СПИРИДОНОВА Мария Александровна

Российская революционерка, лидер левых эсеров .

С 1902 г. в партии эсеров. В 1905-1906 гг. член боевой дружины. 16 января 1906 г. по решению Тамбовского комитета эсеров стреляла в организатора подавления крестьянского движения в Тамбовской губернии Н. Луженовского. Была схвачена. Подверглась избиениям и издевательствам со стороны жандармов. Этот случай получил широкую огласку, и Спиридонову называли "святой страдалицей революции". 11 марта 1906 г. Спиридонова была приговорена к смертной казни через повешение, замененной 28 марта бессрочной каторгой в Нерчинске. После Февральской революции освобождена. Одна из лидеров левого крыла эсеров. В 1917-1918 гг. - депутат Петроградского совета. Член Предпарламента как представитель Совета крестьянских депутатов. В ходе Октябрьского переворота поддержала переход власти к Советам, выступая за примирение социалистических партий. На II съезде советов рабочих и солдатских избрана членом Президиума ЦИК рабочих и солдатских депутатов. Одна из организаторов Партии социалистов-революционеров (интернационалистов) (левых эсеров). Член ЦК и почетный председатель партии. В ноябре избрана председателем II Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, выступила в поддержку советской власти против курса эсеров во главе с В. Черновым. Левоэсеровская часть съезда избрала Исполком во главе со Спиридоновой, который вошел во ВЦИК рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Депутат Учредительного собрания. Вопреки позиции своей партии высказалась за подписание Брестского мира, считала ошибкой уход левых эсеров из правительства. На V съезде Советов выступила с критикой внешней и внутренней политики большевиков. После выступления левых эсеров была арестована. В ноябре ввиду "особых заслуг перед революцией" амнистирована. Продолжала пользоваться популярностью на митингах. 18 февраля 1919 г. в связи с рабочими волнениями в Петрограде вновь арестована, 2 апреля бежала из под стражи и перешла на нелегальное положение. 26 октября 1920 г. вновь арестована, в 1921 г. освобождена. С 1923 г. в ссылке в Калужской губернии, Самарканде, Ташкенте (до 1929 г.) С 1931 г. в Уфе. В феврале 1937 г. опять арестована, 7 января 1938 г. приговорена к 25 годам заключения. В связи с продвижением фашистских войск к Орлу, вместе с 157 политическими заключенными Орловской тюрьмы НКВД расстреляна в Медведевском лесу.

Исторические источники:

Партия левых социалистов-революционеров. Документы и материалы. М., 2000, 2010.

Автор статьи: Шубин А.В.