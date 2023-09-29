Октя́брьский переворо́т 1917

Октя́брьский переворо́т 1917 — установление советской власти в Петрограде, свержение Временного правительства 1917 во главе с А. Ф. Керенским. 10[23] октября 1917 ЦК Российской социал-­демократической рабочей партии (большевиков) по инициативе В. И. Ленина взял курс на подготовку вооруженного восстания. Большевики стремились взять власть от имени Второго всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов , который должен был «узаконить» свержение Временного правительства. 12[25] октября большевики провели в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов решение об образовании Военно-­революционного комитета (ВРК), который вскоре стал штабом подготовки переворота и с 21 октября [3 ноября] назначал своих комиссаров в воинские части и государственные учреждения Петрограда. Значительная часть гарнизона поддержала ВРК, потому что большевики выступали за скорейший мир с Германией. Руководство восстанием осуществляли председатель Петроградского Совета Л. Д. Троцкий , председатель ВРК эсер П. Е. Лазимир, члены ВРК В. А. Антонов-­Овсеенко , Н. И. Подвой­ский и др.

24 октября [6 ноября] правительство объявило о закрытии большевистских газет. Типография, где печатались «Рабочая газета» и «Солдат», была занята отрядом юнкеров. 24–25 октября [6–7 ноября] контролируемые ВРК части заняли ключевые объекты столицы — средства связи, мосты, вокзалы. В перевороте участвовала Красная гвардия . В Неву вошла большевистская эскадра во главе с крейсером «Аврора» . Временное правительство было блокировано в Зимнем дворце, который защищали таявшие на глазах подразделения военных училищ (юнкера) и женский батальон. 25 октября [7 ноября] Керенский выехал на фронт за помощью. В. И. Ленин прибыл в Смольный институт, где начал формировать новое правительство — Совет народных комиссаров . В ночь на 26 октября в 1 час 35 минут 26 октября Временное правительство было арестовано. Второй съезд Советов принял Декрет о власти, провозгласивший переход власти к Советам, их представительному органу Всероссийскому центральному исполнительному комитету, где большинство составляли большевики и участвовали левые эсеры, к созданному съездом правительству — Совнаркому. Съезд принял Декрет о мире и Декрет о земле . О. п. в Петрограде положил начало новому этапу Российской революции, известному как Октябрьская революция, а также — советскому периоду истории России.

Ист. : Второй всероссийский съезд советов Р. и С. Д. М.–Л., 1928; Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35; Октябрь в Петрограде. М., 1987; Керенский А. Ф. Русская революция. 1917. М., 2005.

Лит. : Рабинович А. Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде / Пер. с англ. М., 1989; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014. А. В. Шубин.