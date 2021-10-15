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О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Либеральное Временное правительство.

2. Усиление большевиков.

3. Апрельский кризис и возникновение либерально-социалистической коалиции.

4. Всероссийские съезды Советов и Июньский кризис.

Аннотация

Лекция посвящена развитию революции в первой половине 1917 г. После падения самодержавия власть перешла к Временному правительству Г. Львова. У правительства не было прочной опоры в массовых организациях, в том числе в Советах. Правительство было неустойчивым, и после Апрельского кризиса была создана коалиция либералов и социалистов. Из-за войны и революционных событий усиливался экономический кризис, ухудшавший и без того тяжелое положение трудящихся, что усиливало социальный радикализм. Силой, которая взяла на себя консолидацию радикально настроенных солдатских и рабочих масс, стали большевики.

Вопросы по теме лекции

1. Почему правительство в 1917 г. считалось временным? 2. Почему в первое Временное правительство вошел только один член Петроградского совета? 3. Почему «Апрельские тезисы» Ленина сначала вызвали несогласие со стороны других лидеров партии большевиков? 4. Почему в 1917 г. происходило постепенное усиление влияния большевиков? 5. Почему образовалась коалиция либералов и социалистов? 6. Почему коалиция не могла провести глубокие социально-экономические реформы? 7. Как умеренные социалисты планировали преодолеть социальный кризис в стране?

Литература

Войтинский В.С. 1917-й. Год побед и поражений. М., 1999. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 32. Логинов В.Т. Неизвестный Ленин. М., 2010. Милюков П.Н. История Второй русской революции. М., 2001. Рабинович А. Кровавые дни. М., 1992. Следственное дело большевиков. М., 2012. Суханов Н.Н. Записки о революции. М., 1991. Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. Троцкий Л. Моя жизнь. М., 1990. Чернов В.М. Перед бурей. М.1993. Шубин А.В. Великая Российская революция. От Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014.