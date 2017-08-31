Краткий курс истории. Кумир рабочей молодёжи В ночь на 31 августа 1935 года Алексей Григорьевич Стаханов, забойщик угольной шахты «Центральная-Ирмино», добыл за смену 102 тонны угля (при норме 7 тонн). Это событие легло в основу будущего стахановского движения, участники которого – колхозники, рабочие, инженерно-технические работники – впоследствии многократно превышали нормы производства. Капитализму на «замену» В Советском Союзе социалистическое соревнование (соревнование по производительности труда) зародилось примерно в 1929 году, когда газета «Правда» опубликовала заметку «Договор о социалистическом соревновании обрубщиков трубного цеха завода „Красный выборжец“». Соцсоревнование должно было заменить капиталистическую конкуренцию на рынке, при этом цели всё равно оставались схожими – многократное превышение установленных норм производства. Участие в... На чтение: 1 минута

В ночь на 31 августа 1935 года Алексей Григорьевич Стаханов, забойщик угольной шахты «Центральная-Ирмино», добыл за смену 102 тонны угля (при норме 7 тонн). Это событие легло в основу будущего стахановского движения, участники которого – колхозники, рабочие, инженерно-технические работники – впоследствии многократно превышали нормы производства.

Капитализму на «замену»

В Советском Союзе социалистическое соревнование (соревнование по производительности труда) зародилось примерно в 1929 году, когда газета «Правда» опубликовала заметку «Договор о социалистическом соревновании обрубщиков трубного цеха завода „Красный выборжец“». Соцсоревнование должно было заменить капиталистическую конкуренцию на рынке, при этом цели всё равно оставались схожими – многократное превышение установленных норм производства. Участие в таких мероприятиях хотя и было порой добровольно-принудительным (чаще всё же добровольным), зато победитель мог рассчитывать на государственные награды в виде денежных выплат, получение жилья или автомобиля вне очереди, путёвки на курорт или разрешение на выезд за границу.

«Жить стало лучше, жить стало веселее»

В ходе выполнения второй пятилетки (1933–1937 годы) шахтёр Алексей Стаханов превысил норму за смену (5 часов 45 минут) в 14 раз! За это его наградили орденом Ленина, а в 1970 году ему присвоили ещё и звание Героя социалистического труда. История о беспрецедентном превышении нормы производства облетела всю страну. Инициативу подхватили сначала шахтёры, а потом и представители остальных профессий. Те, кому удавалось превысить норму на 1000 %, назывались тысячниками; те, кто выполнял норму в максимально короткие сроки, – скоростниками. В 1935 году в Москве прошло Первое Всесоюзное совещание стахановцев, где подчёркивалась важная роль стахановского движения в социалистическом строительстве. Там же Сталин произнёс фразу, ставшую крылатой: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».

Слагаемое Великой Победы

Разумеется, перевыполнение норм производства одним человеком в десятки и тем более сотни раз было грамотным идеологическим ходом советской пропаганды. Но результат его для экономики СССР был ошеломительным. Уже к 1937 году, всего на второй год существования стахановского движения производительность труда в стране выросла на 82 %, прирост промышленной продукции увеличился на 79 %. И конечно, стахановское движение по праву считается одним из главных слагаемых победы советского народа в Великой Отечественной войне, ведь даже в самые тяжёлые её годы производительность труда продолжала расти теми же, стахановскими темпами.