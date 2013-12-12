Октябрьский переворот Красногвардейцы, матросы и солдаты, вставшие на сторону большевиков, без особого труда занимают важнейшие пункты Петрограда, включая Зимний дворец. Военно-революционный комитет объявляет о низложении Временного правительства и именем Совета берет власть в свои руки.

МИР ХИЖИНАМ, ВОЙНА ДВОРЦАМ

31 августа 1917 года Петроградский, а 5 сентября - Московский Совет приняли резолюцию большевиков о необходимости перехода власти к Советам. В первой половине сентября это требование поддержали 80 советов крупных промышленных центров. До этого состав советов уже начал постепенно меняться, а теперь к ним примкнули беспартийные депутаты, составлявшие большинство. В конце сентября состоялись перевыборы президиумов советов. Председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов был избран Л.Д. Троцкий, председателем Московского Совета рабочих депутатов - большевик В.П. Ногин. ЦК большевиков дал директиву местным организациям партии добиваться отзыва и перевыборов депутатов. Таким образом, большевики и сочувствующие им получили большинство в более чем половине местных Советов. Весной и летом 1917 г. в стране ускорялся процесс политического размежевания. Массы уходили влево, а правительство правело. Буржуазия склонялась к военной диктатуре. Оказавшиеся на распутье Советы метались между теми и другими, теряя авторитет. Выступление Корнилова обнаружило раскол в правящих кругах. От этого выиграли большевики, завоевывавшие большинство в Советах.

Ликвидация корниловщины не воспринималась как победа Керенского. Социальная и политическая база его неуклонно сужалась. 1 сентября, объявив от имени Временного правительства Россию республикой, Керенский назначил Директорию («Совет пяти»): министр-председатель Керенский, иностранных дел - Терещенко, военный министр - полковник А.И. Верховский, морской - адмирал Д.Н. Вердеревский, почт и телеграфов - меньшевик А.М. Никитин. Переговоры о создании нового правительства затянулись до 25 сентября, когда наконец удалось составить третье и последнее коалиционное правительство: 4 меньшевика, 3 кадета, 2 эсера, 2 прогрессиста и 6 беспартийных. Для поддержки Директории, по предложению Керенского, эсеро-меньшевистский ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и эсеровский ЦИК Советов крестьянских депутатов созвали 14 сентября так называемое «Демократическое совещание» из более чем 1,5 тыс. делегатов от Советов, профсоюзов, армейских и флотских комитетов, кооперации, национальных советов и других общественных организаций. От Государственного совещания его отличал более левый состав и отсутствие представительства буржуазно-помещичьих партий и союзов. Большевики - представители ряда Советов, профсоюзов, фабзавкомов - составляли меньшинство, но их поддерживала значительная часть беспартийных делегатов. 19 сентября Демократическое совещание приняло резолюцию против создания правительства в коалиции с кадетами, причем против коалиции голосовала большая часть эсеров и меньшевиков. 20 сентября президиум Совещания решил выделить из его состава Всероссийский демократический совет, он же Временный совет Российской республики (Предпарламент), пропорционально численности его групп и фракций. Он призван был стать впредь до Учредительного собрания представительным органом, перед которым должно было быть ответственным Временное правительство. Первое заседание Предпарламента состоялось 23 сентября. От него Керенский добился одобрения коалиции с кадетами. Созданное с помощью Предпарламента третье коалиционное правительство включило в его состав так называемые «цензовые элементы» (представителей партии кадетов, советов торговли и промышленности, общественных деятелей, земельных собственников и пр.) и резко ограничило его функции лишь обсуждением вопросов и законопроектов, по которым правительство захочет узнать его мнение.

Осенью 1917 г. общенациональный кризис охватил все сферы жизни, политические организации и все регионы страны. Сузилась база Временного правительства, усилилось левое течение в партиях эсеров и меньшевиков, сближавшееся с большевиками.

«ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!»

В апреле 1917 г. в большевистской партии насчитывалось всего около 80 тыс. чел., но в октябре ее ряды по разным оценкам возросли уже до 200-300 тыс. чел. При этом, в отличие от меньшевиков и эсэров, РСДРП(б) имела единую прочную и разветвленную структуру, ее агитаторы активно действовали как на фронте, так и в тылу. Если в апреле-июне 1917 г. большевики ставили вопрос о мирном переходе власти к Советам, а в июле снимали этот лозунг, то после разгрома корниловшины они вновь выдвинули лозунг «Вся власть Советам!» В этот период большевики приобретали в них все более решающее место. 31 августа большевистскую резолюцию о власти, предусматривающую отказ от любых коалиций с представителями буржуазии и переход власти в руки революционных рабочих принял Петроградский Совет, 5 сентября ее поддержал и Московский Совет. Вслед за этим большевистскую резолюцию поддержали Советы крупных и средних промышленных центров. Если весной-летом лозунг «Вся власть Советам!» предполагал мирный переход власти и борьбу большевиков внутри них за влияние против меньшевистско-эсеровского большинства, то теперь он означал установление власти большевиков и осуществление этого перехода силой оружия. Об этом Ленин, находясь в подполье в Финляндии, настойчиво писал в своих статьях и письмах «Кризис» назрел», «Большевики должны взять власть», «Марксизм и восстание», «Удержат ли большевики государственную власть?» и «Советы постороннего».

15 сентября Ленин обратился в ЦК РСДРП(б) с призывом к вооруженному восстанию. Однако даже наиболее радикально настроенные члены ЦК не поддержали его, считая, что условия для выступления еще не созрели. Тогда Ленин прибегнул к ультиматуму, пригрозив выйти из ЦК. Настойчивость Ленина возымела свое действие, часть большевистских лидеров пересмотрела свои позиции. 5 октября ЦК партии высказался за бойкот Предпарламента и 7 октября большевики покинули его. В тот же день Троцкий заявил о контрреволюционном характере Временного правительства и Всероссийского демократического совета (Предпарламента).

В начале октября Ленин нелегально вернулся в Петроград и 10 октября выступил на заседании ЦК большевиков с докладом о необходимости вооруженного восстания. Ему возражали два видных большевика Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев. Суть их аргументации: обстановка неясна, зачем рисковать, когда партии уже обеспечено почетное место влиятельной оппозиции? Ленин доказывал, что политика реализуется только через власть, и потому партия, не стремящаяся взять власть, когда для этого есть возможность, не заслуживает даже названия политической партии. Большевики обеспечат себе надежную поддержку снизу, предложив немедленно заключить мир и передать всю землю крестьянам. Промедление с восстанием играет на руку реакции: Керенский готовится сдать Петроград немцам, к столице подтягиваются верные правительству войска, контрреволюция организуется. ЦК большинством голосов высказался за восстание. Каменев и Зиновьев опубликовали в меньшевистской газете «Новая жизнь» свою статью, осуждающую идею вооруженного переворота. Тем самым они косвенно подтвердили информацию о начале его подготовки. Ленин отнесся к этому поступку как «неслыханному штрейкбрехерству» и потребовал исключить Каменева и Зиновьева из партии. Но ЦК ограничился лишь тем, что запретил им публично выступать против мнения центрального органа РСДРП(б). 16 октября на новом заседании ЦК партии подавляющее большинство еще раз высказалось за поддержку восстания.

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ТРОЦКОГО ОБ УХОДЕ БОЛЬШЕВИКОВ ИЗ ПРЕДПАРЛАМЕНТА

Покидая Временный Совет, мы взываем к бдительности и мужеству рабочих, солдат и крестьян всей России. Петроград в опасности! Революция в опасности! Народ в опасности! Правительство усугубляет эту опасность. Правящие партии помогают ему. Только сам народ может спасти себя и страну. Мы обращаемся к народу. Вся власть Советам! Вся власть народу! Да здравствует немедленный, честный, демократический мир!

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЦК РСДРП(Б) ОТ 10 ОКТЯБРЯ 1917 Г.

Тов. Ленин констатирует, что с начала сентября замечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании. Между тем, это недопустимо, если мы серьезно ставим лозунг о захвате власти Советами. Поэтому давно уже надо обратить внимание на техническую сторону вопроса. Теперь же, по-видимому, время значительно упущено. Тем не менее, вопрос стоит очень остро, и решительный момент близок...

ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ В ПЕТРОГРАДЕ

12 октября Петроградский Совет образовал Военно-революционный комитет, в состав которого вошли большевики и левые эсэры. Предлогом для его создания стали обнародованные планы Временного правительства начать эвакуацию учреждений и ценностей из Петрограда в ожидании его сдачи немцам и приказ Керенского о выводе 2/3 гарнизона на фронт. ВРК формально должен был возглавить оборону столицы, фактически - готовить вооруженное восстание. Деятельность Петроградского ВРК проходила под руководством ЦК РСДРП(б) и лично В. И. Ленина, являвшегося членом ВРК, и с самого начала носила всероссийский характер.

Председателем Петроградского РВК был вначале военный фельдшер левый эсер (с 1918 - большевик) П.Е. Лазимир, позднее - большевик Н.И. Подвойский, секретарем был избран большевик В.А. Антонов-Овсеенко. 16 октября на заседании ЦК РСДРП(б) был избран партийный Военно-революционный центр (А.С. Бубнов, Ф.Э. Дзержинский, Я.М. Свердлов, И.В. Сталин и М.С. Урицкий), который вошел в состав ВРК в качестве его руководящего ядра.

ВРК размещался в Смольном, где находились ЦК большевиков, Петроградский Совет, ВЦИК и куда съезжались делегаты съезда Советов. Сюда вечером 24 октября прибыл Ленин. 20-23 октября ВРК разослал во все штабы и воинские части своих комиссаров, без подписи которых не исполнялся ни один приказ командования.

24 октября правительство решило принять превентивные меры. Рано утром отряд юнкеров занял типографию большевистской газеты «Рабочий путь» и рассыпал готовый набор очередного номера. Однако юнкеров скоро выбил посланный ВРК отряд солдат Литовского полка и Саперного батальона. Днем юнкера пытались развести мосты через Неву, чтобы отрезать рабочие окраины от центра города, но красногвардейцы и революционные солдаты заняли почти все мосты (кроме Дворцового) и восстановили движение по ним. К вечеру солдаты Кексгольмского полка заняли Центральный телеграф, матросы - Петроградское телеграфное агентство, солдаты Измайловского полка - Балтийский вокзал. Восставшими были блокированы юнкерские училища. В ночь с 24 на 25 октября были заняты Главный почтамт, Николаевский (Московский) вокзал, Центральная электростанция. У Николаевского моста (Мост лейтенанта Шмидта) встал крейсер «Аврора». К утру почти весь город был в руках восставших. Зимний дворец (где заседало Временное правительство), Главный штаб, военное министерство и штаб войск гвардии и Петроградского округа были окружены, но Керенский успел покинуть Петроград на автомашине американского посла под флагом США. Он отправился в штаб Северного фронта в Псков, чтобы привести оттуда верные правительству войска. За себя премьер оставил в столице своего заместителя А.И. Коновалова.

ПИСЬМО ЛЕНИНА ЧЛЕНАМ ЦК

Товарищи!

Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно.

Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс.

Буржуазный натиск корниловцев, удаление Верховского показывает, что ждать нельзя. Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров и т. д.

Нельзя ждать! ! Можно потерять все! !

Цена взятия власти тотчас: защита народа (не съезда, а народа, армии и крестьян в первую голову) от корниловского правительства, которое прогнало Верховского и составило второй корниловский заговор.

Кто должен взять власть?

Это сейчас неважно: пусть ее возьмет Военно-революционный комитет «или другое учреждение», которое заявит, что сдаст власть только истинным представителям интересов народа, интересов армии (предложение мира тотчас), интересов крестьян (землю взять должно тотчас, отменить частную собственность), интересов голодных.

Надо, чтобы все районы, все полки, все силы мобилизовались тотчас и послали немедленно делегации в Военно-революционный комитет, в ЦК большевиков, настоятельно требуя: ни в коем случае не оставлять власти в руках Керенского и компании до 25-го, никоим образом; решать дело сегодня непременно вечером или ночью.

История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все.

Взяв власть сегодня, мы берем ее не против Советов, а для них.

Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель выяснится после взятия.

Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября, народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой; народ вправе и обязан в критические моменты революции направлять своих представителей, даже своих лучших представителей, а не ждать их.

Это доказала история всех революций, и безмерным было бы преступление революционеров, если бы они упустили момент, зная, что от них зависит спасение революции, предложение мира, спасение Питера, спасение от голода, передача земли крестьянам.

Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало!

Промедление в выступлении смерти подобно.

Написано 24 октября (6 ноября) 1917 г.

СВЕРЖЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

«Исключительные полномочия по водворению порядка в столице и защите Петрограда от всяких анархических выступлений, откуда бы они не исходили», были вручены министру Н.М. Кишкину. Тот немедленно отстранил командующего войсками Петроградского округа казачьего полковника Г.П. Полковникова с его поста за «нерешительность». Однако сам Кишкин тоже ничего не смог сделать: гарнизон Петрограда шел за большевиками. Утром 25 октября по инициативе Ленина было опубликовано воззвание Петроградского ВРК «К гражданам России». В нем объявлялось о низложении Временного правительства и переходе власти в руки большевиков. Между тем очень многие петроградцы даже не знали о происходящей в городе смене власти. В столице ездили трамваи, работали магазины, рестораны, театры. Вооруженное восстание развивалось почти без кровопролития. Однако не взятым оставался еще Зимний дворец, охранявшийся верными правительству подразделениями. Среди них находились, в частности, полурота женского добровольческого батальона. Пытаясь предотвратить ненужные жертвы ВРК предъявило министрам ультиматум о сдаче, но после его отклонения в 21 час 40 мин. с бакового орудия крейсера «Аврора» и из Петропавловской крепости были произведены холостые артиллерийские выстрелы.

Часть охраны Зимнего дворца предпочла сложить оружие, но остальные отказались. После этого революционные отряды приступили к штурму. Защитники дворца были деморализованы и организационного сопротивления почти не оказали. Ночью 26 октября в 2 часа 10 минут дворец пал. Большинство министров были арестованы и посажены в Петропавловскую крепость. Всего за два с половиной дня по официальным данным в Петрограде были убиты 46 и ранены 50 человек, а при взятии Зимнего дворца штурмовавшие потеряли 6 человек.

Вместе с тем взятие большевиками власти в столице еще не означало их полной победы по всей стране, находящейся в состоянии политического хаоса и хозяйственной разрухи. Многие их противники воспринимали происходившие тогда события как нелегитимный государственный переворот. Поэтому большевикам было очень важно формально-правовое закрепление своего успеха, которое произошло на Втором съезде советов. Вечером 26 октября на втором заседании съезда было образовано первое советское правительство и приняты два первых декрета советской власти - Декрет о мире и Декрет о земле. Один из творцов революции Л.Д. Троцкий сделал прекрасный подарок к собственному дню рождения, который приходится как раз на 26 октября (7 ноября) 1879 года.

«К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!»

Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства - это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!

Военно-революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов.

25 октября 1917 г. 10 ч. утра .

ТЕЛЕГРАММА ЦК ПАРТИИ ЭСЭРОВ

В СВОИ МЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПОЛОЖЕНИИ В ПЕТРОГРАДЕ В ПЕРИОД ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 28 октября 1917 г.

От Центрального комитета и военной комиссии партии социалистов-революционеров (эсэров)

Безумная попытка большевиков накануне краха. Среди гарнизона раскол и подавленность. Министерства не работают. Хлеб на исходе. Все фракции, кроме кучки максималистов покинули съезд [II Всероссийский съезд Советов]. Партия большевиков изолирована. Репрессии против типографии Центрального комитета [здесь и далее партии эсэров]. Разгром Гельсинфорского комитета. Аресты Маслова, Циона, и других членов партии. Грабежи и насилия, сопровождавшие взятие Зимнего дворца еще больше раздражают значительную часть матросов и солдат. Центрофлот приказывает к неповиновению большевикам.

Предлагаем, во-первых, оказать полнейшее содействие войсковым организациям, комиссарам и командному составу в деле окончательной ликвидации безумной затеи и объединения вокруг Комитета общественного спокойствия, долженствующего создать однородную демократическую власть; во-вторых - принять самостоятельные меры в деле охраны партийных учреждений; в третьих - быть наготове, дабы в нужный момент по призыву Центрального комитета оказать активное противодействие стремлениям контрреволюционных элементов использовать большевистскую авантюру для уничтожения завоеваний революции; в четвертых - проявить сугубую бдительность для противодействия врагу, пожелающему использовать ослабление фронта.

Центральный комитет и военная комиссия партии социалистов-революционеров

ПИСЬМО КОМАНДЫ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

27 октября 1917 г.

Ко всем честным гражданам города Петрограда от команды крейсера «Аврора», которая выражает свой резкий протест по поводу брошенных обвинений, тем более обвинений не проверенных, но бросающих пятно позора на команду крейсера. Мы заявляем, что пришли не громить Зимний дворец, не убивать мирных жителей, а защитить и, если нужно, умереть за свободу и революцию от контрреволюционеров.

Печать пишет, что «Аврора» открыла огонь по Зимнему дворцу, но знают ли господа репортеры, что открытый нами огонь из пушек не оставил бы камня на камне не только от Зимнего дворца, но и от прилегающих к нему улиц? А разве это есть на самом деле?

К вам обращаемся, рабочие и солдаты г. Петрограда! Не верьте провокационным слухам. Не верьте им, что мы изменники и погромщики, и проверяйте сами слухи. Что же касается выстрелов с крейсера, то был произведен только один холостой выстрел из 6-дюймового орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающий их к бдительности и готовности.

Просим все редакции перепечатать

Председатель судового комитета А. Белышев

Тов. Председателя П. Андреев

«НЕТ БОЛЬШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА!»

В среду 7 ноября (25 октября) я встал очень поздно. Когда я вышел на Невский, в Петропавловской крепости грянула полуденная пушка. День был сырой и холодный. Напротив запертых дверей Государственного банка стояло несколько солдат с винтовками с примкнутыми штыками.

«Вы чьи? - спросил я. - Вы за правительство?»

«Нет больше правительства! - с улыбкой ответил солдат. - Слава богу!» Это было все, что мне удалось от него добиться.

Дж. Рид. «Десять дней, которые потрясли мир»

ЛОЗУНГ, ОТВЕРГАЮЩИЙ И КОНКУРЕНЦИЮ ПАРТИЙ

В Советах выразился иной [отличный от парламентского] тип демократии. Во-первых, с самого начала эта демократия выражала самодержавный идеал, несовместимый с дуализмом западного мышления (который привел к двухпартийной политической системе). «Вся власть Советам!» - лозунг, отвергающий и конкуренцию партий, и разделение властей, и правовые «противовесы». Во-вторых, Советы с самого начала несли в себе идеал прямой, а не представительной демократии. В первое время создаваемые на заводах Советы включали в себя всех рабочих завода, а в деревне Советом считали сельский сход. Впоследствии постепенно и с трудом Советы превращались в представительный орган, но при этом они сохранили соборный принцип формирования. За образец брали (явно бессознательно) земские Соборы Российского государства XVI-XVII веков, которые собирались, в основном, в критические моменты. Депутатами Советов становились не профессиональные политики (как правило, юристы), а люди из «гущи жизни» - в идеале представители всех социальных групп, областей, национальностей... Если в парламенте собирались политики, которые представляли конфликтующие интересы разных групп, то Совет исходил из идеи народности. Отсюда - разные установки и процедуры. Парламент ищет не более чем приемлемое решение, точку равновесия сил. Совет же «ищет правду» - то решение, которое как бы скрыто в народной мудрости. Потому и голосование в Советах носило плебисцитарный характер: когда «правда найдена», это подтверждается единогласно. Конкретные же решения вырабатывает орган Совета - исполком.

Риторика Совета с точки зрения парламента кажется странной, если не абсурдной. Парламентарий, получив мандат от избирателей, далее опирается лишь на свой ум и компетентность. Депутат Совета подчеркивает, что он - лишь выразитель воли народа (из его мест). Поэтому часто повторяется фраза: «Наши избиратели ждут...» Советы были порождены политической культурой народов России и выражали эту культуру. Судить их принципы, процедуры и ритуалы по меркам западного парламента - значит впадать в примитивный евроцентризм. В практике Советы выработали систему приемов, которые в конкретных условиях советского общества были устойчивой и эффективной формой государственности. Как только само это общество дало трещину и стало разрушаться, недееспособными стали и Советы, что в полной мере проявилось уже в 1989-1990 г... Партия заняла в политической системе особое место, без учета которого не может быть понят и тип Советского государства...

С.Г. Кара-Мурза. Из книги История государства и права России. М., 1998

Обложка: Борис Михайлович Кустодиев. Октябрь в Петрограде. 1927.

Источник: https://artchive.ru