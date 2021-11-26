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КИТАЙСКАЯ ЧАНЧУНЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
КИТАЙСКАЯ ЧАНЧУНЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - в 1945-1952 годах название Китайско-Восточной железной дороги, сооружённой на территории Маньчжурии российским правительством в 1897-1903 годах как часть Транссибирской магистрали.
В 1924-1935 годах и 1945-1952 годах находилась в совместной собственности и под общим управлением СССР и Китая, в 1935-1945 годах принадлежала государству Маньчжоу-го и называлась Северо-Маньчжурской железной дорогой.
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