ВТОРОЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

Съезд советов 25-27.10.1917 г., заложивший основы Советской власти. Был созван по решению I Съезда рабочих и солдатских депутатов. Проводя Октябрьский переворот 1917 г. , большевики стремились использовать II Съезд советов как политическую основу для создания новой власти. Кроме рабочих и солдатских депутатов на съезд прибыли и представители некоторых крестьянских советов, что делало его еще представительнее. Первоначально на съезд прибыло не менее 739 делегатов, в том числе 338 большевиков. Таким образом, большевики не имели большинства, и на съезде большим влиянием пользовались сторонники компромисса социалистических сил – умеренные большевики во главе с Л. Каменевым , левые эсеры и левые меньшевики во главе с Ю. Мартовым, «новожизненцы» (РСДРП (интернационалисты)), лидеры профсоюза железнодорожников Викжель. Но представители Центральных комитетов меньшевиков и эсеров, подвергнув большевиков резкой критике за начавшийся переворот, покинули съезд в знак протеста. Однако с ними ушла не половина, а лишь менее трети делегатов, так как левые эсеры остались. Съезд продолжил работу. Теперь, с учётом вновь прибывших, в нём участвовало 625 депутатов, в том числе 390 большевиков.

После ухода правого крыла на съезде было представлено два течения. Если В. Ленин и его сторонники были готовы взять власть силами своей партии, то значительная часть делегатов видела в однопартийной радикальной власти угрозу гражданской войны и нового авторитаризма. Для них Октябрьский переворот был средством создания ответственного перед советами многопартийного социалистического правительства. Однако представители социалистических партий во время съезда не согласились войти в правительство, в котором доминировали большевики.

Съезд образовал органы власти, которые должны были управлять страной до созыва Учредительного собрания: Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и Совет народных комиссаров (Совнарком, СНК), состоявший из народных комиссаров. В состав ВЦИК вошли 62 большевика, 29 левых эсеров, 6 социал-демократов интернационалистов, 3 украинских социалиста и 1 эсер-максималист – всего 101 человек. Председателем ВЦИК стал Л. Каменев. Совнарком оказался чисто большевистским. Он состоял из 15 человек во главе с В. Лениным. Съезд принял также Декрет о мире и Декрет о земле .

Источники:

Второй всероссийский съезд советов Р. и С. Д. М., Л., 1928; Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 35; Октябрь в Петрограде. М., 1987; Петроградский военно-революционный комитет. М., 1966

Автор статьи: Шубин А.В.