КИШКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

КИШКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский политический деятель, врач.

Дворянин. Окончил медицинский факультет Московского университета (1889 год). С 1889 года владелец и директор водо и электросветолечебницы и санатория для нервнобольных в Москве.Гласный Московской городской думы (избирался в 1908, 1913 и 1916 годах), член комитета «прогрессивной группы» гласных. Член Союза освобождения.

Один из руководителей Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (КДП; член с 1905 года), принадлежал к её левому крылу. Председатель агитационной комиссии при президиуме Московского городского комитета КДП, член (с 1906 года), товарищ председатель (с 1907 года) ЦК КДП, председатель Московского отделения ЦК КДП (с 1907 года).

С сентября 1914 года член Главного комитета Союза городов и заведующий его эвакуационным отделом, ведал комплектованием санитарных отрядов и поездов. Сторонник развития внепарламентской деятельности КДП и установления связи с левыми партиями. Критиковал умеренную позицию «Прогрессивного блока».

В ходе Февральской ре­во­лю­ции 1917 года избран председателем исполкома московского Комитета общественных организаций. Комиссар Временного правительства в Москве. Выступал за сотрудничество КДП с эсерами и меньшевиками. В ходе апрельского кризиса Временного правительства сторонник создания коалиционного правительства, в июле осудил выход кадетов из его состава.

После правительственного кризиса, вызванного Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ни­ем 1917 года, Кишкин по поручению А. Ф. Керенского вёл переговоры о вхождении в состав Временного правительства представителей московских торгово-промышленных кругов. С 25 сентября (8 октября) министр государственного призрения. В связи с угрозой захвата германскими войсками Петрограда Кишкин подготовил план эвакуации центральных и высших государственных учреждений в Москву; с 6(19) октября руководитель Особого совещания по «разгрузке» Петрограда. 25 октября (7 ноября), в начале Октябрьской ре­во­лю­ции в Пет­ро­гра­де , получил полномочия от Временного правительства по пресечению антиправительственных действий в столице с подчинением ему всех военных и гражданских властей.

Вместе с другими министрами арестован большевиками в ночь на 26 октября (8 ноября), заключён в Петропавловскую крепость, освобождён весной 1918 года. Работал в медицинских государственных учреждениях. Один из учредителей Союза возрождения России (весна 1918 года), участвовал в деятельности подпольного «Тактического центра», после раскрытия которого предан суду Верховного революционного трибунала (август 1920 года), освобождён по амнистии. В 1921 году один из руководителей Всероссийского комитета помощи голодающим.

Во время обыска 27.08.1921 года у членов комитета сотрудниками ВЧК был обнаружен написанный рукой Кишкина план политического переустройства России, предусматривавший воссоздание Государственной думы, Государственного совета и введение должностей Верховного правителя и канцлера. Комитет был закрыт, Кишкин выслан в Соликамск, затем в Вологду. В 1923 году вернулся в Москву, служил в Главном управлении курортов Наркомздрава.

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