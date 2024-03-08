ТИХОН

Ти́хон (Василий Иванович Беллавин, также Белавин) (19[31].01.1865, погост Клин Торопецкого уезда Псковской губ. — 07.04.1925, Москва) — патриарх Московский и всея России, первый после восстановления патриаршества в 1917 патриарх Русской православной церкви . Происходил из семьи потомственного духовенства, окончил Псковскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию, в 1891 пострижен в монашество и стал священником. В 1897–1898 — епископ Люблинский, викарий Холмско-Варшавской епархии, в 1898–1907 — епископ Алеутский и Северо-Американский (до 1900 носил титул «Алеутский и Аляскинский»). В Америке развернул активную деятельность: при нем епископская кафедра перенесена из Сан-Франциско в Нью-Йорк (1905), где построен кафедральный собор, открыл первую в США православную семинарию и несколько десятков новых приходов, поощрял переводческую деятельность. В 1907–1913 — на Ярославской, в 1914–1917 — на Виленской (Литва) кафедрах. 21 июня [4 июля] 1917 на съезде духовенства и мирян Московской епархии избран правящим архиереем Москвы. 5 [18] ноября 1917 на Поместном соборе Православной российской церкви 1917–1918 через извлечение жребия избран патриархом Московским и всея России. 21 ноября [4 декабря] 1917 в Успенском соборе московского Кремля состоялось возведение Т. на патриарший престол.

19 января [1 февраля] 1918 обнародовал воззвание с призывом прекратить начинающуюся гражданскую вой­ну, в котором среди прочего анафематствовал творящих «кровавые расправы». 28 февраля подписал постановление, которым санкционировалось создание союзов мирян для защиты церковного достояния. Оно появилось на фоне Декрета советской власти об отделении церкви от государства и школы от церкви (20 января [2 февраля] 1918), объявлявшего о национализации культового имущества религиозных объединений страны, что было воспринято верующими как кощунство. Позднее Т. выступил с осуждением Брестского мира 1918 (18 марта) и красного террора (7 ноября). Одновременно предпринимались попытки (неудачные) вступить в переговоры с Советом народных комиссаров и добиться корректировки антицерковной линии советской власти, для чего была сформирована специальная делегация высшего церковного управления. На пике Гражданской вой­ны 1917 – 1922 в России выступил с призывом воздержаться от погромов и «актов мести», по сути, направленным против белого террора (21 июля 1919), а также с призывом к духовенству воздержаться от участия в политических партиях и организациях (8 октября 1919).

В ходе кампании по изъятию церковных ценностей 1922 предан суду и заключен под стражу; против Т. готовился судебный процесс, который, однако, не состоялся. Власти планировали добиться раскола Русской церкви, принудив Т. к дискредитирующим его заявлениям и реформам. 16 июня 1923 последовало обращение Т. в Верховный суд РСФСР (так называемое покаяние), в котором он признал вину и заявил о том, что не является врагом советской власти. Последовавшее вскоре освобождение Т. из-под стражи позволило ему восстановить церковное управление и епархиальные структуры, дезорганизованные деятельностью сторонников обновленчества . При этом реформы, на которые рассчитывали власти, проведены не были. Вместе с тем Т. не удалось добиться регистрации высшего церковного управления — церковь оставалась под угрозой репрессий со стороны власти. Одним из поводов для давления на патриарха была позиция русского эмигрантского духовенства (см. Русская православная церковь за рубежом ), выступавшего с антисоветскими заявлениями. В начале 1925 в отношении Т. было возбуждено новое уголовное дело. Т. скончался в клинике Бакуниных (Остоженка, 19) от сердечной недостаточности; погребен в Малом соборе Донского монастыря. Прощание с Т. и его погребение стали знаком народного почитания Т. и демонстрацией верности патриаршей церкви.

В 1981 канонизирован Русской православной церковью заграницей; в 1989 — Русской православной церковью; с канонизации Т. начался процесс церковного прославления в России верующих, пострадавших в советский период.

Лит. : Кривова Н. А . Власть и Церковь в 1922–1925 гг. Политбюро и ГПУ в борьбе за церковные ценности и политическое подчинение духовенства. М., 1997; Вострышев М. И. Патриарх Тихон. М., 2004; Ефимов А. Б., Ласаева О. В . Алеутская и Северо-Американская епархия при святителе Тихоне. М., 2012; Петров С. Г . Русская православная церковь времени патриарха Тихона (источниковедческое исследование). Новосибирск, 2013; Сафонов Д., свящ . Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, и его время. М., 2019. А. Л. Беглов .