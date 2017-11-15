Краткий курс истории. Советский троллейбус 15 ноября 1933 года в Москве началось регулярное движение троллейбусов. Это событие стало началом истории троллейбуса в Москве и вообще в СССР. Хитрость Хрущева Серьезные толки о строительстве «усатых автобусов» пошли в начале 1930-х. В те времена в вопросах разнообразных транспортных нововведений в Москве соперничали 2-й и 1-й секретари Московского горкома партии: Никита Хрущев и Лазарь Каганович. Каганович отметился как создатель столичного метрополитена, Хрущев в ответ решил организовать первую в стране Советов троллейбусную линию. Лазарю Моисеевичу идея категорически не понравилась. Тогда Никита Сергеевич хитроумно предложил организовать экспериментальный маршрут в пригороде, подальше от глаз Кагановича, а первый троллейбус назвали ЛК –... На чтение: 1 минута

15 ноября 1933 года в Москве началось регулярное движение троллейбусов. Это событие стало началом истории троллейбуса в Москве и вообще в СССР.

Хитрость Хрущева

Серьезные толки о строительстве «усатых автобусов» пошли в начале 1930-х. В те времена в вопросах разнообразных транспортных нововведений в Москве соперничали 2-й и 1-й секретари Московского горкома партии: Никита Хрущев и Лазарь Каганович. Каганович отметился как создатель столичного метрополитена, Хрущев в ответ решил организовать первую в стране Советов троллейбусную линию. Лазарю Моисеевичу идея категорически не понравилась. Тогда Никита Сергеевич хитроумно предложил организовать экспериментальный маршрут в пригороде, подальше от глаз Кагановича, а первый троллейбус назвали ЛК – «Лазарь Каганович», чтобы 1-й секретарь горкома не смог «запретить самого себя».

Спирт за смену

С началом регулярной эксплуатации первой советской модели троллейбусов стали выявляться существенные конструкционные недочеты. То электроаппаратура, расположенная под кузовом, отказывала, когда ее заливала вода из луж. То выходил из строя главный привод. А деревянный кузов «Кагановича» при движении скрипел на манер различных симфоний. Зимой выяснилось, что инженеры не предусмотрели в кабине водителя отопительный прибор. Проблему попытались решить, выдавая водителям валенки и овчинные тулупы, но это мало помогало: за смену человек промерзал до костей. Поскольку техника была уникальной, то и водители-мастера тоже были уникальны. Чтобы они все-таки не заболели, было решено по окончании смены выдавать им спирт. Даже ведомость специальную завели, где водитель расписывался: «Троллейбус сдал в исправности, 100 граммов спирта получил».

Замена «Кагановичу»

Несовершенные ЛК, которые в конце 1934 года работали в Москве в количестве 36 штук, было решено заменить новыми моделями. Сборку поручили Ярославскому заводу, а первые модели назывались ЯТБ-1 и ЯТБ-2. Истинное чудо советского автопрома под названием ЯТБ-3 предстало глазам москвичей в 1938 году. Его прототипом послужил английский двухъярусный троллейбус. Но советский вариант не прижился. Дело в том, что для «двухэтажек» пришлось поднимать контактную сеть, в результате чего «рога» обычных троллейбусов постоянно слетали с проводов на участках, где курсировали ЯТБ-3. Методом проб и ошибок троллейбусы получили большое распространение. Главным популяризатором оставался Никита Хрущев. Став генеральным секретарем, он организовал запуск первого междугородного троллейбусного маршрута – между Ялтой и Симферополем. Планировалось создать целую сеть таких «дальнобойных» трасс, но с отставкой Хрущева задумка так и осталась задумкой.