10 класс | История России

ЗАКУЛИСЬЕ ФЕВРАЛЯ. МАСОНЫ, ЗАГОВОРЩИКИ, РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

ПИСАРЕНКО К.

История России начала XX века - это история двух революций и стремительного преобразования государственного устройства империи из наследственной монархии в республику. В книге представлены политические портреты наиболее важных фигур Февральской революции, прослеживается шаг за шагом движение России к новому социально-политическому устройству. Автор пытается раскрыть тайну Великого Февраля, когда на месте старого режима возникло вовсе не то государство, о котором мечтали заговорщики.