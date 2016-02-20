От вежливых богатырей к вежливым людям: расстановка точек над 23 февраля 23 февраля – день, унаследованный из советского праздничного календаря. Его, как и 8 марта, не постигла судьба отменённого 7 Ноября: его не отменили, а просто переименовали из Дня Советской Армии и Военно-морского флота в День защитника Отечества. Что, впрочем, ничем не хуже. И даже, как мы сейчас убедимся, точнее. На чтение: 2 минуты

23 февраля – день, унаследованный из советского праздничного календаря. Его, как и 8 марта, не постигла судьба отменённого 7 Ноября: его не отменили, а просто переименовали из Дня Советской Армии и Военно-морского флота в День защитника Отечества. Что, впрочем, ничем не хуже. И даже, как мы сейчас убедимся, точнее.

Дело в том, что 23 февраля – праздник куда более заидеологизированный, чем «отменённый» День Октябрьской революции. В основе 7 ноября – совершенно конкретное и точно датированное историческое событие очевидно глобального масштаба. В основе 23 Февраля… А вот не так-то просто сформулировать, какое историческое событие в основе 23 февраля.

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Славная победа русского оружия? Ну… по горячим следам этой «победы» газета «Правда» напечатала 25 февраля заметку В.И. Ленина с исчерпывающе красноречивым заголовком «Тяжёлый, но необходимый урок». И было там вот что написано чёрным по белому: «Мучительно-позорные сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую линию, о невыполнении приказа уничтожить всё и вся при отступлении; не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве (…) В Советской республике нет армии» .

Это было после того, как как немцы и австро-венгры 18 февраля объявили о прекращении перемирия и развернули наступление во всему фронту. Ну, как «развернули».... Например, Двинск (ныне Даугавпилс, Латвийская Республика) взял германский отряд в количестве не более 100 штыков. А в соседней Режице (ныне Резекне) оккупационным силам не хватило народу даже взять под контроль хрестоматийные почту и телеграф.

История и впрямь поучительная, но об этом поводе лучше в праздничный день не вспоминать.

Создание Красной Армии? Тоже нет.

Декрет Совнаркома о создании Рабоче-крестьянской Красной армии был издан 15 (28) января 1918 года. А официально опубликован в правительственной печати 20 января (2 февраля).

Первый пункт приёма добровольцев открылся в Петрограде 21 февраля – через три для после начала германского и австро-венгерского наступления. В тот же день был создан Комитет революционной обороны Петрограда во главе с Яковом Свердловым, который в качестве военачальника науке истории совсем не известен. Фактически же оборону Советской России возглавил вечером бывший начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Михаил Бонч-Бруевич – но даже это формально случилось вечером 22 февраля.

Единственное, что случилось именно 23 февраля по части военного строительства – это публикация воззвания Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности» (да и то – написано 21 февраля), а также «Воззвания Военного главнокомандующего» Николая Крыленко всё о том же: «Все к оружию… Все на защиту революции… Поголовная мобилизация для рытья окопов…»

И ещё 23 февраля В.И. Ленин написал в «Правде» статью «Мир или война», в которой речь как раз шла о немедленном заключении мира, но всё-таки: «…Готовить революционную армию не фразами и возгласами (как готовили её те, кто с 7-го января не сделал ничего для того даже, чтобы попытаться остановить бегущие наши войска), а организационной работой, делом, созданием серьёзной, всенародной, могучей армии» .

Воззвания и статьи – это, конечно, важно. Но как-то не вполне обороноспособно и вряд ли празднично.

И, наконец, главное. Решение о создании внятных вооружённых сил – это, несомненно, принципиальный момент в государственном возмужании революционных вождей. Но только вот… А что, до этого дня в России не было армии? И вот только Ленин со Свердловым и Крыленко первыми догадались Отечество-то защищать? А тысячу лет до того – как же без Троцкого обходились? Как до 23 февраля 1918 года и Берлин с Парижем брали, и пруссака с турком бивали?

Так что и об официальных «документальных» поводах лучше не вспоминать – потому что от этого конфуз с единством отечественной истории может приключиться.

То есть, строго говоря, в основе 23 Февраля официально не лежит ничего исторически значимого и исторически обоснованного – даже с точки зрения большевистской пропаганды. И Днём защитника Отечества этот день стал, в общем-то, по случайному стечению обстоятельств – сначала в 1919 году, а окончательно «утвердился в правах» в 1922 году.

***

…Что мы скажем в ответ на такие сомнения и наветы?

А вот что скажем: ну и ладно.

Мы, слава богу, уже и помнить забыли, откуда взялось 23 Февраля в нашей жизни.

Зато мы твёрдо знаем, что именно в этот день мы без малого 100 лет (!) отмечаем праздник Защитника Отечества.

Того самого Защитника, который сражается за наше Отечество, которое у нас больше тысячи лет одно и то же. И в любой день календаря за эту тысячу лет дружинники, стрельцы, гренадёры, танкисты, вежливые люди, совершали свои подвиги – повседневные и беспримерные. Да вот хотя бы: 23 февраля 1943 года рядовой Александр Матросов закрыл грудью вражескую огневую точку. Одного этого достаточно для Дня защитника Отечества.

Вот как своих женщин мы любим 8 марта и остальные 364 дня в году – независимо от Клары Цеткин и Розы Люксембург, – так и русского солдата можно чествовать круглогодично.

И раз уж в нашу генетическую память и в биоритмы вбита дата 23 Февраля – значит, это и есть лучший День защитника Отечества. Без обсуждений, сомнений и ковыряния в источниках.

Мужской день. Потому что солдат в России – это не профессия. Это – судьба, данная при рождении.

Обложка: поздравительная открытка «23 февраля»

Источник: https://ya.ru