УСТИНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Эсер, советский дипломат.

Происхождение и революционная деятельность в эмиграции.

Из семьи богатого помещика. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1904). Участвовал в студенческих волнениях. В ноябре 1906 арестован по делу о покушении на земского начальника Сердобского уезда; обвинение не было доказано, но из Саратовской губернии Устинов был выслан. Состоял в партии эсеров. Летом 1907 направлен ЦК ПСР на восстановление разгромленного охранкой Петербургского комитета ПСР. В мае 1908 г. Устинов приговорен к ссылке, но ссылка заменена принудительной эмиграцией до мая 1911. Правительство лишило Устинова дворянства, имение было взято под опеку. Жил во Франции и Швейцарии, примкнул к левому крылу партии эсеров. Участвовал в эмигрантской печати. В годы первой мировой войны "интернационалист". С 1915 член Комитета помощи военнопленным, который организовал среди них кружки, снабжавшиеся газетами, листовками, революционной литературой. Одновременно учился на агрономическом отделении Цюрихского политехникума (1917).

После Февральской революции.

После Февральской революции вернулся в Россию и выступил против коалиции с буржуазными партиями, критиковал ЦК ПСР за поддержку политики Временного правительства, прежде всего аграрной. Был направлен (вместе с Прошьяном) в Гельсингфорс – главную базу Балтийского флота. Вскоре стал одним из лидеров эсеров города и флота, членом Гельсингфорсского Совета. Неоднократно выступал на митингах, явился инициатором создания левоэсеровского издательского центра, один из учредителей газеты "Социалист-революционер". Считал сотрудничество с большевиками залогом успешного решения задач революции, прекращения войны, передачи земли крестьянам. 10 июля ЦК был исключен из партии, за этим последовал арест. Из "Крестов" Устинов и Прошьян были освобождены лишь после провала корниловского выступления.

Окончательное сближение с большевиками.

Являясь членом Петроградского ВРК, Устинов активно участвовал в борьбе за власть Советов в Петрограде, но выступил против начала вооруженного восстания до открытия съезда Советов. На II съезде Советов (25 – 27 октября) добивался создания самостоятельной левоэсеровской фракции, вместе с В.А. Алгасовым, А.Л. Колегаевым, М.А. Спиридоновой воспрепятствовал отзыву левых эсеров из Петроградского ВРК. На переговорах об участии левых эсеров в СНК в ноябре – декабре Устинов неоднократно назывался в числе тех, кого большевики хотели бы видеть в правительстве, но его кандидатура блокировалась большинством ЦК, опасавшегося пробольшевистских настроений Устинова. Член Учредительного Собрания. Один из разработчиков Основного закона о социализации земли, одобренного 18 января 1918. Постановлением СНК от 16 апреля назначен членом коллегии Наркомата земледелия. После заключения Брестского мира, не был из избран членом ЦК партии эсеров.

Большевик и дипломат.

Один из инициаторов создания и лидер Партии революционных коммунистов, объединившей несколько тысяч бывших левых эсеров, признавших недопустимость срыва Брестского мира и готовых сотрудничать с большевиками. Устинов осудил левоэсеровский мятеж 6 – 7 июля 1918. В 1920 революционные коммунисты объединились с большевиками, Устинов стал членом РКП(б). В советское время он работал в Разведуправлении РККА. С 1921 дипломат. В 1932 – 34 член президиума Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. С января 1934 г. полпред СССР в Эстонии, где и умер.