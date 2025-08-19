0 видео из 0

Настроения в РИ 1914-1918 Население в предвоенные годы. Первая мировая- колоссальный стресс. Деполитизация. Война очень скоро приобретает название- Отечественная. Кризис доверия к власти. Нужно победить измену, которая близ трона.

Поражения на фронте и голод накаляют общество. Распутин способствует снятию главкома Николая Николаевича. Император уезжает в ставку. Распутина убивают аристократические заговорщики. Свержение монархии в России. Император отрекается от престола в пользу брата. Но брат отрекается тоже. Это финал Романовых и монархии в России.

На смену монархии приходят большевики, задача которых не обустройство страны, а обустройство мира после всеобщей революции. Поэтому большевики легко дают суверенитет провинциям. Однако приходится столкнуться с реальностью, и вернуться к налаживанию ситуации внутри страны, падающей в гражданскую войну.