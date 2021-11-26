КИТАЙСКАЯ ЧАНЧУНЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

КИТАЙСКАЯ ЧАНЧУНЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - в 1945-1952 годах название Китайско-Восточной железной дороги , сооружённой на территории Маньчжурии российским правительством в 1897-1903 годах как часть Транссибирской магистрали .

В 1924-1935 годах и 1945-1952 годах на­хо­ди­лась в со­вме­ст­ной соб­ст­венно­сти и под об­щим управ­ле­ни­ем СССР и Ки­тая, в 1935-1945 годах при­над­ле­жа­ла государству Мань­чжоу-го и на­зы­ва­лась Се­ве­ро-Мань­чжур­ской же­лез­ной до­ро­гой.

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