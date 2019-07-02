Их покупают даже в США: уникальные летающие лодки Бериева 2 июля 1948 года состоялся первый полет летающей лодки КБ Бериева – Бе-6 Наша страна славится своими уникальными техническими разработками. Одна из сфер, в которой СССР и России заслуженно принадлежит пальма первенства, – производство самолетов амфибий и летающих лодок. Во многом эти достижения стали возможны благодаря созданному ещё в 1930-е годы ЦКБ морского самолетостроения, которое возглавил талантливейший инженер-конструктор Георгий Михайлович Бериев. И сегодня мы расскажем историю его уникальных и интересных разработок. Первые образцы Разнообразные гидропланы, самолеты амфибии и лодки-самолеты занимали умы инженеров и конструкторов в разных странах ещё на заре развития авиации. До Первой мировой войны это были скорее спортивные... На чтение: 2 минуты

2 июля 1948 года состоялся первый полет летающей лодки КБ Бериева – Бе-6

Наша страна славится своими уникальными техническими разработками. Одна из сфер, в которой СССР и России заслуженно принадлежит пальма первенства, – производство самолетов амфибий и летающих лодок. Во многом эти достижения стали возможны благодаря созданному ещё в 1930-е годы ЦКБ морского самолетостроения, которое возглавил талантливейший инженер-конструктор Георгий Михайлович Бериев. И сегодня мы расскажем историю его уникальных и интересных разработок.

Первые образцы

Разнообразные гидропланы, самолеты амфибии и лодки-самолеты занимали умы инженеров и конструкторов в разных странах ещё на заре развития авиации. До Первой мировой войны это были скорее спортивные и экспериментальные разработки. Но уже в ходе боевых действий выяснилось, что самолеты морского базирования – отличные разведчики, которые в тесной связке с тяжелыми кораблями образуют идеальное сочетание «тяжелой руки» корабельной артиллерии, и внимательные глаза морской разведки.

Летающая лодка Шаврова – Ш-2

Источник: http://oruzhie.info

Изначально гидропланы представляли собой сухопутные самолеты на поплавках. Затем стали появляться специализированные модели. Кстати, первый полноценный самолет-лодка был создан нашим соотечественником, талантливым инженером Д.П. Григоровичем, в 1912 году.

Самолеты-лодки Григоровича моделей М очень помогли русскому Балтийскому флоту в годы Первой мировой войны, особо выделились модели М-5 и М-9. Был создан и особый гидроавианосец – «Орлица».

Летающая лодка МБР-2

Источник: http://gunm.ru

После тяжелых для нашей страны революционных событий и Гражданской войны наступает не очень благоприятное время для развития отечественной гидроавиации. Однако руководство страны, прекрасно осознавая большую ценность таких самолетов, начинает работы в этом направлении. Так, в 1934 году создается ЦКБ МС под руководством Георгия Бериева, самолетам которого суждено было войти в историю.

Летающие лодки: рекордсмены, труженики войны и тыла

До организации нового КБ в Таганроге на его месте находился «номерной» завод № 31, который выпускал летающие лодки-амфибии конструкции нашего талантливого инженера В.Б. Шаврова – Ш-1 (прототип) и серийные Ш-2 и её модификации. С 1929 года было произведено около 1200 таких лодок, но для нужд Советского Союза этого было явно недостаточно.

Георгий Михайлович Бериев

Источник: ruspekh.ru

Всё изменилось с приходом на пост главного конструктора нового ЦКБ МС Георгия Бериева. Бурная энергия молодого главного инженера и коллектива КБ и завода № 31 быстро дала свои плоды. На свет появились несколько образцов уникальных самолетов. Некоторые из которых, такие как катапультные КОР-1 и КОР-2 для боевых кораблей и МБР-2 (гражданский вариант – МП-1 и МП-1Т), стали рабочими лошадками отечественной довоенной гидроавиации. На самолете МП П.Осипенко, М.Раскова и другие наши лётчицы и лётчики установили немало мировых рекордов.

В годы Великой Отечественной войны КБ Бериева занималось перспективными разработками и поиском новых конструкторских решений, что дало хороший результат в послевоенные годы. А мощности самого завода № 31 использовались для постройки купленного по лицензии у США в 1937 году очень удачного самолета PBY, известного как «Каталина», с отечественными двигателями.

Летающая лодка на подводных крыльях Бе-8

Источник: airwar.ru

Гидросамолеты были очень востребованы в годы Второй мировой войны на всех театрах военных действий как разведчики. Нашли они и новую для себя роль – борьбы с подводными лодками. Здесь отличилась упомянутая нами «Каталина» и британский тяжеловес Шорт Сандерленд.

Летющие лодки Бериева – лидеры гидроавиации мира

После войны начался расцвет КБ Бериева. Очень удачные конструкции летающих лодок Бе-6 были приняты на вооружение морской авиации ВМФ СССР. Бе-6, о котором мы писали в начале, стал предтечей модели Бе-12, которая, представьте, стоит на вооружении морской авиации и в наши дни. Уникальная конструкция Бе-6 и Бе-12 «Чайка» обеспечивает самолету феноменальную дальность полёта, высокую прочность и устойчивость на воде. Самолет имеет 19 модификаций: от разведчика и противолодочного до десантного самолета для 40 солдат с полным вооружением. За время эксплуатации Бе-12 установил 42(!) мировых рекорда.

Летающая лодка Бе-6

Источник: upload.wikimedia.org

Отдельно следует упомянуть разработки реактивных самолетов: опытный Р-1 создал задел для серийного реактивного гидросамолета. Первый из них – Бе-10 стал рекордсменом, установив 12 мировых рекордов. Он произвел фурор в мировой гидроавиации.

Георгий Бериев, в силу возраста, отошел от дел в 1968 году и долгое время занимался теоретическими вопросами гидроавиации в СССР. За это время под руководством нового главного инженера Таганрогского КБ Бериева, А.К. Константинова, были созданы замечательные в своем классе машины А-50 ДРЛО и Ту-142МР.

Летающая лодка Бе-12 «Чайка»

Источник: ria.ru

Но подлинной жемчужиной работы всего КБ Бериева, или, как оно называется в наши дни, ТАНТК имени Г.М. Бериева стал совершивший свой первый полет в 1986 году новый рекордсмен – гидросамолет А-40 «Альбатрос». Обладающий набором уникальных характеристик, А-40 установил 126 (!) мировых рекордов. Он принес отечественной гидроавиации звание первой в мире и недостижимой для конкурентов. К сожалению, в связи с распадом СССР, производство и эксплуатация А-40 для вооруженных сил свернулись.

Второе рождение «Альбатроса» произошло в 2008 году в лице уже гражданского, известного на весь мир, летающего спасателя Бе-200. Способный выбросить на одной заправке топливом до 270 тонн воды на место пожара, причем без посадки, в глиссирующем режиме, набирая воду, Бе-200 просто не имеет аналогов в мире. В медицинском варианте самолет может перевозить до 54 пациентов на носилках. И всё это при возможности посадки как на сушу, так и на воду, даже в сильную качку.

Реактивная летающая лодка А-40 «Альбатрос»

Источник: upload.wikimedia.org

Наши военные уже заявили, что возвращаются к развитию и производству самолета А-40 для вооруженных сил, так что в ближайшее время он должен сменить на боевом посту «ветерана» Бе-12. А уникальный самолет-спасатель Бе-200 покупают даже американцы, как и мы у них когда-то удачную «Каталину». Это ли не говорит о том, что наследие Георгия Бериева живо и в гидроавиации сейчас наша страна не имеет себе равных! Обложка: Бе-200ЧС. Источник: upload.wikimedia.org