации, но и мысль о необходимости высокого темпа ее проведения. Одновременно совершался переход к жесткой централизации и концентрации всех ресурсов, регулированию народного хозяйства с помощью государственных планов. Некогда влиятельная группа Бухарина в 1928 г. потерпела поражение.

И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. История Советской России

http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/37.htm

ПАРТИЯ НА РАСПУТЬЕ

Но как мужицкую деревню приведем мы к социализму — через капиталистическое развитие деревни или через противоречивые процессы в борьбе двух тенденций, из которых все больше будет побеждать социалистическая? Мы, работники на местах, не можем вплоть до округов и районов только лишь повторять фразы «о возможности социализма в одной стране» и говорить: «верую, верую, верую». Вы должны сказать каждому краю, каждому округу, району и селу: так ты предполагаешь, в течение ближайших пяти лет в каком порядке итти к социализму? Выложи, пожалуйста. Вот край, район и область. Возьми пятилетний план и скажи, что ты должен, как коммунист, делать по-настоящему во имя социализма в этом районе. И вообще нужно раз'яснить правильно перспективы не только мировые, которые более ясны всем, а именно конкретную связь этих общих перспектив с практической работой партии в наших условиях. Вот в чем дело. Этого еще у нас нет. Из речи тов. Зиновьева нет ответа на этот вопрос. Поэтому я считаю долгом нашего с'езда не только принципиально дать точное указание, при каких условиях, при какой обстановке, при какой политике можно итти и вести страну в целом к социализму, но и дать пути этого движения в деревне, как основания для нашей практической работы на местах. Наша северо-кавказская конференция дала лозунг: «Нам не нужны советские атаманы, а нужны строители социализма». Вот задача сегодняшнего дня, задача новой полосы нашего строительства.

Из выступления А.И. Микояна на XIV съезде ВКП(б) 18-31 декабря 1925 г.

ПЕРЕХОД К ДИРЕКТИВНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

«Командные высоты» экономической жизни должны были формировать основы социалистической структуры. Так как государственные предприятия не были капиталистическими, они не могли функционировать без плана. Как монополистические организации они обнаруживают склонность запрашивать слишком большую цену за свою продукцию. Но поскольку руководство таких предприятий не было заинтересовано в их прибыльности, у него так же нет особых стимулов к поиску способов снижения издержек. К каким результатом может привести такое положение, показал серьезный кризис перепроизводства в крупной промышленности в начале 1924 г., когда ее производство едва достигало трети предвоенного уровня. Одна из его причин - тяжёлые потери крестьян о инфляции осенью 1923 г. Стабилизировав денежный курс в феврале 1924 г., советское правительство устранило эту причину кризиса. Но сталась другая причина - слишком высокие цены на промышленные товары. В октябре 1923 г., индекс оптовых цен промышленных товаров составлял 2, 757 к 1913 г., в то время как для сельскохозяйственных продуктов - только 0,888. Их отношение составляет, следовательно, 3 к 10. В таких обстоятельствах крестьяне желали иметь дела не с крупной промышленностью, а с мелкими частными предприятиями. Когда последние не предлагали необходимых товаров, хозяйства оставались автаркическими. Не было оснований ожидать, что неуклюжая национализированная промышленность существенно снизит цены. Правительство должно было вмешаться. Этот и аналогичные ему эпизоды ясно показывают, что монополистические государственные предприятия без руководства сверху не способны выполнять эту работу. Правительство должно присматривать за ними, определять цены на их продукцию и таким образом заставлять их снижать издержки производства. В то время как буржуазные правительства ограничиваются планированием своего бюджета, для советского правительства стало привычным делом санкционировать многочисленные планы наиболее важных отраслей промышленности. По необходимости вскоре рождается идея генерального экономического плана, без которого различные индивидуальные планы могут противоречить друг другу. Новая экономическая политика, следовательно, никоим образом не устраняла проблему генерального экономического плана. Напротив, она создала условия, в которых эта проблема, как никогда раньше, серьёзно ставилась в повестку дня. Летом 1925 г. Госплан впервые публикует наброски генерального плана. Это событие имело решающее значение для дальнейшего развития советской экономики.

Госплан, в котором лидирующую роль тогда играли беспартийные эксперты, ставил перед собой скромную цель. Разрабатываемые им контрольные цифры не должны были подменять планы отраслей: последние должны были принимать во внимание эти контрольные цифры при разработке своих планов, чтобы не вступать в противоречие с генеральной линией развития. Основная цель контрольных цифр - дать прогноз развития частного сектора и особенно крупных крестьянских хозяйств, прогрессу которых Госплан не имел желания препятствовать. Обеспечения равновесия спроса и предложения на рынке свободных связей частного и социалистического секторов общества рассматривалось Госпланом как наиболее важная задача в области экономического управления.

Однако Госплан в своей деятельности подвергался давлению правящей партии. Ее цель состояла в быстром восстановлении и расширении промышленности. Средства для этого должны были дать крестьяне. Они должны были обеспечить, в обильном количестве и по низкой цене, промышленных рабочих продуктами питания, фабрики и заводы - сырьем; кроме того, они должны были отдавать излишки продуктов особенно зерна для экспорта, так как для восстановления промышленности был необходим импорт значительного количества оборудования и сырья. Госплан, основывая свои расчёты на опыте 1923/1924 г., когда цены были еще устойчивыми, был чересчур оптимистичен относительно возможности закупок зерна по низким ценам. В 1923/1924 г. советскому правительству удалось закупить зерно у крестьян по ценам в 2 - 3 раза более низким, чем довоенные, в количестве 2,7 млн. т, достаточно для экспорта с высокой прибылью, после того как были полностью удовлетворены все еще скромные запросы внутреннего рынка. Верно, что с 1924/1925 г. правительство не смогло повторить свои дешевые закупки зерна и экспортировать значительное его количество, как оно надеялось сделать. Этот факт рассматривался как случайный и приписывался плохому урожаю 1924 г. В 1925 г. ожидался превосходный урожай, и Госплан надеялся, что на зерновом рынке возникнет ситуация, аналогичная ситуации 1923/1925 г. Государственные торговые организации готовились покупать зерно по ценам ниже довоенных.

Из-за значительного прогресса свободной торговли этим надеждам не суждено было осуществиться. Торговые организации вынуждены были покупать зерно по несколько более высоким ценам, чем довоенные (индекс 118,9 к 1913 г.) Вместо запланированных 13 млн. оказалось возможным закупить лишь 9,6; экспорт составил 2,1 млн. т вместо 5 - 6 ожидаемых, т.е. меньше, чем в 1923/1924 г…

Частичная неудача экономического плана на 1925/1926 г. не поколебала веру партии в планируемую экономику. Она не сделала даже вывод о том, что планы следует составлять более осторожно, что к крестьянам не следует предъявлять столь непомерные требования. Контрольные цифры после лета 1925 г. появляются ежегодно. Они разрабатываются всё более тщательно. Всё более подчеркивается обязательность контрольных цифр. После реконструкции старой промышленности целью планирования объявляется создание новой. Тем не менее авторы контрольных цифр все еще пытаются сохранять формально свободными связи между частными и социалистическими секторами экономики. Они все еще полагают, что наиболее важная задача экономического планирования - сохранение равновесия на рынке между спросом и предложением.

Все усилия плановой комиссии окончились неудачей: предъявляемые к крестьянству требования были чрезмерными, а советское правительство со своей стороны не было заинтересовано в том, чтобы сделки совершались на свободном рынке. Оно осознало, что до тех пор, пока существует частная торговля, нельзя принудить торговать в «соответствии с планом», следовательно, оно решает упразднить частную торговлю. Прежде всего, путем административных мер оно устраняет частный капитал из межрегиональной торговли зерном. Затем посредством произвольного налогообложения и конфискации частный торговец вытесняется из сфер хозяйственной деятельности.

Бруцкус Б.Д. О причине свертывания нэпа

СТАВКА НА ТЯЖЕЛУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В соответствии с политикой индустриализации страны в первую очередь должно быть усилено производство средств производства с тем, чтобы рост тяжелой и легкой индустрии, транспорта и сельского хозяйства, т. е. предъявляемый с их стороны производственный спрос, был в основном обеспечен внутренним про­изводством промышленности СССР. Наиболее быстрый темп развития должен быть придан тем отраслям тяжелой индустрии, которые подымают в кратчайший срок экономическую мощь и обороноспособность СССР, служат гарантией возможности развития в случае экономической блокады, ослабляют зависимость от капиталистического мира и содействуют преобразованию сельского хозяйства на базе более высокой техники и коллективизации хозяйства.

Обложка: Плакат «Кто кого? Догнать и перегнать», 1929 г.

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