Краткий курс истории. Завод № 402 21 декабря 1939 года одна из крупнейших судостроительных верфей современной России, «Севмаш», начала производственную деятельность. Поселок Судострой Через десять лет после принятия советским руководством программы военного кораблестроения, где указывалась необходимость создания судостроительного завода на Русском Севере, в 1936 году, специальная государственная комиссия в Архангельской области определила место под судостроительную верфь. Вскоре был построен поселок Судострой (ныне г. Северодвинск) и сам завод, которому присвоили номер 402. Начало производственной деятельности нового завода было ознаменовано закладкой линейного корабля «Советская Белоруссия». В годы войны В годы Великой Отечественной войны завод № 402 работал в ускоренных темпах. Строительство трех линейных кораблей было остановлено (после войны... На чтение: 1 минута

21 декабря 1939 года одна из крупнейших судостроительных верфей современной России, «Севмаш», начала производственную деятельность.

Поселок Судострой

Через десять лет после принятия советским руководством программы военного кораблестроения, где указывалась необходимость создания судостроительного завода на Русском Севере, в 1936 году, специальная государственная комиссия в Архангельской области определила место под судостроительную верфь. Вскоре был построен поселок Судострой (ныне г. Северодвинск) и сам завод, которому присвоили номер 402. Начало производственной деятельности нового завода было ознаменовано закладкой линейного корабля «Советская Белоруссия».

В годы войны

В годы Великой Отечественной войны завод № 402 работал в ускоренных темпах. Строительство трех линейных кораблей было остановлено (после войны их вовсе разобрали), а заводское производство решало следующие задачи: по ремонту и модернизации боевых надводных кораблей; строительству «морских охотников» (корабли, действующие против подводных лодок и несущие дозорную службу); строительству полярных подводных лодок, миноносцев, плавучих баз, мастерских и другие. Эффективность работы предприятия достигалась во многом благодаря тому, что на нем трудились лучшие инженеры других машиностроительных предприятий, оказавшиеся на заводе № 402 из-за войны или репрессий.

Новаторство и рекорды

В послевоенные годы «Севмаш» продолжал оставаться главной северной базой в СССР, обслуживающей корабли и выполняющей заказы Военно-морского флота. Здесь создали первую советскую торпедную атомную подводную лодку (АПЛ), спустя 14 лет «Севмаш» выпустил первую в мировой практике титановую АПЛ. А выпущенный в 1980-х в рамках проекта «Акула» самый большой в мире атомный подводный крейсер был удостоен записи в Книге рекордов Гиннесса как самая большая АПЛ в мире. В настоящее время «Севмаш» не только продолжает функционировать для военного и гражданского судостроения, но и выпускает специальное оборудование для нефтегазовой промышленности.