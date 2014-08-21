С крейсера «Аврора» велась стрельба по Зимнему дворцу Развенчивая исторический миф: На чтение: 2 минуты

Краткое описание

Миф о «залпе Авроры» родился буквально на следующий день после штурма Зимнего дворца, сигналом к которому послужил выстрел с легендарного крейсера. Такие сведения стали появляться в местной печати. Впоследствии, уже в сталинские годы версия о том, что «Аврора» стреляла по Зимнему настоящими снарядами активно тиражировалась: так об этом было написано в «Кратком курсе истории ВКП(б)», во МХАТе был поставлен спектакль «Залп Авроры», по которому в 1960-е годы вышел одноименный фильм; в 1937 году Михаил Ромм снял фильм «Ленин в октябре», где на этом эпизоде также акцентируется зрительское внимание. Не обошел стороной миф о «залпе» и литературу: Алексей Толстой в «Хождении по мукам» пишет о пробитой снарядом крыше Зимнего дворца.

Примеры использования

Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с «Авроры». ( Алексей Толстой. «Хождение по мукам». Книга 2 )

21 октября во все революционные части войск были посланы большевиками комиссары Военно-революционного комитета. Все дни до восстания в войсковых частях, на фабриках и заводах шла энергичная боевая подготовка. Определенные задания получили также боевые суда — крейсер «Аврора» и «Заря свободы» <…> Революционные части войск, подготовленные к восстанию работой большевиков, точно выполняли боевые приказы и дрались бок о бок с Красной гвардией. Морской флот не отстал от армии. Кронштадт был крепостью большевистской партии, где давно уже не признавалась власть Временного правительства. Крейсер «Аврора» громом своих пушек, направленных на Зимний дворец, возвестил 25 октября начало новой эры — эры Великой социалистической революции. ( Краткий курс истории ВКП(б) )

Действительность

Первыми — и главными разоблачителями мифа стали сами матросы с крейсера «Аврора». На следующий день после описываемых событий в газете «Правда» появилась статья, в которой моряки пытались доказать, что никакого обстрела Зимнего с их стороны не было: если бы крейсер стрелял «по-настоящему», был бы полностью разрушен не только дворец, но и прилегающие к нему районы, утверждали они. Текст опровержения был таким:

«Ко всем честным гражданам города Петрограда от команды крейсера «Аврора», которая выражает свой резкий протест по поводу брошенных обвинений, тем более обвинений не проверенных, но бросающих пятно позора на команду крейсера. Мы заявляем, что пришли не громить Зимний дворец, не убивать мирных жителей, а защитить и, если нужно, умереть за свободу и революцию от контрреволюционеров. Печать пишет, что «Аврора» открыла огонь по Зимнему дворцу, но знают ли господа репортеры, что открытый нами огонь из пушек не оставил бы камня на камне не только от Зимнего дворца, но и от прилегающих к нему улиц? А разве это есть на самом деле?

К вам обращаемся, рабочие и солдаты г. Петрограда! Не верьте провокационным слухам. Не верьте им, что мы изменники и погромщики, и проверяйте сами слухи. Что касается выстрелов с крейсера, то был произведен только один холостой выстрел из 6-дюймового орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающий их к бдительности и готовности. Просим все редакции перепечатать. Председатель судового комитета А. Белышев Тов. председателя П. Андреев Секретарь /подпись/». («Правда», № 170, 27 октября 1917 г.)

На многие годы, пока официальной пропаганде был выгоден миф о мощи революционного оружия, в котором единственный холостой выстрел разрастался до целого залпа боевых орудий, об этой заметке никто не вспоминал. Уже во времена хрущевской «оттепели» этот текст появился в журнале «Новый мир», в статье В. Кардина «Легенды и факты» (1966, №2, с. 237). Однако газета «Правда» на цитирование себя самой 50-летней давности ответила отнюдь не дружелюбно, опубликовав в марте 1967 года сообщение от имени Секретариата союза писателей ССР, предостерегающее советских людей от чтения статей, «проникнутых ложными тенденциями к необоснованному пересмотру и принижению революционных и героических традиций советского народа». Не оставила статья равнодушным и высшее руководство страны. В одной из своих речей на Политбюро Л.И. Брежнев возмутился: «Ведь договариваются же некоторые наши писатели (а их публикуют) до того, что якобы не было залпа Авроры, что это, мол, был холостой выстрел и т. д., что не было 28 панфиловцев, что их было меньше, чуть ли не выдуман этот факт, что не было Клочко и не было его призыва, что “за нами Москва и отступать нам некуда…».

Спустя много лет, уже в перестройку, «проникнутая ложной тенденцией» статья была перепечатана в журнале «Огонек».

Опровергают миф об обстреле Зимнего с крейсера и военные: корабль, действительно снискавший себе боевую славу участием в русско-японской и Первой мировой войне, с 1916 года проходил капитальный ремонт, а значит, весь боезапас с него к моменту октябрьских событий должен был быть уже давно снят — в соответствии с действовавшими инструкциями.

Источники и литература

Алексей Толстой. Хождение по мукам. Книга 2.

Краткий курс истории ВКП(б).

Кардин В. Легенды и факты. // Новый мир, 1966. №2. С. 237.

Кардин В. «Легенды и факты»: годы спустя. // Вопросы литературы, 2000. №6.

Скоморохов Р. Крейсер «Аврора»: пример памяти? // Военное обозрение, 12.12.2012.

Обложка: Бронепалубный крейсер "Аврора", 1903.

Источник: https://commons.wikimedia.org