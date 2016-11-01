Догонять по-китайски. К годовщине первого советского автомобиля В ночь на 1 ноября 1924 года на заводе Автомобильного Московского Общества (позже – ЗиС, ЗиЛ, АМО ЗИЛ) был собран первый советский грузовик АМО-Ф-15. Сегодня, в годовщину выпуска первого советского автомобиля, срисованного с зарубежных образцов, уместно поговорить о том, что на пути «догоняющего развития» китайские товарищи вовсе не первопроходцы. Да и не последние путешественники, кстати. На чтение: 2 минуты

В ночь на 1 ноября 1924 года на заводе Автомобильного Московского Общества (позже – ЗиС, ЗиЛ, АМО ЗИЛ) был собран первый советский грузовик АМО-Ф-15.

«Китайскими копиями» с некоторых пор принято презрительно называть вал дешёвых товаров, наштампованных трудолюбивыми и низкооплачиваемыми рабочими по чертежам или просто по образцам, «на глазок», Настоящих Качественных Вещей. Дурное, мол, дело нехитрое. Однако уже сегодня нетрудно заметить, что те же китайские товарищи таким нехитрым образом за пару-тройку десятилетий подняли свою экономику в мировые лидеры и по кое-каким товарным позициям даже замахиваются на производство оригиналов.

Сегодня, в годовщину выпуска первого советского автомобиля, тоже срисованного с зарубежных образцов, уместно поговорить о том, что на таком пути «догоняющего развития» китайские товарищи вовсе не первопроходцы. Да и не последние путешественники, кстати.

Традиции ФИАТа в России

Базой для создания первой советской машины стал итальянский грузовик Fiat 15-Ter, который собирался на заводе в 1917-1919 годах (да-да – в годы Гражданской войны в России собирались машины из импортных комплектующих!).

Разумеется, ни о какой лицензии речь не шла, но и сам АМО-Ф-15 имел достаточно много отличий от ФИАТа – как вызванных необходимостью импортозамещения, так и с целью улучшения базовой модели. Собирались машины индивидуально (как пишут в литературе – «полукустарным способом»), до конвейера советская промышленность доросла гораздо позже.

Всего в 1924-1931 годах было выпущено 6-6,5 тыс. автомобилей (точная статистика, как ни странно, отсутствует). На базе грузовика было создано множество специализированных автомобилей (пожарные, санитарные, автобусы) и даже две сотни пушечных бронеавтомобилей БА-27.

Следует отметить, что АМО-Ф-15 – не первый и не последний пример «китаизации» западной техники в СССР. В частности, следующая массовая модель завода – знаменитая «трехтонка» ЗиС-5, – была развитием собиравшихся из машинокомплектов грузовика «Dispatch SA» американской фирмы «Autocar Company» АМО-2 и АМО-3/ЗиС-3. Ну а модификации легковушки Fiat-124 прекратили штамповать буквально пару лет назад (ВАЗ-2107 выпускалась в Египте до 2014 года).

Непременности догоняющего развития

О чём говорит история с первым советским грузовиком? Да о том, в основном, что не надо стесняться «китайских копий». «Китайские копии» – естественный этап развития любой догоняющей индустриальной экономики. Только благодаря им удаётся:

- воспитать собственную инженерно-конструкторскую и рабочую школы;

- создать крупные машиностроительные производства;

- насытить внутренний рынок дешёвой, пусть и не очень качественной, техникой (а при благоприятных условиях ещё и заработать валюты в случае организации экспорта);

- воспитать кадры и создать инфраструктуру для обслуживания этой техники.

Сейчас, понятно, существует взращённое в 1990-е мнение о том, что к производству «китайских копий» особенно склонны вороватые русские вообще и научившиеся у русских коммунисты в частности. Увы и ах. Авторы этой концепции не знают, что ещё недавно никаких «китайских копий» не было, а были копии японские, обладавшие всем комплексом качеств копий китайских или советских – цельнорисованность, низкое качество и т.п. Сейчас, однако, все в курсе того, что Япония производит не копии, а оригиналы. Американские же оригиналы, с которых делались японские копии, давно и прочно забыты (да, собственно, о самом факте существования американского автопрома напоминают буквально несколько ходовых моделей – «Хаммер», «Форд Мустанг», да «Шевроле Камаро»).

Да, в своё время советские копии вытеснили оригиналы с советского рынка только благодаря тому, что рынок этот был в принципе закрыт. Тем не менее, ряд производств (тот же ВАЗ) уцелел и продолжает оставаться вполне конкурентоспособным (пусть даже в основном благодаря низким ценам). А есть ведь и уникальные производства, с продукции которых как раз и делаются китайские копии.

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Главная же новость в контексте технического копирования выяснилась только недавно. Раньше можно было фантазировать на темы того, что реальное производство перейдет в страны третьего мира, а бывшие производители оригиналов «выйдут в астрал» («постиндустриальную экономику»). Сейчас, однако, стало понятно, что «постиндустриальная экономика» – маскировка для подмены экономики финансовыми спекуляциями (то ли через лондонские биржи, то ли через ФРС). Но ведь беззаботная эпоха финансовых спекуляций может внезапно закончиться, что мы в настоящий момент и наблюдаем, а создавать производство заново – сложно… И тогда появятся американские копии с китайских и российских образцов.