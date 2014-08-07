Бежал ли Керенский от большевиков в женском платье Развенчивая исторический миф:

Краткое описание

Опасаясь расправы большевиков во время октябрьских событий 1917 года председатель Временного правительства А.Ф. Керенский бежал из Зимнего дворца, переодевшись в одежду сестры милосердия (по другой версии — горничной).

Источником этих слухов считается брат начальника юнкерской школы, которая должна была оборонять Зимний. Сам Керенский, много лет спустя, уже находясь в эмиграции в США, категорически опровергал подобные «обвинения», объясняя их ненавистью к нему авторов слухов.

Согласно другой версии мифа, Керенский бежал в женском платье не из Зимнего дворца, а из Гатчинского, куда он перебрался после того как власть оказалась в руках большевиков. Распространению этого мифа нечаянно посодействовал сам экс-председатель Временного правительства. В своих мемуарах он пишет:

«Я ушел из Дворца за 10 минут до того, как предатели ворвались в мои комнаты. Я ушел, не зная еще за минуту, что пойду. Пошел нелепо переодетый под носом у врагов и предателей. Я еще шел по улицам Гатчины, когда началось преследование».

Миф о «женском платье Керенского» был успешно подхвачен как официальной пропагандой, так и народной молвой. В 1938 году художник Григорий Шегаль закончил картину «Бегство Керенского из Гатчины», на которой главный герой изображен в женской одежде; репродукция картины впоследствии была растиражирована советскими учебниками.

Несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, образ Керенского в женском платье до сих пор бытует в общественном сознании.

Примеры использования

Мятежный полковник Мохаммед Кабар неудачно копировал Керенского — бежал на каноэ, переодевшись в женское платье… ( Михаил Кузнецов. Заварушка на Коморах // Общественно-политический журнал «Планета», апрель 2008 г. )

Будь я бен Ладеном, не задумываясь, бежала бы из Афганистана в женском платье, как Керенский в 17-м году. По пакистанским слухам, Усама уже обзавелся четырьмя двойниками на случай бегства . ( Д. Асламова. В Пешаваре быть русским сегодня не менее опасно, чем американцем . Комсомольская правда, 09.10.2001 . Текст по: Нахимова Е.А. Прецедентное имя «Керенский» в современных отечественных СМИ // Политическая лингвистика. Вып. 1(24). 2008 )

Неожиданно появляется информация: госпожа Кальюранд, посол Эстонии в России, надев парик и мужской костюм, как Керенский в 17-м году, вышла из оцепления. Видимо, через посольство Голландии, откуда ее отвезли в аэропорт «Шереметьево» ( Н. Бероева. Новый Сталинград. - Комсомольская правда, 28.04.2007 . Текст по: Нахимова Е.А. Прецедентное имя «Керенский» в современных отечественных СМИ // Политическая лингвистика. Вып. 1(24). 2008 )

Действительность

После событий октября 1917 года глава Временного правительства оказался в крайне невыгодном для себя положении. С одной стороны, его выдачи требовали большевики, с другой стороны, после выступления генерала Корнилова, которое он объявил незаконным, фактически отказывалась поддерживать армия. Керенский был вынужден покинуть Петроград и уехать в Гатчину, где он думал переждать бои между большевиками и отправившимися на борьбу с ними казачьими отрядами генерала Краснова. Но казаки уже в конце октября заключили перемирие с большевиками – защищать Керенского, которого они считали предателем после Корниловского выступления, красновцы не собирались. Опасаясь выдачи, Керенский бежал из Гатчины и, после нескольких месяцев скитаний по стране и попыток примкнуть к антибольшевистским движениям, покинул Россию.

От истории с «женским платьем» Керенский, доживший до 1970 года, страдал до последних лет своей жизни. В 1966 году, общаясь с советским журналистом Генрихом Боровиком, он эмоционально заявлял: «Господин Боровик, ну скажите там в Москве - есть же у вас умные люди! Ну не бежал я из Зимнего дворца в женском платье!» Такие слухи председатель Временного правительства объяснил ненавистью к нему монархистов; по его словам, они также распускали сплетни, будто он ночевал на кровати императрицы, и за глаза называли его «Александрой Федоровной».

Кроме слов Керенского, миф о бегстве из Зимнего никто прямо не опровергает, но показательно, что другие очевидцы, описывая его уход, ставили акценты совсем на других вещах. Так, послу США в России Дэвиду Фрэнсису в истории с побегом Керенского больше всего запомнился угон автомобиля американского посольства адъютантами главы Временного правительства (сам Керенский в своих мемуарах деликатно сообщает, что автомобиль с американским флагом был ему «предоставлен»).

Про бегство же из Гатчины с «нелепым переодеванием» впоследствии высказался генерал Краснов, по словам которого, приведенным П.Н. Милюковым, Керенский ушел «в матросской куртке и синих очках».

Главное же уязвимое место мифа – отсутствие единой версии событий. Его ретрансляторы сходятся только в том, что Керенский переоделся в женское платье. Что именно за платье это было — горничной или медсестры; при каких обстоятельствах, во время какого именно этапа своего бегства председатель Временного правительства мог переодеться таким образом, — авторы мифа однозначного ответа не дают.

Источники и литература

Обложка: Илья Репин. Портрет А. Ф. Керенского. 1918.

Источник: https://commons.wikimedia.org