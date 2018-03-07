Женская «революция». Что мы на самом деле отмечаем 8 марта? Историки рассказали о том, кто принес женский день в Россию, откуда взялся обычай дарить мимозу и как 8 Марта стало предвестником Февральской революции. 8 Марта – прекрасный праздник, который ассоциируется с цветами, теплыми женскими улыбками и подарками, а в нашей стране это еще и официальный выходной день. Но часто ли мы задумываемся, откуда к нам пришел Международный женский день? Между тем этот праздник имеет богатую историю, окрашенную в красные цвета революции. Есть разные версии насчет того, откуда он ведет свою историю. Одна из наиболее популярных гласит, что все началось с «марша пустых кастрюль», который в этот день в 1857 году... На чтение: 6 минут

Историки рассказали о том, кто принес женский день в Россию, откуда взялся обычай дарить мимозу и как 8 Марта стало предвестником Февральской революции.

8 Марта – прекрасный праздник, который ассоциируется с цветами, теплыми женскими улыбками и подарками, а в нашей стране это еще и официальный выходной день.

Но часто ли мы задумываемся, откуда к нам пришел Международный женский день? Между тем этот праздник имеет богатую историю, окрашенную в красные цвета революции.

Есть разные версии насчет того, откуда он ведет свою историю. Одна из наиболее популярных гласит, что все началось с «марша пустых кастрюль», который в этот день в 1857 году провели текстильщицы Нью-Йорка, бастовавшие против переработок и низких зарплат. Однако ряд историков утверждает, что в этот день (который, кстати, пришелся на воскресенье) никакой забастовки в Нью-Йорке не было, а эта история якобы была придумана журналистами французской газеты L'Humanité с целью «отвязать Женский день от советской истории». Что здесь правда, а что вымысел – теперь уже трудно выяснить, но мы решили попытаться рассмотреть обе точки зрения и попытаться составить представление о том, каким был главный женский праздник у самых своих истоков.

Историк и политолог, а также секретарь Центрального комитета Ленинского Комсомола Союза молодежи РФ по информационно-аналитической работе Ярослав Листов в деталях рассказал об истории 8 Марта вплоть до наших дней и напомнил, что изобретением этого праздника мы обязаны не только Кларе Цеткин и Розе Люксембург .

Без голоса, наследства и паспорта

– Ярослав, кто все-таки придумал Женский день? Можно ли сказать, что Клара Цеткин создала этот праздник?

– Безусловно, Клара Цеткин была инициатором этого праздника. На конгрессе в Копенгагене она предложила его в качестве Международного женского дня (имеется в виду II Международная социалистическая женская конференция в рамках XVIII конгресса Второго Интернационала. – Прим. ред. ). До этого 8 марта еще не было Женским днем, а символизировало борьбу женщин за свои права. Это был период, когда женщина не имела ни права голоса, ни права на наследство, а в России она не имела даже паспорта и была занесена в паспорт к мужу. Поэтому, естественно, все эти социально-экономические и политические вопросы требовали своего разрешения.

– В истории 8 Марта фигурирует еще одна известная революционерка – Александра Коллонтай. Это правда, что именно она принесла Женский день в нашу страну?

– Александра Коллонтай в период своей революционной деятельности, находясь в эмиграции, тоже активно участвовала в социалистическом конгрессе женщин и активно поддерживала распространение этого праздника. После того как в России свершилась Октябрьская революция, Коллонтай была назначена наркомом социального призрения (или, как бы сейчас сказали, министром социальной политики). В частности, одной из ее инициатив было введение в новый советский календарь Международного женского дня. Так что в этом плане Коллонтай, безусловно, внесла главный вклад в учреждение этого праздника у нас. Никто из большевиков не возражал, поэтому особого сопротивления этой инициативе не было. А в дальнейшем, уже в период становления и развития этого праздника, большую роль в его судьбе сыграла Надежда Константиновна Крупская. Коллонтай к тому времени уже была послом в Мексике, поэтому, естественно, влиять на формирование праздника она не могла. Но тем не менее она оказала большое влияние на женский день в его первом формате, даже выпустила несколько брошюр, посвященных 8 Марта. Самым важным моментом здесь, наверное, является то, что Россия не просто ввела 8 Марта после Октябрьской революции, а стала первой страной в мире, которая полностью уравняла женщин в правах с мужчинами – политических, экономических и социальных.

Мимозы от Крупской и «мифический» марш

– Значит, в России эмансипация победила раньше, чем на Западе! А вы можете привести какие-то наиболее яркие примеры равноправия полов, которые возникли в то время?

– Например, в тех же Соединенных Штатах Америки женщина получила право голоса только в 70-е годы XX века. У нас же она получила это право сразу же по Конституции 1918 года! То же касается права подачи заявления на развод: многие страны Европы пришли к этому только после Второй мировой войны, а у нас женщина имела право инициировать развод тоже уже в 1918 году наравне с мужчиной. Соответственно, все права женщин, которые сегодня нам кажутся естественными, появились как раз в Конституции 1918 года, которая в этом году, кстати, отмечает 100-летие. Большую роль здесь, конечно, сыграла и Клара Цеткин, которая в этот момент тоже активно сотрудничала с российской партией большевиков и Владимиром Лениным, и уже упомянутая Коллонтай, как непосредственный член правительства, поскольку и в 1918 году, и в течение всего периода Гражданской войны она входила в высшее руководство страны и влияла на многие решения.

– Какова роль Крупской в том, что женский праздник у нас так хорошо прижился?

–Она, по сути дела, автор того формата празднования 8 Марта, которое мы наблюдаем в 1930-е годы. Это связано с тем, что, будучи заместителем народного комиссара просвещения РСФСР, Крупская курировала в том числе и процесс создания праздников. Существует мнение (это, скорее, легенда, потому что мы знаем об этом не из документов, а из воспоминаний) о том, что Крупской принадлежит авторство такой неотъемлемой детали 8 Марта, как дарение мимозы. Согласно этой легенде, однажды к ней обратилась одна из работниц фабрики с вопросом, как можно поздравить женщин в этот день. Надежда Константиновна ответила: «Женщины больше всего любят цветы!» «Да, но где же их сейчас взять?» – удивилась работница. И выяснилось, что единственные цветы, которые можно найти в этот период, когда еще, как правило, держатся заморозки, – это мимоза. Так этот цветок оказался «внедрен» в праздник 8 Марта. Но опять же, мы знаем об этом только из воспоминаний, поэтому, насколько это достоверная история, сказать сложно.

– А что все-таки послужило поводом для этого праздника? Я читала, что все началось с так называемого «марша пустых кастрюль», который 8 марта 1857 года провели текстильщицы Нью-Йорка. Эти женщины якобы протестовали против неприемлемых условий труда и низких зарплат. Но некоторые историки, как я успела заметить, опровергают эту версию, поскольку в документах и в прессе якобы нет никаких сведений об этой забастовке. Так где же истина?

– Знаете, информация о том, что этого марша якобы не существовало, появилась только в период так называемого маккартизма в Соединенных Штатах. А для участниц женского конгресса эта информация была абсолютно достоверной, и никто никогда, вплоть до эпохи маккартизма, не подвергал это сомнению. Более того, в бывшем Институте марксизма-ленинизма, а ныне в Российском государственном архиве социально-политической истории, сохранились газеты, которые рассказывают об этом марше, поэтому говорить о том, что это миф, не приходится. Все, кто заявляет, что это миф, опираются на американскую прессу. Но ведь в этот же период американская пресса, например, писала о том, что коммунисты хотят убить президента Эйзенхауэра, о том, что Советский Союз планирует нападение с использованием подводных лодок и т.д. То есть в то время появилось много антисоветских и антикоммунистических мифов, так что говорить о том, что этого марша не было, – нельзя. Поэтому большинство историков сходятся на том, что демонстрации все-таки были. Может быть, конечно, они не были такого масштаба, который в дальнейшем им был приписан, но то, что они имели место и именно 8 марта, – это факт.

Праздник передовых пионерок

– Встречается мнение о том, что раньше, у самых истоков эмансипации, Международный женский день был посвящен в основном «мужественным» женщинам, которые преуспели в «мужских» профессиях. Вы согласны с этим?

–Понимаете, этот вопрос очень спорный. Какую профессию могла иметь женщина в начале XX века? Максимум она могла быть домашним учителем, кухаркой или официанткой. Круг профессий был очень узок, а все остальные занятия считались мужскими. Даже профессия бухгалтера, которая сейчас абсолютно у всех ассоциируется с женщинами, в те времена была мужской. Преподаватель университета, где у нас сейчас тоже доминируют женщины, – раньше это тоже была мужская профессия. Поэтому естественно, что в период становления праздника большое внимание уделялось тем женщинам, которые стали первыми. Условно говоря, одним из символов 8 Марта была и до сих пор остается Валентина Терешкова, как первая женщина-космонавт.

– То есть чествовали в основном женщин – пионерок в каком-то деле, куда их раньше отказывались пускать?

– Да, совершенно верно! Получение женщиной права на то, чтобы самореализоваться там, где раньше ей был закрыт путь, – вот что было главным. Таким образом, этот праздник касался не просто «мужественных» женщин, а именно передовых, пионеров – женщин, которые совершают что-то новое. Поэтому естественно, что в период, когда это было исторически и политически необходимо, акцент был сделан на этом. Когда женщина стала абсолютно уверена в своих правах и все пути для нее стали открыты, акцент праздника сместился на тот формат, который мы видим сейчас, то есть чисто гендерный – женский. Но при этом во многих странах мира 8 Марта до сих пор имеет такой окрас. Например, для Ближнего Востока очень актуален вопрос участия женщины в политической деятельности и мужских профессиях, потому что там эта революция не случилась.

– Кстати, а во многих странах, кроме России, Женскому дню придают такое же значение? Мне, если честно, казалось, что сегодня это все-таки больше наша традиция, хоть праздник и называется международным…

– Нет, этот праздник отмечается и за рубежом, просто не во всех странах он является государственным. Но есть Международная демократическая федерация женщин, в которую входят представительницы 160 женских организаций, и они постоянно празднуют этот праздник. Вообще, женский день активно отмечается в Европе. Но у нас, благодаря тому, что он стал государственным, он просто приобрел вот этот оттенок уважительного отношения к женщине, а там он все еще сохраняет формат борьбы женщин за свои права. Это связано с особым отношением к женщине в этих странах.

Комментарий от историка Натальи Пушкаревой

Несколько вопросов о причинах празднования Международного женского дня мы также задали Наталье Пушкаревой, которая по праву считается основоположницей исторической феминологии и гендерной истории в советской и российской науке. Наталья Львовна – доктор исторических наук, профессор, она заведует сектором этногендерных исследований Института этнологии и антропологии РАН, а также возглавляет Российскую ассоциацию исследователей женской истории (РАИЖИ).

В отличие от Ярослава Листова, Пушкарева придерживается несколько иной версии происхождения праздника. По ее мнению, «марш пустых кастрюль», который, как принято считать, имел место 8 марта 1857 года в Нью-Йорке, все-таки был придуман пропагандистами. О причинах такой «подмены» она говорит следующее:

– В ходе противоборства авторитарии в общественных движениях нередко пытались присвоить себе не принадлежавшие им традиции. Так они сделали с песней «Интернационал», написанной анархистом Эженом Потье: ее подправили и без антигосударственных и антимилитаристских куплетов превратили в гимны социалистических и «коммунистических» партий.

Так социал-демократы поступили с Первомаем, объявив «своим» праздником день памяти чикагских рабочих-анархистов, которые вышли 1 мая 1886 года на улицы, потребовав 8-часового рабочего дня.

И точно такая же история произошла с днем трудящихся-женщин. 1857 год полностью придуман позднейшей пропагандой, однако в конце февраля 1864 года забастовали работницы прачечных для стирки воротничков в городе Трой (штат Нью-Йорк). Инициаторами стачки выступили Кейт Маллени, Эстер Киган и Сара Мак-Киллан. Работницы потребовали повышения заработной платы на 20–25 % и установки гладильных машин, к стачке примкнули 300 женщин из 14 прачечных. По существу, это и стало началом первого устойчивого женского профсоюза в истории страны. Забастовка закончилась к 1 марта полной победой. К 1910-м годам в ряде стран Европы и в США сложилась практика февральско-мартовских демонстраций и стачек с требованием улучшения условий труда. Не избежала этого и Россия, – рассказала историк.

Также Пушкарева отметила, что «“женская тема” и Женский день стали актуальны после декабря 1908 года, когда в Санкт-Петербурге состоялся Первый Всероссийский женский съезд».

Любопытным представляется и тот факт, что так называемый «революционный взрыв», который предшествовал Февральской революции, разыгрался 23 февраля, а по новому стилю – 8 марта 1917 года. Таким образом, случайно переплелись две даты, которые для сегодняшнего поколения россиян олицетворяют главный мужской и женский праздники.

Об этом Пушкарева пишет в своей статье «Женское движение в общественно-политической жизни России 1914–1917 гг.: некоторые итоги изучения проблемы в отечественной историографии»:

«В объяснении причин возникшего революционного взрыва в феврале 1917 года советская историография с 20-х годов ставила агитацию большевиков в “женский день” в связи с Международным женским днем 23 февраля (8 марта по н. ст.) 1917 года. В цепочке обстоятельств, которые сложились в те дни, это было случайным совпадением. Массовым выступлениям способствовала организация собраний, посвященных этой дате как дню солидарности женщин в борьбе за свои права. С 1913 года этот день стал отмечаться социал-демократами ежегодно в России в разных городах собраниями и демонстрациями в зависимости от полицейских условий. Листовки социалистов, обращенные к женщинам, появились лишь на рубеже 1916–1917 годов, в том числе с призывом к демонстрациям. В канун 23 февраля их заменили тексты в помощь пропагандисткам на тему “Война и дороговизна”, составленные в подпольном Выборгском РК РСДРП, которые читались работницам, близким к революционному подполью, были назначены ораторы для организации собраний и митингов».

Также Пушкарева указывает на то, что истинной причиной массовых выступлений женщин в Петрограде были перебои с поставками хлеба в рабочие районы столицы:

«Война открыла женщинам глаза на реальное положение вещей, рождая антивоенные протесты. Это подчеркивается и в новейших работах о первом дне революции. Работницы, солдатки, начавшие движение первыми, обращались к рабочим Металлического завода: “Наших мужей на фронте бьют, а мы здесь день и ночь маемся. Довольно терпеть. Объявим всеобщую забастовку!”; “Здесь голод, непомерный труд, обиды, издевательства. У вас тоже есть матери, жены, сестры! Мы требуем хлеба и прекращения войны!”»

Помимо солдаток и работниц фабрик, участвовали в демонстрациях и «профессиональные революционерки». Как пишет Пушкарева, эти женщины «еще до войны занимались пропагандистской деятельностью, вели работу в рабочих клубах, больничных кассах, вслед за мужьями входили в ряды нелегальных партийных организаций в столице, участвовали в стачках в разных губерниях, участвовали в международных социалистических конференциях». Среди них и уже хорошо известная нам Александра Коллонтай, а также Анна Елизарова-Ульянова (старшая сестра В. И. Ленина), Конкордия Самойлова и многие другие.

Во время нашей беседы Наталья Львовна с сожалением отметила, что сегодня мало кто из наших соотечественников вспоминает об истинной сути этого замечательного женского праздника: «Это День солидарности трудящихся женщин, о чем советских женщин заставили забыть: вроде как их права защищены и все трудятся, солидаризироваться им не в чем, достаточно поздравлений…»

В любом случае Международный женский день – это традиция, которая прижилась и стала неотъемлемой частью нашей культуры, поэтому важно не только дарить подарки и делать комплименты прекрасному полу, но и помнить, почему мы действительно всё это делаем и для чего нам нужен этот праздник – 8 Марта.