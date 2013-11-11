Индустриализация Курс, объявленный еще в 1925 г., на превращение СССР из преимущественно аграрной страны в ведущую индустриальную державу. Индустриализацию решено форсировать. На чтение: 5 минут

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КУРС

К концу 1924 г. партийное руководство делает вывод о завершении восстановительного периода. Если бы восстанавливались современные предприятия, то экономика могла бы расти и дальше за счет повышения производительности труда. Но к этому времени основные производственные фонды фабрик и заводов уже морально устарели и не позволяли этого сделать. Следовательно, важнейшей задачей стало создание новых предприятий. Их нужно было строить как в центральных, так и в восточных регионах СССР. Урал, Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток являлись перспективными для освоения областями, богатыми природными ресурсами и, кроме того, не находящихся вблизи армий западных государств - потенциальных противников СССР. Кроме того, во второй половине 1920-х годов естественный прирост населения достигает 3 млн. человек в год - небывалый для всей российской и советской истории. Подавляющая часть людей продолжала жить в центральной европейской части страны, в то время как количество безработных в 1929 г. приближалось к отметке 2 млн. человек. Ликвидация угрозы социальной напряженности в городах и деревнях центрального региона, рациональное использование людского потенциала вела к необходимости хозяйственного обустройства некогда диких районов страны.

XIV съезд партии (декабрь 1925 г.) взял курс на индустриализацию, провозгласив формулу: превратить СССР из страны ввозящей машины и оборудования, в страну, производящую машины и оборудование. В соответствии с этим ставились задачи: 1) подвести современную техническую базу под промышленность, сельское хозяйство, культурное строительство; 2) создать новейшие средства обороны; 3) укрепить и расширить социальную базу советской власти – фабрично-заводской пролетариат; 4) вытеснить частный капитал из производства и распределения.

Разногласия по вопросам индустриализации касались главным образом темпов и источников для ее проведения. В 1925 г. Сталин пока во многом соглашался с Бухариным относительно «врастания» в социализм через НЭП. На XIV съезде было заявлено, что государство не отказывается от принципов НЭПа. Группа членов Политбюро (Н.Бухарин, А.Рыков, М.Томский, Ф.Дзержинский) считали, что НЭП может обеспечить нужный баланс между развитием промышленности и аграрного сектора. Г.Зиновьев и Л.Каменев также полагали необходимым сохранить НЭП, но предлагали усилить перекачку средств из сельского хозяйства в промышленность, увеличивая налоги с крестьян. Троцкий и его сторонники выдвинули лозунг «Диктатура промышленности» (1926 г.). Они считали, что только подъем промышленности даст возможность поднять сельское хозяйство. К ускоренной индустриализации вскоре стал склоняться и Сталин. Он полагал, что в условиях отсутствия внешних источников для индустриализации, невозможности получения иностранных займов, необходимо изыскать внутренние резервы. Для этого нужно ввести режим жесткой экономии, привлечь сбережения населения, отдать приоритет развитию тяжелой промышленности за счет легкой. Но главное внимание было уделено созданию механизма перекачки средств из деревни в город, то есть из сельского хозяйства в промышленность. Повышение производства зерна позволяло накормить возрастающее количество рабочих и экспортировать хлеб за границу, получая деньги на строительство новых заводов. По мнению Сталина и его единомышленников этого можно было добиться лишь на основе ликвидации малорентабельных единоличных крестьянских хозяйств, свертывания экономической свободы производителей и введения жесткого планирования.

Катализатором изменения курса явился срыв хлебозаготовок 1927 г. Промышленность, направившая свои усилия на нужды индустриализации, оставляла цены на свои товары высокими, тогда как крестьяне не спешили продавать хлеб по низким ценам. В продовольственном снабжении городов наступило резкое ухудшение. Стали проявляться признаки социальной напряженности. Кроме того, государству нечего было экспортировать и не на что закупать технику за границей. СССР нужно было либо отказаться от быстрой индустриализации, либо пойти на жесткие решения. Энергичным проводником этих решений являлся Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) и его председатель В.В.Куйбышев (назначенный на этот пост после смерти Ф.Э. Дзержинского в 1926 г.).

С 1926 г. наметились явные признаки свертывания НЭПа. Это выражалось в следующих изменениях. В 1926/27 гг., зажиточные крестьянские хозяйства стали облагаться все большими налогами. В их число попадали не только кулаки, но и середняки. Ставка делалась на бедняков. В 1926 г. принимается новая инструкция по выборам в Советы, вводящая ограничения избирательных прав для зажиточных слоев. Частная и концессионная промышленность начинает сокращать производство. Происходит сокращение частного сектора и в торговле. В 1927 г. тресты получили указания подчиняться плановым заданиям, тогда как ВСНХ запланировал увеличение капиталовложений в тяжелую промышленность. Одновременно расширялись централизация и административный контроль во всех структурах власти и экономики.

Одной из причин ускорения индустриализации являлось и нестабильное внешнеполитическое положение СССР. Экономика ведущих западных стран к тому времени стабилизировалась, а в заявлениях западных лидеров часто звучали враждебные выпады по отношению к СССР. Факты провокационных налетов на советские представительства и учреждения в Пекине и Лондоне, убийства советского полпреда Войкова в Варшаве, разрыва с Англией дипломатических отношений с СССР, не могли не вызвать в Москве в конце 1920-х гг. острое ощущение военной опасности.

Начало индустриализации было законодательно закреплено в апреле 1927 г. IV съездом Советов СССР. В декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) принял директивы по составлению первого пятилетнего плана. Госплан и ВСНХ на основе директив съезда приступили к разработке контрольных заданий первой пятилетки. Госплан во главе с Г.М. Кржижановским выступал за поэтапное реформирование народного хозяйства, а руководитель ВСНХ Куйбышев - за ускоренное развитие промышленности и, прежде всего, производства средств производства. В итоге удалось прийти к общему мнению, что генеральный курс должен предусматривать отказ от импорта сложной техники и развитие передовых отраслей: машиностроения, энергетики, химической промышленности, металлургии, способных поднять как промышленность, так и сельское хозяйство.

НА ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ

Важнейшим источником финансирования гигантских строек стала «перекачка» средств из аграрного сектора в индустриальный. Увеличился экспорт хлеба за границу для получения денег на покупку станков. Хотя вывозится также нефть, золото, другие полезные ископаемые, добыча которых увеличивается. На Запад идут и экспонаты из запасников русских музеев. До сих пор среди историков нет единого мнения - вывозились ли истинные сокровища, принадлежавшие государству, либо, в основном, это были не имеющие высокой художественной ценности картины, изделия из золота, серебра и т.п. В первые два года пятилетки промышленность развивалась в соответствии с плановыми заданиями и даже превышала их. В начале 1930-х годов темпы ее роста значительно упали. Кроме того, правительство начало выпускать облигации государственных займов, произвело эмиссию денег, что вызвало инфляцию.

В городах, куда устремились миллионы вчерашних крестьян, стала ощущаться нехватка продовольствия и элементарных предметов быта. В то же время легкая и пищевая промышленность значительно отставала по темпам развития. Экстенсивные методы преобладали над интенсивными. Ручной труд бывших сельских жителей широко использовался на земляных работах. Многие уже построенные предприятия из-за нехватки квалифицированных рабочих и инженеров начинали давать продукцию лишь спустя месяцы после сдачи объекта. Часто дорогостоящие импортные машины ломались из-за неумения обращаться с ними. Процент брака увеличивался, качество продукции падало. Соответственно, одна за другой последовали крупные аварии. Вина за это возлагалась как на нерадивых директоров, так и на «вредителей-специалистов», многие из которых были просто неопытными служащими. В стране прошли судебные процессы над инженерами, плановиками, специалистами различных уровней, обвиняемых во вредительстве: 1928 г. - «Шахтинское дело», в 1930 г - процесс «Промпартии», в 1931 - дело «Трудовой крестьянской партии». Тем не менее, рост производства оборудования тяжелой промышленности, электроэнергии, добычи сырья был весьма значительным. Самоотверженным трудом советских людей заложены тысячи новых объектов. Огромным достижением считалась ликвидация безработицы.

По общему объему промышленного производства СССР в конце 30-х гг. вышел на второе место в мире после США. Теперь он мог претендовать на роль одной из ведущих мировых держав, защищать свои интересы, опираться на мощную промышленную базу, построенную жесткими, часто силовыми методами в рамках социалистической модели. Однако сама идея социализма и последующего построения коммунизма в одной отдельно взятой стране получила подкрепление реальными экономическими достижениями. Потрясающие экономические показатели не были мифом. Прорыв в современное индустриальное общество состоялся. Так, с 1929 по 1935 г. СССР сумел увеличить выплавку чугуна с 4,3 до 12,5 млн. тонн. Он сократил отставание от развитых стран по производству продукции на душу населения. Зависимость от импорта была преодолена. Обороноспособность страны была обеспечена необходимым техническим оборудованием. За годы первых пятилеток возник целый ряд новых отраслей: тяжелое машиностроение, автомобильная, тракторная промышленность, танкостроение, авиастроение, и многое другое. Подверглись реконструкции металлургия, химическая промышленность, транспорт. Новая индустриальная база создана на востоке страны. Расширена сеть вузов и профессиональных училищ. СССР вошел в число немногих государств, способных производить любой вид промышленной продукции.

Тем не менее, отставание производительности труда от роста расходов, увеличение военного заказа и ужесточение ответственности за выполнение плана сделали неизбежным свертывание хозяйственной инициативы на предприятиях и сокращение материального стимула для труда простых рабочих. Советский метод индустриализации базировался на решающей роли государства в экономике, волевых решениях руководителей страны. В 1930-е годы такое положение вещей считалось само собой разумеющимся по причине угрозы безопасности для СССР, дыхания приближающейся войны. Перекосы в экономическом механизме развития страны сказались впоследствии, когда СССР вышел из войны и вступил в новый этап соревнования с капиталистической системой.

ИЗ ПЛАТФОРМЫ «СОЮЗА МАРКСИСТОВ-ЛЕНИНЦЕВ»

(ГРУППА РЮТИНА), 1932 Г.

Сталин, несомненно, войдет в историю, но его «знаменитость» будет знаменитостью Герострата. Ограниченный и хитрый, властолюбивый и мстительный, вероломный и завистливый, лицемерный и наглый, хвастливый и упрямый, - Хлестаков и Аракчеев, Нерон и граф Калиостро - такова идейно-политическая и духовная физиономия Сталина...

Результатов Сталин, как и Луи Бонапарт, добился: переворот свершен, личная диктатура, самая неприкрытая, обманная, осуществлена. Основная когорта соратников Ленина с руководящих постов снята, и одна часть ее сидит по тюрьмам и ссылкам, другая, капитулировавшая, деморализованная и оплеванная, - влачит жалкое существование в рядах партии, третьи, окончательно разложившиеся, - превратились в верных слуг вождя - диктатора. За последние 4-5 лет Сталин побил все рекорды политического лицемерия и беспринципного политиканства...

Планирование из орудия социалистического строительства становится орудием расстройства экономики и внесения в нее анархии и хаоса. Решающее преимущество социалистического строительства перед капитализмом - план, предвидение, расчет и учет - исчезают. Мало того, при этих условиях плюс... превращается в минус, ибо в то время, как при капитализме закон стоимости (хотя и через кризис и величайшие жертвы, но через 2-3 года) создает условия (конечно, очень узкие, ограниченные рамками частной собственности) для нового развития производительных сил, или, по крайней мере, для прекращения их дальнейшего падения, то при плановом строительстве авантюристические планы из года в год могут дезорганизовывать экономику в течение более длительного периода и довести всю страну до полного паралича и голода, как это имеет место в данный момент...

Экономическая политика Сталина, несмотря на то, что мы за последние годы построили десятки крупнейших заводов и фабрик, электрических станций и пр. по последнему слову техники... привела... не только к невиданному экономическому кризису всей страны, но она дискредитировала самые принципы социалистического строительства и отбросила нас в экономическом отношении не менее чем на 12-15 лет назад...

Террор в условиях невиданной централизации и силы аппарата действует почти автоматически. Терроризируя других, каждый в то же время терроризирует и самого себя, заставляя лицемерить других, каждый в то же время и сам вынужден выполнять определенную долю этой «работы»...

Вся верхушка руководящих партийных работников, начиная со Сталина и кончая секретарями областных комитетов, в основном, прекрасно отдают себе отчет, что они рвут с ленинизмом, что они насилуют партийные и беспартийные массы, что они губят дело социализма, но они так запутались, ... попали в такой заколдованный круг, что сами не в состоянии из него уже вырваться. Ошибки Сталина и его клики... переросли в преступления... Они на деле рассматривают партию лишь как свою вотчину. Не они для партии, а партия для них... В партии мы, несомненно, имеем некоторую, хотя и незначительную, прослойку немолодых, честных субъективно партийцев, продолжающих, однако, искренне верить в правильность политики Сталина. Как можно объяснить такое явление? ...У значительной части партийцев с небольшим теоретическим багажом или вовсе без багажа, с небольшим теоретическим кругозором выработалась традиция, привычка поддерживать ЦК, ибо «ЦК всегда решает правильно»... Эти партийцы не могут объяснить гигантских противоречий между декларациями сталинского руководства и действительностью, но они боятся как огня всяких «уклонов», они привыкли голосовать за ЦК и поэтому стараются не замечать этих противоречий... Они все объяснения противоречий нашей действительности сводят или к неизбежности трудностей социалистического строительства, или к неизбежным недостаткам во всяком большом деле...

Сталинская авантюристическая «архилевая» политика... с абсолютной неизбежностью ведет к реставрации капитализма... Партия и рабочий класс в своем подавляющем большинстве против Сталина и его клики. Надо только эти распыленные и терроризированные силы объединить... и начать работать по устранению сталинского руководства... (…..)

Конкретно вся сумма мероприятий, необходимых для вывода партии и страны из кризиса и тупика, сводится в основном к следующему:

В области индустриализации:

1. Немедленное прекращение антиленинских методов индустриализации и игры в темпы за счет ограбления рабочего класса, служащих и деревни, за счет прямых и косвенных, открытых и замаскированных непосильных налогов и инфляции. Проведение индустриализации на основе действительного и неуклонного роста благосостояния масс.

2. Приведение вложений в капитальное строительство в соответствие с общим состоянием всех наличных ресурсов страны. (….)

Известия ЦК КПСС. 1990, №8

Обложка: Яков Дорофеевич Ромас. Магнитогорск. 1956.

Источник: https://artchive.ru