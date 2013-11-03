Временное правительство Высший законодательный и исполнительный орган государственной власти в России в период между февралем и октябрем 1917 года. На чтение: 9 минут

ДВОЕВЛАСТИЕ

В результате победы Февральской революции 1917 года сложилось своеобраз­ное положение, получившее название двоевластия: Совет рабочих и солдат­ских депутатов, имея главные атрибуты власти - массовую опору и воору­женную силу, власть брать не хотел, а Временное правительство, не имея ни того, ни другого, олицетворяло формальную власть, признавалось в этом качестве офицерами и чиновниками, но держалось лишь поддержкой Совета. «Власть без силы и сила без власти» - так определил двоевластие первый глава Временного правительства Львов.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО - высший орган государственной власти 2 марта-24 октября 1917 г. Первый состав (2 марта-2-3 мая): беспартийные Г.Е. Львов и М.И. Терещенко, кадеты П.Н. Милюков, Н.В. Некрасов, А.А. Мануйлов, А.И. Шингарев, Д.И. Шаховской, октябристы А.И. Гучков и И.В. Годнев, прогрессист А.И. Коновалов, центрист В.Н. Львов, трудовик А.Ф. Керенский ; 1-е коалиционное (2-3 мая—2 июля): Г.Е. Львов, кадеты Мануйлов, Некрасов, Шингарев и Шаховской, октябрист Годнев, прогрессист Коновалов, центрист В.Н. Львов, эсэр Керенский, трудовик П.Н. Переверзев, меньшевики М.С. Скобелев и И.Г. Церетели, народный социалист А.В. Пешехонов, беспартийный Терещенко; 2-е коалиционное (24 июля-1 сентября ): эсэры Керенский, Н.Д. Авксентьев и В.М. Чернов, народные социалисты А.С. Зарудный и Пешехонов, меньшевики А.М. Никитин и М.С. Скобелев, «внефракционный социал-демократ» С.Н. Прокопович, кадеты А.В. Карташов, Ф.Ф. Кокошкин, Некрасов, С.Ф. Ольденбург и П.П. Юренев, радикал-демократ И.Н. Ефремов, беспартийный Терещенко; Директория (1—25 сентября): эсэр Керенский, меньшевик Никитин, беспартийные Терещенко, генерал А.И. Верховский и адмирал Д.Н. Вердеревский; 3-е коалиционное : эсэры Керенский и С.Д. Маслов, меньшевики К.А. Гвоздев, П.Н. Малянтович, Никитин и Прокопович, кадеты А.В. Карташов, Н.М. Кишкин и С.А. Смирнов, прогрессисты М.В. Бернацкий и А.И. Коновалов, беспартийные Вердеревский, А.В. Ливеровский, С. Салазкин, Терещенко и С.Н. Третьяков. Интересно, что из всего состава первого правительства неизменно входили во все 5 только А.Ф. Керенский и М.И. Терещенко, которого некоторые считали попавшим туда случайно, до начала июля во всех комбинациях участвовал кадет Н.В. Некрасов. Остальные министры постоянно менялись, далеко оставив позади «министерскую чехарду» 1914-1916 гг.

ТРИ КРИЗИСА ВЛАСТИ: АПРЕЛЬСКИЙ КРИЗИС

Неустойчивость двоевластия неминуемо порождала кризисы власти. Первый из них разразился спустя полтора месяца после образования Временного правительства. 27 марта правительство опубликовало декларацию с отказом от полити­ки аннексий и контрибуций. Это вызвало недоуменные запросы союзных держав. 18 апреля (1 мая н.ст.) в России впервые свободно праздновался первомайский праздник. Дата по новому стилю была выбрана, чтобы под­черкнуть солидарность с пролетариатом Западной Европы. В столице и по всей стране прошли массовые демонстрации и митинги, среди требова­ний которых видное место занимало прекращение войны. В этот же день министр иностранных дел П.Н. Милюков обратился к союзным прави­тельствам с заверением, что Временное правительство полно стремления «довести мировую войну до решительной победы». Публикация телеграм­мы, получившей название «Ноты Милюкова», разоблачала «революцион­ное оборончество» и вызвала демонстрации под лозунгом: «Долой Милю­кова и Гучкова!». Офицерство, чиновники, интеллигенция провели контр­демонстрацию с лозунгом: «Доверие Временному правительству!». Командующий войсками Петроградского округа генерал Л.Г. Корнилов при­казал разогнать демонстрантов и вывести на Дворцовую площадь артилле­рию, но солдаты отказались выполнить приказ и доложили о нем Совету.

Часть большевиков пошла еще дальше, выдвинув лозунг: «Долой Времен­ное правительство!». Ленин считал это преждевременным, потому что Временное правитель­ство держалось не силой, а поддержкой Советов, Т.е. выступление против правительства било по Советам. Он указывал, что буржуазия может по­жертвовать парой министров, чтобы спасти власть. Действительно, Ми­люков и Гучков подали в отставку, Корнилов был удален из Петрограда, а Совет заявил, что этим инцидент исчерпан. Но правительство потребова­ло, чтобы лидеры Совета вошли в его состав. После долгих уговоров обра­зовалось 1-е коалиционное правительство (коалиция буржуазных партий с социалистическими: 10 капиталистов и 6 социалистов), куда теперь во­шли 2 меньшевика, 2 трудовика, 1 эсер и 1 «народный социалист». Пере­шедший к эсерам Керенский стал военным и морским министром.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Распространено не позднее 14 марта 1917 г.

Граждане помещики, землевладельцы, крестьяне, казаки, арендаторы и все, кто трудится над землей. Нельзя позволить немцам побить нас, надо довести войну до конца. Для войны нужны люди, снаряды и хлеб… Без хлеба ничего не будет. Сейте все, сейте каждый на своем поле, сейте как можно больше…Весь хлеб и все зерно будут куплены новым Правительством по справедливой, необидной цене…

Председатель Государственной Думы М. Родзянко

«НОТА МИЛЮКОВА»

НОТА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВАМ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ

18 апреля 1917 г.

27 марта с. г. Временное правительство опубликовало обращение к гражданам, в котором содержится изложение взгляда правительства свободной России на задачи настоящей войны. Министр иностранных дел поручает мне сообщить вам означенный документ и высказать при этом следующие замечания. Враги наши в последнее время старались внести раздор в междусоюзные отношения, распространяя вздорные сообщения, будто Россия готова заключить сепаратный мир с срединными монархиями. Текст прилагаемого документа лучше всего опровергает подобные измышления. Вы усмотрите из него, что высказанные Временным правительством общие положения вполне соответствуют тем высоким идеям, которые постоянно высказывались вплоть до самого последнего времени многими выдающимися государственными деятелями союзных стран и которые нашли себе особенно яркое выражение со стороны нашего нового союзника, великой заатлантической республики, в выступлениях ее президента. Правительство старого режима, конечно, не было в состоянии усвоить и разделить эти мысли об освободительном характере войны, о создании прочных основ для мирного сожительства народов, о самоопределении угнетенных национальностей и т. п. Но Россия освобожденная может в настоящее время заговорить языком, понятным для передовых демократий современного человечества, и она спешит присоединить свой голос к голосам своих союзников. Проникнутые этим новым духом освобожденной демократии заявления Временного правительства, разумеется, не могут подать ни малейшего повода думать, что совершившийся переворот повлек за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе. Совершенно напротив, всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось, благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого. Это стремление стало более действительным, будучи сосредоточено на близкой для всех и очередной задаче отразить врага, вторгнувшегося в самые пределы нашей родины. Само собой разумеется, как это и сказано в сообщаемом документе, Временное правительство, ограждая права нашей родины, будет вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников. Продолжая питать полную уверенность в победоносном окончании настоящей войны, в полном согласии с союзниками, оно совершенно уверено и в том, что поднятые этой войной вопросы будут разрешены в духе создания прочной основы для длительного мира и что проникнутые одинаковыми стремлениями передовые демократии найдут способ добиться тех гарантий и санкций, которые необходимы для предупреждения новых кровавых столкновений в будущем.

100 ключевых документов по российской и советской истории

ТРИ КРИЗИСА ВЛАСТИ: ИЮНЬСКИЙ КРИЗИС

Советы в короткий срок охватили всю страну, но по­ка от их имени говорил Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Он взял на себя дело созыва 1-го Всероссийского съезда Советов. Большевики решили ознаменовать его открытие массовой демонстрацией, но меньшевистско-эсеровское большинство прези­диума съезда запретило демонстрации во время его заседаний. Большевики подчинились и удержали рабочих и солдат от выступления, показав рост своего влияния.

18 июня состоялась многотысячная демонстрация, разрешенная пре­зидиумом съезда. Подавляющее большинство выступило под лозунгами большевиков: «Вся власть Советам!», «Долой войну!», «Долой 10 минист­ров-капиталистов!» и «Да здравствует рабочий контроль!». Лишь 3 группы вышли под лозунгом «Доверие Временному правительству!».

Еще до свержения царя союзники согласовали план общего весеннего наступления, наметив его начало на апрель-май. Однако под влиянием событий в России операцию перенесли на июнь: союзники не собирались проливать кровь в одиночку. Наступление началось на Юго-Западном фронте против Австро-Венгрии как раз в день демонстрации 18 июня. «Сегодня великое торжество революции, - говорилось в телеграмме Керенского Временному правительству. Русская революционная армия перешла в наступление». За две недели была занята часть Галиции, в т.ч. города Галич и Калуш. Предполагалось, что полкам, наиболее отличившимся в сражениях, будут торжественно вручены красные знамена. Но это вручение сорвалось. Снова, как и во время Брусиловского прорыва 1916 г., остальные фронты не поддер­жали удара. Перегруппировав свои силы, австро-германские войска в начале июля нанесли контрудар в стык двух армий под Тарнополем. Фронт дрогнул и побежал. Были потеряны Западная Украина, еще одна часть Белоруссии и юг Лат­вии. В центр России хлынули сотни тысяч беженцев.

ИЗ ПРИКАЗА КЕРЕНСКОГО ПО АРМИИ И ФЛОТУ

30 мая 1917 г.

22 мая наши радиотелеграфные станции приняли германскую радиотелеграмму, в которой главнокомандующий германским Восточным фронтом принц Леопольд Баварский заявляет, что воюющие с нами державы готовы заключить мир и предлагают России помимо союзников прислать уполномоченных и представителей для переговорах об условиях мира… В ответ на это Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов издал следующее воззвание: «Он (Германский император) говорит будто предлагает нашим войскам то, чего они жаждут – путь к честному миру. Так, говорит он, ибо знает, что иного мира, кроме честного Российская демократия не примет. Но «честный мир» для нас лишь мир без аннексий и контрибуций… Нам предлагают сепаратное перемирие, тайные переговоры… Россия взяла на себя задачу объединить демократию всех воюющих стран в борьбе против всемирного империализма. Эта задача не будет выполнена, если германские империалисты сумеют использовать ее стремления к миру с целью отторжения ее от союзников и нанесут поражение ее армии… Пусть армия своей стойкостью придаст мощь голосу Российской демократии. Теснее сплотимся вокруг знамени революции… Удвоим работу вокруг воссоздания боевой мощи России».

Военный и морской министр КЕРЕНСКИЙ

ТРИ КРИЗИСА ВЛАСТИ: ИЮЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ

2 июля кадеты вышли из правительства под предлогом несогла­сия с решением большинства признать украинскую Центральную Раду. В столицу были подтянуты верные правительству добровольческие формирования ­ударные батальоны. Одновременно 6 полков, в том числе запасные пулеметные полки, получи­ли приказ выступить на фронт. Это было нарушением мартовского согла­шения Совета с правительством о не выводе Петроградского гарнизона из столицы. Пулеметчики разослали агитаторов по полкам и заводам с при­зывом к выступлению. Это застало руководство большевиков врасплох. Ленин в это время уе­хал в Финляндию в отпуск, но узнав о событиях в Петрограде, срочно вер­нулся. На заседании ЦК партии он, преодолев сопротивление руководителей Во­енной организации, добился решения о мирной демонстрации. Однако события вышли из-под контроля. 4 июля тысячи вооруженных солдат, матросов, прибывших из Кронштадта, и рабочих заполнили центр города. Основным лозунгом вооруженной демонстрации было оказание давления на ВЦИК Советов с целью создания советского правительства. Однако ВЦИК отклонил это требование. Командование заранее разместило на чердаках пулеметы. Анархически настроенные демонстранты начали стрелять по чердакам, откуда также ответили огнем. По данным врачей, было 16 убитых, 40 умерло от ран и около 650 было ранено.

Временное правительство и ВЦИК Советов обвинили большевиков в заговоре с целью взятия власти. Начались аресты их руководителей, была рзгромлена редакция их газеты «Правда». С фронта были вызваны вер­ные правительству войска. В газеты было передано обвинение Ленина в шпионаже пользу Германии.

7 июля был отдан приказ об аресте Ленина. Сам он сначала склонялся к тому, чтобы явиться самому, но ЦК посчитал, что нет никакой гарантии его безопасности: его просто убьют по дороге. Поэтому Ленин с Зиновье­вым скрывались сначала в Петрограде, потом возле Сестрорецка, в шала­ше за озером Разлив, а осенью перебрались в Финляндию. Обвинение против них так никогда и не рассматривалось.

Мятежные полки были разоружены и расформированы. Правительство восстановило смертную казнь за неповиновение приказу на фронте (12 июля). Премьер Львов ушел в отставку. Его место занял Керенский, со­хранивший пост военного и морского министра. Формирование 2-го коа­лиционного правительства заняло почти месяц. В конце июля его состави­ли 8 представителей буржуазии, 7 социалистов и 2 беспартийных.

Решение Временного правительства о переходе в наступление на фронте, а также его компромиссное соглашение с Центральной Радой, требовавшей широкой автономии для Украины спровоцировали новый политический кризис, последствия которого оказались весьма далеко идущими. Июльские события коренным образом изменили ситуацию. Подтянув к столице верные ему части, Временное правительство получило, наконец, вооруженную опору. Советы, согласившись на разоружение и вывод из Петрограда революционных полков, эту опору отвергли. Двоевластие, а с ним и мирный период революции кончились.

ТЕЛЕГРАММА КОМИССАРОВ

ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗ 11-Й АРМИИ О ПОЛОЖЕНИИ НА ФРОНТЕ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

«Наступательный порыв быстро исчерпался. Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже не дожидаясь подхода противника. На протяжении сотни верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них – здоровых, бодрых, чувствующих себя совершенно безнаказанными. Иногда так отходят целые части... Сегодня главнокомандующий с согласия комиссаров и комитетов отдал приказ о стрельбе по бегущим».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Правительство так и оставалось временным, ни перед кем не ответственным. Для закрепления его победы над Советами Керенский наметил «ввиду исключительности переживае­мых событий и в целях единения государственной власти со всеми орга­низованными силами страны» созвать якобы представительный, а на де­ле – подобранный правительством орган вместо Учредительного собра­ния, с подготовкой которого не торопились. Из 2 500 участников Государственного совещания делегаты центральных исполнительных комитетов Советов составляли 229 чел., остальные – де­путаты Государственных дум всех 4 созывов, представители торговли, про­мышленности и банков, земств, армии и флота, профсоюзов, кооперации союзов интеллигенции, национальных организаций и духовенства. В большинстве оказались кадеты и монархисты. Местные Советы представлены не были, большевиков-членов ВЦИК Советов из его делегации ис­ключили (некоторые все же прошли от профсоюзов, но им не дали слова). Для большего спокойствия Государственное совещание собрали не в Петрограде, а в казавшейся консервативной Москве. Большевики объявили это совещание заговором контрреволюции. В день его открытия 12 авгус­та они организовали в Москве Всеобщую политическую забастовку, в ко­торой участвовали 400 тыс. чел. Встали заводы и фабрики, электростан­ции, трамваи. Большинство делегатов добирались пешком, огромный зал Большого театра, где они собрались, освещался свечами.

Официальные ораторы соревновались в жесткости угроз. Керенский обещал «железом и кровью» раздавить попытки сопротивления прави­тельству. Но истинным героем дня стал генерал Корнилов, незадолго до этого назначенный верховным главнокомандующим. Его на руках вынес­ли с вокзала офицеры, ему устроили овацию делегаты. Он огласил про­грамму наведения порядка: должны быть три армии – армия на фронте, армия в тылу и транспорте. Он потребовал восстановления смертной каз­ни и в тылу, железной дисциплины на фабриках и заводах. В результате Государственного совещания обозначились два центра власти: Временное правительство и Ставка верховного главнокомандующего.

КОРНИЛОВЩИНА

27 августа 1917 г. Корнилов выступил против Временного правительства, двинув на Петроград 3-й конный корпус под командованием генерал-лейтенанта Крымова для подавления революционных выступлений и наведения порядка в столице. . В этот же день Керенский разослал повсюду радиограммы с объявлени­ем Корнилова мятежником и требованием ему сдать должность верховного главнокомандующего и ввел в Петрограде военное положение. В ответ Корнилов объявил слова Керенского сплошной ложью и обвинил Вре­менное правительство, что оно «под давлением большевистского боль­шинства Советов (которого пока еще не было) действует в полном согласии с планами германского Генерального штаба...» Двое командующих фронта­ми из пяти (А.И. Деникин и В.Н. Клембовский) поддержали Корнилова. После того, как генералы, которым был предложен пост верховного глав­нокомандующего, один за другим от этой чести уклонились, Керенский сам объявил себя верховным главнокомандующим.

27 августа большевики призвали рабочих и солдат к отпору мятежникам. Началось легальное вооружение ранее воз­никших и создание новых отрядов Красной гвардии. Корниловские эше­лоны задерживались в пути железнодорожниками. На пути движения 3-го конного корпуса строились заграждения, разбирались рельсы. На вооружение петроградских рабочих из арсенала было передано более 20 тыс. винтовок, что позднее сыграло одну из решающих ролей в Октябрьском восстании. В авангарде 3-го корпуса поставили Туземную (или Ди­кую) дивизию из чеченцев, ингушей, осетин и др. горцев Северного Кав­каза: не знавшие русского языка, они казались надежной силой в борьбе против Советов. Однако по совету С.М. Кирова навстречу горцам напра­вили находившуюся в Петрограде делегацию старейшин кавказских наро­дов. Они на родном языке объяснили, куда и зачем их везут, и те отказа­лись двигаться дальше.

Отдав приказ выгружаться из вагонов и двигаться конным порядком, генерал Крымов на автомобиле прибыл один в Петроград и явился к Керенскому. Содержание их громкого разговора до сих пор остается загадкой, потому что после него Крымов по официальной версии застрелился. 29 августа-2 сентября Корнилов и гене­ралы - его сторонники - были арестованы и в уездном городке Быхове взяты под стражу в помещении женской гимназии. Их охраняли верные Корнилову добровольцы-туркмены конного Текинского полка.

Попытка переворота, предпринятая Корниловым, оказалась неудачной. Керенский, приняв на себя пост главнокомандующего, одновременно возглавил Совет пяти (Директорию), в составе: министр-председатель Керенский, иностранных дел - Терещенко, военный министр – ­полковник А.И. Верховский, морской - адмирал Д.Н. Вердеревский, почт и телеграфов - меньшевик А.М. Никитин. которому Временное правительство передало власть. 1 сентября Россия была объявлена Республикой, но это уже не могло остановить нарастание в массах радикальных революционных настроений. Переговоры о создании нового правительства затянулись до 25 сентября, когда наконец удалось составить третье и последнее коалиционное правительство: 4 меньшевика, 3 кадета, 2 эсера, 2 прогрессиста и 6 беспартийных. Для поддержки Директории, по предложению Керенского, эсеро-мень­шевистский ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и эсеровский ЦИК Советов крестьянских депутатов созвали 14 сентября так называе­мое «Демократическое совещание» из более чем 1,5 тыс. делегатов от Сове­тов, профсоюзов, армейских и флотских комитетов, кооперации, нацио­нальных советов и др. общественных организаций. От Государственного совещания его отличал более левый состав и отсутствие представительства буржуазно-помещичьих партий и союзов. Большевики – представители ряда Советов, профсоюзов, фабзавкомов – составляли меньшинство, но их поддерживала значительная часть беспартийных делегатов. 19 сентября Демократическое совещание приняло резолюцию против создания правительства в коалиции с кадетами, причем против коалиции голосовала большая часть эсеров и меньшевиков. 20 сентября президиум Совещания решил выделить из его состава Всероссийский демократический совет, он же - Временный совет Российской республики (Предпарламент), пропорционально численности его групп и фракций. Он призван был стать впредь до Учредительного собрания представительным органом, перед которым должно было быть ответст­венным Временное правительство. Первое заседание Предпарламента состоялось 23 сентября. От него Керенский добился одобрения коалиции с кадетами. Однако эти меры не могли ввыести страну из системного кризиса. Выступление Корнилова обнаружило раскол в пра­вящих кругах. От этого выиграли большевики, завоевывавшие большинство в Советах.

КОРНИЛОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕЩАНИИ

Август 1917 г.

«С глубокой скорбью я должен открыто заявить - у меня нет уверенности, что русская армия исполнит без колебаний свой долг перед родиной... Враг уже стучится в ворота Риги, и если только неустойчивость нашей армии не даст нам возможности удержаться на побережье Рижского залива, дорога в Петроград будет открыта... Невозможно допустить, чтобы решимость... каждый раз появлялась под давлением поражений и уступок отечественной территории. Если решительные меры для повышения дисциплины на фронте последовали как результат Тарнопольского разгрома и утраты Галиции и Буковины, то нельзя допустить, чтобы порядок в тылу был последствием потери нами Риги».

Цит. по: Лехович Д.В. Белые против красных. М., 1992

КТО И КАК ПОДДЕРЖИВАЛ КОРНИЛОВА В АВГУСТЕ 1917 Г.

...Нужно заметить, что общественное мнение союзных стран и их правительств, вначале чрезвычайно благожелательно настроенных к Керенскому, после июльского разгрома армии резко изменилось... Еще более определенные и вполне доброжелательные отношения сохранили к Верховному [Корнилову] иностранные военные представители. Многие из них представлялись в эти дни Корнилову, принося ему уверения в своем почитании и искренние пожелания успеха; в особенности в трогательной форме это делал британский представитель. Слова и чувства. Реально они проявились только в декларации, врученной 28 августа Терещенко Бьюкененом, в качестве старейшины дипломатического корпуса. В ней в изысканной дипломатической форме послы единодушно заявляли, что «в интересах гуманности и в желании устранить непоправимые действия они предлагают свои добрые услуги (посредников) в единственном стремлении служить интересам России и делу союзников». Впрочем, Корнилов тогда не ждал и не искал более реальных форм интервенции.

Поддержка русской общественности? Произошло нечто чудесное: русская общественность внезапно и бесследно сгинула. Милюков, быть может еще два, три видных деятеля упорно и настойчиво поддерживали в Петрограде необходимость примирения с Корниловым и коренной реорганизации Временного правительства... Либеральная печать, в том числе «Речь» и «Русское слово», в первые дни в спокойных лояльных статьях так определяли элементы выступления: «преступность» способов борьбы, правильность целей ее («подчинение всей жизни страны интересам обороны») и почвенность движения, обусловленная положением страны и ошибками власти. Довольно робко говорили о примирении... Вот и все... Офицерство? Не было никакого сомнения, что масса офицерства всецело на стороне Корнилова и с замиранием сердца следит за перипетиями борьбы, им кровно близкой; но, не привлеченное к ней заблаговременно в широком масштабе и в солидной организации, в той обстановке, в какой оно жило - офицерство могло дать лишь нравственную поддержку.

Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 1991

ОБ АРЕСТЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ В ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

25 октября 1917 года

...25 октября в 2 ч[аса] 10 мин[ут] ночи арестованы... по постановлению [Военно-революционного] комитета: контрадмирал Вердеревский, министр государственного призрения Кишкин, министр торговли и промышленности Коновалов, министр земледелия Маслов, министр путей сообщения Ливеровский, управляющий военным министерством ген[ерал] Маниковский, министр труда Гвоздев, министр юстиции Малянтович, председатель экономического комитета Третьяков, генерал для поручений Борисов, государственный контролер Смирнов, министр просвещения Салазкин, министр финансов Бернацкий, министр иностранных дел Терещенко, помощники особоуполномоченного Временным правительством Рутенберг и Пальчинский, министр почт и телеграфов и внутренних дел Никитин и министр исповеданий Карташев.

Офицеры и юнкера обезоружены и отпущены, взяты три папки и портфель министра народного просвещения. Комендантом Зимнего дворца назначен делегат на второй Всероссийский съезд советов солдат Преображенского полка тов. Чудновский. Все министры отправлены в Петропавловскую крепость. Сопровождавший министра Терещенко подпор[учик,] Чистяков скрылся...

Опубликовано: «Рабочая газета» № 197, 27 октября 1917 г.

«ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЙНОЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕВОРОТА»

ИЗ ПИСЬМА ЛИДЕРА КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ, БЫВШЕГО МИНИСТРА ПЕРВОГО ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА П.Н. МИЛЮКОВА БЫВШЕМУ ЧЛЕНУ СОВЕТА МОНАРХИЧЕСКИХ СЪЕЗДОВ И.В. РЕВЕНКО

Конец декабря 1917 - начало января 1918 года

В ответ на поставленный Вами вопрос, как я смотрю теперь на совершенный нами переворот, чего я жду от будущего и как оцениваю роль и влияние существующих партий и организаций, пишу Вам это письмо, признаюсь, с тяжелым сердцем. Того, что случилось, мы не хотели. Вы знаете, что цель наша ограничивалась достижением республики или же монархии с императором, имеющим лишь номинальную власть; преобладающего в стране влияния интеллигенции и равные права евреев.

Полной разрухи мы не хотели, хотя и знали, что на войне переворот во всяком случае отразится неблагоприятно. Мы полагали, что власть сосредоточится и останется в руках первого кабинета министров, что временную разруху в армии и стране мы остановим быстро и если не своими руками, то руками союзников добьемся победы над Германией, заплатив за свержение царя некоторой отсрочкой этой победы.

Надо признаться, что некоторые даже из нашей партии указывали нам на возможность того, что и произошло потом. Да мы и сами не без некоторой тревоги следили за ходом организации рабочих масс и пропаганды в армии.

Что же делать: ошиблись в 1905 году в одну сторону – теперь ошиблись опять, но в другую. Тогда недооценили сил крайне правых, теперь не предусмотрели ловкости и бессовестности социалистов. Результаты Вы видите сами.

Само собою разумеется, что вожаки Совета рабочих депутатов ведут нас к поражению и финансовому экономическому краху вполне сознательно. Возмутительная постановка вопроса о мире без аннексий и контрибуций помимо полной своей бессмысленности уже теперь в корне испортила отношения наши с союзниками и подорвала наш кредит. Конечно, это не было сюрпризом для изобретателей.

Не буду излагать Вам, зачем все это было им нужно, кратко скажу, что здесь играла роль частью сознательная измена, частью желание половить рыбу в мутной воде, частью страсть к популярности. Но, конечно, мы должны признать, что нравственная ответственность за совершившееся лежит на нас, то есть на блоке партий Государственной Думы.

Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала этой войны. Заметьте также, что ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования.

Вы понимаете теперь, почему я в последнюю минуту колебался дать согласие на производство переворота, понимаете также, каково должно быть в настоящее время мое внутреннее состояние. История проклянет вождей наших, так называемых пролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю. Что же делать теперь, спрашиваете Вы… Не знаю. То есть внутри мы оба знаем, что спасение России в возвращении к монархии, знаем что все события последних двух месяцев ясно доказали, что народ не способен был воспринять свободу, что масса населения, не участвующая в митингах и съездах, настроена монархически, что многие и многие агитирующие за республику делают это из страха. Все это ясно, но признать этого мы просто не можем. Признание есть крах всего дела нашей жизни, крах всего мировоззрения, которого мы являемся представителями. Признать не можем, противодействовать не можем, не можем и соединиться с теми правыми, подчиниться тем правым, с которыми так долго и с таким успехом боролись. Вот все, что могу сейчас казать.

Конечно, письмо это строго конфиденциально. Можете показать его лишь членам известного Вам кружка.

Архив ФСК. Санкт-Петербург

Обложка: Первое Временное правительство России

Источник: https://topwar.ru