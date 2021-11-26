КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский пред­при­ни­ма­тель, по­ли­тический и об­щественный дея­тель, ма­ну­фак­тур-со­вет­ник (1910 год).

По­томственный почетный гра­ж­да­нин. Сын круп­но­го тек­стиль­но­го фаб­ри­кан­та И.А. Ко­но­ва­ло­ва (1850-1924 годы). Учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом фа­куль­те­те Московского университета (1894-1895 годы), окон­чил профессионально-тех­ническую шко­лу пря­де­ния и тка­че­ст­ва в г. Мюль­гау­зен (1895-1897 годы; Эль­зас, Гер­ма­ния ).

С 1897 года председатель прав­ле­ния Товарищества ма­ну­фак­тур Ива­на Ко­но­ва­ло­ва с сы­ном (на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но в 1918 году), вла­дев­ше­го од­ним из круп­ней­ших ком­плек­сов пред­при­ятий в тек­стиль­ной от­рас­ли - бу­ма­гоп­ря­диль­ной, ткац­кой, от­бель­ной и кра­силь­но-от­де­лоч­ной фаб­ри­ка­ми в с. Бо­няч­ки (ны­не в чер­те г. Ви­чу­га) и м. Ка­мен­ка Ки­не­шем­ского уезда Ко­ст­ром­ской губернии. А.И. Коновалов ввёл 9-ча­со­вой ра­бо­чий день. То­ва­ри­ще­ст­вом по­строе­ны бес­плат­ные ка­зар­мы для оди­но­ких и се­мей­ных ра­бо­чих, а так­же два по­сёл­ка из отдельных до­мов, ко­то­рые ра­бо­чие мог­ли при­об­ре­сти в рас­сроч­ку. Под руководством А.И. Коновалова то­ва­ри­ще­ст­во по­строи­ло и со­дер­жа­ло 4 на­чаль­ные шко­лы (на фаб­ри­ках то­ва­ри­ще­ст­ва труд ма­ло­лет­них был за­пре­щён) и яс­ли для де­тей ра­бо­чих, боль­ни­цу, ро­диль­ный при­ют, биб­лио­те­ку-чи­таль­ню, На­род­ный дом (клуб), бо­га­дель­ню, ба­ню; ор­га­ни­зо­ва­ло сбе­ре­гательную кас­су и по­тре­бительское об­ще­ст­во. Председатель со­ве­та Российского вза­им­но­го стра­хо­во­го сою­за (1908-1911 годы). Один из со­уч­ре­ди­те­лей (1912 год) и член со­ве­та Московского бан­ка, член со­ве­та Русского ак­цио­нер­но­го льно­про­мыш­лен­но­го об­ще­ст­ва.

Ини­циа­тор соз­да­ния Ко­ст­ром­ско­го комитета тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур (1901 год), его пред­се­да­тель (1905-1908 годы). С 1906 года член со­ве­та Съез­дов пред­ста­ви­те­лей промышленности и тор­гов­ли. Вы­бор­ный Московского бир­же­во­го общества (1906-1918 годы). Стар­ши­на (1906-1912 годы), то­ва­рищ председатель (1908-1910 годы) Московского бир­же­во­го комитета. Член Московского от­де­ле­ния Со­ве­та тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур (1906-1911 годы), Учёт­но-ссуд­но­го комитета Московской кон­то­ры Государственного бан­ка. Член Хлоп­ко­во­го комитета при Главном управ­ле­нии зем­ле­де­лия и зем­ле­уст­рой­ст­ва (1907 год), ини­циа­тор соз­да­ния Хлоп­ко­во­го комитеа при Московской бир­же (1908 год). Глас­ный Московской городской ду­мы (1909-1912, 1917 годы) и Ки­не­шем­ско­го уезд­но­го зем­ско­го со­б­ра­ния (с 1913 года). Вме­сте с П.П. Ря­бу­шин­ским ру­ко­во­дил про­ве­де­ни­ем «эко­но­ми­че­ских бе­сед» (1908-1913 годы) - со­вме­ст­ных со­б­ра­ний круп­ней­ших московских пред­при­ни­ма­те­лей и ли­бе­раль­ных учё­ных, на ко­то­рых об­суж­да­лись эко­но­мич. воп­ро­сы.

С но­ября 1905 года член Тор­го­во-про­мыш­лен­ной пар­тии, с 1906 года - мир­но­го об­нов­ле­ния пар­тии. С 1909 года уча­ст­во­вал в фи­нан­си­ро­ва­нии газеты «Ут­ро Рос­сии». Один из уч­ре­ди­те­лей (1912 год) и член Московского комитета про­грес­си­стов пар­тии. Де­пу­тат (1912-1917 годы) и то­ва­рищ председатель (1912-1914 годы) Государственной ду­мы 4-го со­зы­ва, член бю­ро фрак­ции про­грес­си­стов. Вы­сту­пал за раз­ви­тие мер по ох­ра­не тру­да жен­щин и ма­ло­лет­них, строи­тель­ст­во жи­лищ для ра­бо­чих с воз­мож­но­стью их вы­ку­па ра­бо­чи­ми, вве­де­ние стра­хо­ва­ния ра­бо­чих по бо­лез­ни, ин­ва­лид­но­сти и ста­рос­ти.

Вхо­дил в ру­ко­во­дя­щую «пя­тёр­ку» ма­сон­ской ло­жи «Ро­за», сфор­ми­ро­вав­шей­ся в Ду­ме и яв­ляв­шей­ся ча­стью со­юза «Ве­ли­кий Вос­ток на­ро­дов Рос­сии» (А.И. Коновалов - член его Вер­хов­но­го со­ве­та). С 1915 года, в Первую ми­ро­вую вой­ну , то­ва­рищ председатель Цен­траль­но­го и Московского во­енно-промышленного ко­ми­те­тов. Пред­ла­гал ле­га­ли­зо­вать ра­бо­чее дви­же­ние, не дав ему при­об­ре­сти ан­ти­го­су­дар­ст­вен­ный ха­рак­тер. Один из ор­га­ни­за­то­ров и ли­де­ров «Про­грес­сив­но­го бло­ка» (1915 год). По­сле рос­пус­ка Ду­мы в сентябре 1915 года на ка­ни­ку­лы А.И. Коновалов вы­сту­пил про­тив пе­ре­го­во­ров с пра­ви­тель­ст­вом по по­во­ду тре­бо­ва­ний бло­ка и за при­вле­че­ние в во­енно-промышленные ко­ми­те­ты пред­ста­ви­те­лей ра­бо­чих, со­зыв все­российского съез­да ра­бо­чих для фор­ми­ро­ва­ния их мас­со­вой ле­галь­ной ор­га­ни­за­ции (по мне­нию А.И. Коновалова, она долж­на бы­ла стать опо­рой ли­бе­раль­ных пар­тий). В декабре 1916 году, вы­сту­пая на со­б­ра­нии го­род­ских го­лов, А.И. Коновалов вы­ска­зал­ся за свер­же­ние су­ще­ст­во­вав­ше­го пра­ви­тель­ст­ва и за его за­ме­ну врем. пра­ви­тель­ст­вом. В хо­де Февральской ре­во­лю­ции 1917 года во­шёл в со­став Временного комитета Государственной ду­мы. В мар­те - мае и сентябре - октябре 1917 года ми­нистр тор­говли и промышленности во Вре­мен­ном пра­ви­тель­ст­ве; в сентябре - октябре так­же заместитель ми­ни­ст­ра-пред­се­да­те­ля А.Ф. Ке­рен­ско­го. В Министерстве тор­гов­ли и промышленности соз­дал от­дел тру­да с уча­сти­ем пред­ста­ви­те­лей ра­бо­чих, пред­при­ни­ма­те­лей и об­щественных ор­га­ни­за­ций.

Сто­рон­ник ши­ро­ко­го раз­ви­тия проф­сою­зов и при­ми­ри­тель­ных уч­ре­ж­де­ний, от­ме­ны уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния ра­бо­чих за стач­ки, вве­де­ния ог­ра­ни­че­ния на при­быль пред­при­ни­ма­те­лей. Счи­тал не­до­пу­сти­мым в ус­ло­ви­ях вой­ны ус­та­нов­ле­ние 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня. В ию­ле 1917 года всту­пил в Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­скую пар­тию (КДП), был из­бран в её ЦК. Вы­сту­пал за се­па­рат­ный мир с Гер­ма­ни­ей, счи­тая не­из­беж­ным при­ход боль­ше­ви­ков к вла­сти в слу­чае про­дол­же­ния вой­ны. В хо­де Октябрьского во­оруженного вос­ста­ния 1917 года один из ор­га­ни­за­то­ров со­про­тив­ле­ния Временного пра­ви­тель­ст­ва боль­ше­ви­кам, в ночь на 26 октября (8 но­ября) вме­сте с другими ми­ни­ст­ра­ми был аре­сто­ван и за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость. Из­бран чле­ном Уч­ре­дительного со­бра­ния. В начале 1918 года ос­во­бо­ж­дён по со­стоя­нию здо­ро­вья, эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию.

Один из ор­га­ни­за­то­ров Российского тор­го­во-промышленного и фи­нан­со­во­го сою­за в Па­ри­же (1920 год), председатель его тек­стиль­ной сек­ции. Вхо­дил в Па­риж­скую де­мо­кра­тическую груп­пу Пар­тии народной сво­бо­ды П.Н. Ми­лю­ко­ва , в 1924-1940 годы председатель прав­ле­ния газеты «По­след­ние но­во­сти». С 1924 года председатель Со­ве­та об­щественных ор­га­ни­за­ций, объ­е­ди­няв­ше­го ле­вые кру­ги российских эмиг­ран­тов. Один из ру­ко­во­ди­те­лей Российского зем­ско-го­род­ско­го комитета по­мо­щи российского гра­ж­да­нам за гра­ни­цей (см. в статье Зем­гор). Председатель Российского му­зы­каль­но­го общества в Па­ри­же, вы­сту­пал с кон­цер­та­ми как пиа­нист-вир­ту­оз (уче­ник А.И. Зи­ло­ти и С.В. Рах­ма­ни­но­ва). Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны уе­хал в США, по­сле окон­ча­ния вой­ны вер­нул­ся во Фран­цию.

Сын А.И. Коновалов - Сер­гей Алек­сан­д­ро­вич Ко­но­ва­лов (1899-1978 годы), ис­то­рик, ав­тор тру­дов по ис­то­рии Рос­сии и российско-британских от­но­ше­ний.

Сочинения:

Не­ко­то­рые со­об­ра­же­ния о со­вре­мен­ном ра­бо­чем дви­же­нии и не­об­хо­ди­мых ме­рах к его уре­гу­ли­ро­ва­нию // Крас­ный ар­хив. 1933. Т. 2(57).