АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО Владимир Александрович (настоящая фамилия ‒ Овсеенко, псевдонимы: Никита, Антонов, Стефан Дольницкий, Штык, А. Гальский и др.)

Профессиональный революционер, государственный, военный и партийный деятель, журналист, дипломат.

Из семьи офицера. В 1901 окончил Воронежский кадетский корпус, поступил в Николаевское военно-инженерное училище в Петербурге Отказался принять присягу и был исключен. Примкнул к марксистскому кружку.

С 1902 — член РСДРП . В 1904 окончил Владимирское юнкерское пехотное училище в Петербурге, служил подпоручиком в Варшаве, но перед отправкой на Русско-японскую войну дезертировал.

Один из организаторов восстания в Ново-Александрии (Польша) в апреле 1905. В июле 1905 арестован, но после Манифеста 17.10.1905 освобожден по амнистии.

Член Петербургского комитета РСДРП и его военной организации, редактор газеты «Казарма».

В марте 1906 арестован, в апреле бежал, в мае редактировал газету «Солдат» в Севастополе, в июне арестован, в мае 1907 приговорен к смертной казни, замененной 20 годами заключения, в июне бежал.

В 1908 участвовал в создании рабочих кооперативов, редактировал профсоюзный журнал «Русский печатник».

В 1910 эмигрировал. Меньшевик -«партиец», интернационалист, член редакции социал-демократической газеты «Наш голос».

В мае 1917 вернулся в Россию, в июне вступил в РСДРП(б), избран во Всероссийское бюро военных организаций РСДРП(б).

Редактор газет «Волна» и «Прибой» в Гельсингфорсе. После Июльского кризиса 1917 арестован. 04.09.1917 освобожден.

Комиссар Центробалта при генерал-губернаторе Финляндии. Участвовал в Демократическом совещании, ушел с него вместе с другими большевиками.

Представитель ЦК РСДРП(б) на II съезде моряков Балтфлота. Член Финляндского областного бюро РСДРП(б) и исполкома советов Северной области.

В октябре 1917 — секретарь и член бюро Петроградского ВРК. Во время Октябрьского переворота арестовал членов Временного правительства .

Член президиума Второго всероссийского съезда советов РСД. В Совете народных комиссаров — член комитета по военным и морским делам, ответственный за внутренний фронт.

Во время выступления Керенского-Краснова — член штаба Петроградского ВО. С 09.11.1917 — командовал войсками Петроградского ВО. 28–29.11.1917 был захвачен юнкерами, добивавшимися освобождения своих товарищей, освобожден моряками. Избран в Учредительное собрание от Северного фронта.

В декабре 1917 — апреле 1918 командовал войсками, действующими против А. Каледина, Центральной рады, немецких оккупационных войск на Украине, командующий войсками Украинской советской республики. Один из организаторов РККА . Член РВС республики в августе 1918 — мае 1919 и в августе 1922 — феврале 1924. В сентябре – октябре 1918 — командующий группой войск на Восточном фронте.

С ноября 1918 — командующий особой группой войск Курского направления и Советской армией Украины.

В январе — июле 1919 — командующий Украинским фронтом, член Совета обороны УССР. Вел наступление против войск Украинской народной республики, стремился к сохранению союза с Н. Махно . В октябре 1919 — апреле 1920 — председатель Тамбовского губисполкома.

В апреле 1920 — феврале 1921 член коллегий РКИ, Наркоматов внутренних дел и труда РСФСР, зам. председателя Малого Совнаркома. Как председатель Полномочной комиссии ВЦИК по ликвидации бандитизма в Тамбовской губ. (февраль — июль 1921) руководил подавлением Антоновского восстания .

В декабре 1921 — руководитель комиссии ЦК РКП(б) в Кронштадте. В августе 1922 — феврале 1924 — начальник Политуправления РККА. Во время внутрипартийной дискуссии 1923–1924 подписал «Заявление 46», критиковавшее недемократический партийный режим, угрожал «призвать к порядку зарвавшихся вождей».

Был обвинен во фракционной деятельности и отстранен от военных постов, переведен на дипломатическую работу.

Полпред в Чехословакии (1924–1928), Литве (1928–1930), Польше (1930–1934). При его участии заключен договор о ненападении между СССР и Польшей. В июне 1934 — июле 1936 — Прокурор РСФСР.

Во время гражданской войны в Испании 1936–1939 — консул СССР в Барселоне (сентябрь 1936 — август 1937). Стремился содействовать укреплению союза коммунистов, анархо-синдикалистов и каталонских националистов, оказанию большей помощи Каталонии и Арагону.

13.10.1937 арестован, приговорен к расстрелу.

Автор статьи: Шубин А.В.