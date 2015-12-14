Созыв Учредительного собрания Учредительное собрание — представительный орган в России, избранный в ноябре 1917 года и созванный в январе 1918 года для определения государственного устройства России. Национализировало помещичью землю, призвало к заключению мирного договора, провозгласило Россию федеративной демократической республикой, тем самым отказавшись от монархической формы правления. На чтение: 5 минут

ВЫБОРЫ В «УЧРЕДИЛКУ»

Созыв Учредительного собрания в качестве органа верховной демократической власти был требованием всех социалистических партий в дореволюционной России – от народных социалистов до большевиков. Выборы в Учредительное собрание состоялись в конце 1917. Подавляющая часть избирателей, участвовавших в выборах, около 90%, проголосовали за социалистические партии, социалисты составляли 90% всех депутатов (большевики получили только 24% голосов). Но большевики пришли к власти под лозунгом «Вся власть Советам!» Свое единовластие, полученное на Втором Всероссийском съезде Советов, они могли сохранить только опираясь на Советы, противопоставляя их Учредительному собранию. На Втором съезде Советов большевики пообещали созвать Учредительное собрание и признать его властью, от которой «зависит решение всех основных вопросов», но это обещание не собирались выполнять. 3 декабря на съезде Советов крестьянских депутатов Ленин, несмотря на протест ряда делегатов, заявил: «Советы выше всяких парламентов, всяких Учредительных собраний. Партия большевиков всегда говорила, что высший орган – Советы». Большевики считали Учредительное собрание главным своим соперником в борьбе за власть. Сразу после выборов Ленин предупредил, что Учредительное собрание «обречет себя на политическую смерть», если выступит против Советской власти.

Ленин использовал ожесточенную борьбу внутри партии эсеров и заключил политический блок с левыми эсерами. Несмотря на расхождения с ними по вопросам многопартийности и диктатуры пролетариата, сепаратного мира, свободы печати большевики получили необходимую им поддержку, чтобы удержаться у власти. ЦК эсеров, уверовав в безусловный престиж и неуязвимость Учредительного собрания, не предпринял реальных шагов для его защиты.

Энциклопедия «Кругосвет»

http://krugosvet.ru/enc/istoriya/VSEROSSISKOE_UCHREDITELNOE_SOBRANIE.html

ПЕРВОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Позиции определились. Обстоятельства заставили фракцию с.-р. играть первенствующую и руководящую роль. Это вызывалось численным превосходством фракции. Это вызывалось и тем, что члены Учредительного собрания более умеренного толка, избранные в числе 64, не рискнули, за единичными исключениями, явиться на заседание. Кадеты были официально признаны "врагами народа", а некоторые из них были заключены в тюрьму.

Наша фракция тоже была в известном смысле "обезглавлена". Авксентьев находился по-прежнему в Петропавловской крепости. Отсутствовал и Керенский, на котором по преимуществу сосредоточилась большевистская клевета и ярость. Его искали везде и повсюду, ночью и днем. Он находился в Петрограде, и немало усилий потребовалось, чтобы убедить его отказаться от безумной мысли явиться в Таврический дворец для заявления, что он слагает власть пред законно избранным и полномочным собранием. До безрассудства отважный Гоц все же явился на заседание, несмотря на приказ об аресте за участие в юнкерском восстании. Охраняемый близкими друзьями, он был стеснен даже в передвижении и не мог быть активным. Таково же было положение Руднева, возглавлявшего сломленное сопротивление Москвы большевистскому захвату власти. И В.М.Чернов, намеченный в председатели собрания, тем самым тоже выбывал из числа возможных руководителей фракцией. Не было ни одного лица, которому можно было бы доверить руководство. И фракция доверила свою политическую судьбу и честь коллективу - пятерке: В.В.Рудневу, М.Я.Гендельману, Е.М.Тимофееву, И.Н.Коварскому и А.Б.Ельяшевичу.<...>

Кандидатуре Чернова в председатели была противопоставлена кандидатура Спиридоновой. При баллотировке Чернов получил 244 белых шара против 151 "черняка". По объявлении результатов Чернов занял монументальное кресло председателя на эстраде, возвышавшееся над ораторской трибуной. Между ним и залом образовалось большое расстояние. И приветственная, основоположная речь председателя не только не преодолела образовавшегося "мертвого пространства" - она даже увеличила расстояние, отделявшее его от собрания. В наиболее "ударных" местах речи Чернова по правому сектору пробегал явный холодок. Речь вызвала неудовлетворенность у руководителей фракции и простодушное непонимание этой неудовлетворенности со стороны самого оратора.<...>

Долгие и томительные часы прошли прежде, чем собрание освободилось от тормозивших его работу враждебных фракций. Давно уже зажглось электричество. Напряженная атмосфера военного лагеря нарастала и точно искала для себя выхода. Со своего кресла секретаря на трибуне я видел, как вооруженные люди после ухода большевиков все чаще стали вскидывать винтовки и брать "на пушку" находящихся на трибуне или сидящих в зале. Отсвечивавшая лысина О.С.Минора представляла собой привлекательную мишень для коротавших время солдат и матросов. Ружья и револьверы грозили ежеминутно "сами" разрядиться, ручные бомбы и гранаты "сами" взорваться.<...>

Спустившись с помоста, я пошел взглянуть, что делается на хорах. В полукруглом зале по углам сложены гранаты и патронные сумки, составлены ружья. Не зал, а становище. Учредительное собрание не окружено врагами, оно во вражеском лагере, в самом логовище зверя. Отдельные группы продолжают "митинговать", спорить. Кое-кто из депутатов пытается убедить солдат в правоте собрания и преступности большевиков. Проносится:

- И Ленину пуля, если обманет!

Комната, отведенная для нашей фракции, уже захвачена матросами. Из комендатуры услужливо сообщают, что она не гарантирует неприкосновенности депутатов, - их могут расстрелять и в самом заседании. Тоска и скорбь отягчаются от сознания полного бессилия. Жертвенная готовность не находит для себя выхода. Что делают, пусть бы делали скорей!

В зале заседания матросы и красноармейцы уже окончательно перестали стесняться. Прыгают через барьеры лож, щелкают на ходу затворами винтовок, вихрем проносятся на хоры. Из фракции большевиков покинули Таврический дворец лишь более видные. Менее известные лишь переместились с делегатских кресел на хоры и в проходы зала и оттуда наблюдают и подают реплики. Публика на хорах в тревоге, почти в панике. Депутаты на местах неподвижны, трагически безмолвны. Мы изолированы от мира, как изолирован Таврический дворец от Петрограда и Петроград от России. Кругом шумят, а мы точно в пустыне отданы на волю торжествующего врага, чтобы за народ и за Россию испить горькую чашу.

Передают, что к Таврическому дворцу высланы кареты и автомобили для увоза арестуемых. В этом было даже нечто успокоительное - все-таки некоторая определенность. Кое-кто начинает спешно уничтожать компрометирующие документы. Кое-что передаем нашим близким - в публике и в ложе журналистов. Среди документов передали и "Отчет Всероссийскому Учредительному собранию членов Временного правительства", находившихся на свободе. Тюремные кареты, однако, не приезжают. Новый слух - будет выключено электричество. Через несколько минут А.Н.Слетова добыла уже десятки свечей.

...Был пятый час утра. Оглашали и вотировали заготовленный закон о земле. На трибуну поднялся неизвестный матрос - один из многих, слонявшихся весь день и ночь в кулуарах и проходах. Приблизившись к креслу председателя, занятого процедурой голосования, матрос постоял некоторое время как бы в раздумье и, видя, что на него не обращают внимания, решил, что настал час "войти в историю". Обладатель прославленного отныне имени, Железняков, тронул председателя за рукав и заявил, что, согласно полученной им от комиссара (Дыбенки) инструкции, присутствующие должны покинуть зал.

Началось препирательство между В.М.Черновым, настаивавшим на том, что "Учредительное собрание может разойтись лишь в том случае, если будет употреблена сила", и "гражданином матросом", требовавшим, чтобы "немедленно покинули зал заседания". Реальная сила, увы, была на стороне анархиста-коммуниста, и верх одержал не Виктор Чернов, а Анатолий Железняков.

Быстро заслушиваем ряд внеочередных заявлений и, в порядке спешности, принимаем десять первых статей основного закона о земле, обращение к союзным державам, отвергающее сепаратные переговоры с центральными державами, и постановление о федеративном устройстве российской демократической республики. В 4 часа 40 мин. утра первое заседание Всероссийского Учредительного собрания закрывается.

М. Вишняк. Созыв и разгон Учредительного собрания // Октябрьский переворот. Революция 1917 года глазами ее руководителей. Воспоминания русских политиков и комментарий западного историка. М., 1991.

http://historysibsuti.narod.ru/ys1.htm

«КАРАУЛ УСТАЛ»

Гражданин матрос. Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал. (Голоса: нам не нужно караула.)

Председатель. Какую инструкцию? От кого?

Гражданин матрос. Я являюсь начальником охраны Таврического Дворца и имею инструкцию от комиссара Дыбенки.

Председатель. Все члены Учредительного собрания также очень устали, но никакая усталость не может прервать оглашения того земельного закона, которого ждет Россия. (Страшный шум. Крики: довольно! довольно!) Учредительное собрание может разойтись лишь в том случае, если будет употреблена сила. (Шум. Голоса: долой Чернова.)

Гражданин матрос. (Не слышно) ... Я прошу немедленно покинуть зал заседания.

Председатель. От фракции украинцев по этому неожиданно ворвавшемуся в наше заседание вопросу слово просит для внеочередного заявления...

И.В.Стрельцов. Я имею честь сделать внеочередное заявление от группы партии левых с.-р. украинцев следующего содержания: стоя на точке зрения разрешения вопроса о мире и земле, как он разрешен всем трудовым крестьянством, рабочими и солдатами и как он изложен в декларации ЦИК, группа левых с.-р. украинцев, однако, принимая во внимание создавшееся положение, присоединяется к декларации партии украинских с.-р., со всеми вытекающими отсюда последствиями. (Рукоплескания.)

Председатель. Внесено следующее предложение. Закончить заседание данного Собрания принятием без прений прочитанной части основного закона о земле, остальное же передать в комиссию для представления в семидневный срок. (Баллотировка.) Предложение принято. Внесено предложение в отмену поименного голосования ввиду создавшейся обстановки произвести открытое голосование. (Баллотировка.) Принято. Ставятся на голосование оглашенные основные положения закона о земле. (Баллотировка.) Итак, граждане, члены Учредительного собрания, вами приняты основные положения, оглашенные мной, о земельном вопросе.

Имеется предложение об избрании земельной комиссии, которая бы в семидневный срок рассмотрела все оставшиеся неоглашенными пункты закона о земле. (Баллотировка.) Принято. (Не слышно... Шум.) Сделаны предложения о принятии оглашенных заявлений: обращение к союзникам, о созыве международной социалистической конференции мира, о принятии Учредительным собранием на себя мирных переговоров с воюющими державами и об избрании полномочной делегации. (Читает.)

"Именем народов Российской республики Всероссийское Учредительное собрание, выражая непреклонную волю народа к немедленному прекращению войны и заключению справедливого всеобщего мира, - обращается к союзным с Россией державам с предложением приступить к совместному определению точных условий демократического мира, приемлемых для всех воюющих народов, дабы представить эти условия от имени всей коалиции государствам, ведущим с Российской республикой и ее союзниками войну.

Учредительное собрание исполнено непоколебимой уверенностью, что стремление народов России к прекращению губительной войны встретит единодушный отклик в народах и правительствах союзных государств и что общими усилиями достигнут будет скорый мир, обеспечивающий благо и достоинства всех воюющих народов.

Выражая от имени народов России сожаление, что начатые без предварительного соглашения с союзными демократиями переговоры с Германией получили характер переговоров о сепаратном мире, Учредительное собрание, именем народов Российской федеративной республики, продолжая установившееся перемирие, принимает дальнейшее ведение переговоров с воюющими с нами державами на себя, дабы, защищая интересы России, добиваться, в согласии с волей народной, всеобщего демократического мира"

"Учредительное собрание заявляет, что оно окажет всемерное содействие начинаниям социалистических партий Российской республики в деле немедленного созыва международной социалистической конференции в целях достижения всеобщего демократического мира".

"Учредительное собрание постановляет избрать из своего состава полномочную делегацию для ведения переговоров с представителями союзных держав и для вручения им обращения о совместном выяснении условия скорейшего окончания войны, равно как и для осуществления решения Учредительного собрания по вопросу о мирных переговорах с державами, ведущими против нас войну.

Данная делегация имеет полномочия под руководством Учредительного собрания немедленно приступить к исполнению возложенных на нее обязанностей".

В состав делегации предлагается избрать представителей различных фракций на пропорциональных началах.

(Баллотировка.) Итак, все предложения приняты. Внесено предложение принять следующее постановление о государственном устройстве России:

"Именем народов, государство российское составляющих, Всероссийское Учредительное собрание постановляет: государство российское провозглашается Российской демократической федеративной республикой, объединяющей в неразрывном союзе народы и области в установленных федеральной конституцией пределах, суверенные".

(Баллотировка.) Принято.(Предлагается назначить следующее заседание Учредительного собрания на завтра в 12 ч. дня. Есть другое предложение - назначить заседание не в 12 ч., а в 5 ч. (Голосование.) За - 12, меньшинство. Итак, завтра заседание назначено в 5 ч. вечера (Голоса: сегодня.) Мое внимание обращают на то, что это будет сегодня. Итак, сегодня заседание Учредительного собрания объявляется закрытым, а следующее заседание назначается на сегодня же в 5 ч. дня.

Заседание закрыто 6 января в 4 ч. 40 м утра.

Из стенограммы заседания Учредительного собрания

http://historysibsuti.narod.ru/ys12.htm

ДЕКРЕТ ВЦИК О РОСПУСКЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Учредительное собрание, выбранное по спискам, составленным до Октябрьской революции, явилось выражением старого соотношения политических сил, когда у власти были соглашатели и кадеты.

Народ не мог тогда, голосуя за кандидатов партии эсеров, делать выбора между правыми эсерами, сторонниками буржуазии, и левыми, сторонниками социализма. Таким образом, это Учредительное собрание, которое должно было явиться венцом буржуазно-парламентарной республики, не могло не встать поперек пути Октябрьской революции и Советской власти. Октябрьская революция, дав власть Советам и через Советы трудящимся и эксплуатируемым классам, вызвала отчаянное сопротивление эксплуататоров и в подавлении этого сопротивления вполне обнаружила себя, как начало социалистической революции.

Трудящимся классам пришлось убедиться на опыте, что старый буржуазный парламентаризм пережил себя, что он совершенно несовместим с задачами осуществления социализма, что не общенациональные, а только классовые учреждения (каковы Советы) в состоянии победить сопротивление имущих классов и заложить основы социалистического общества.

Обложка: Единственное заседание Учредительного собрания

Источник: https://pravoslavie.ru