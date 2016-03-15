Приглашение к дискуссии: Февраль и Октябрь 1917 года – одна революция или всё-таки две? Странно, но в мартовском историческом календаре 2016 года совсем затерялась Февральская революция, основные события которой по новому стилю происходили именно в марте.О 63-й годовщине со дня смерти Сталина не написал только ленивый, о 70-летии Фултонской речи Черчилля и ленивые отписались.

Странно, но в мартовском историческом календаре 2016 года совсем затерялась Февральская революция, основные события которой по новому стилю происходили именно в марте.

О 63-й годовщине со дня смерти Сталина не написал только ленивый, о 70-летии Фултонской речи Черчилля и ленивые отписались. А вот о том, что 99 лет назад, 15 марта 1917 года по новому стилю, Николай II отрёкся от престола и в России произошло важнейшее историческое событие, смена формы правления, «топовые» отечественные СМИ благополучно позабыли: по состоянию на вечер 15 марта 2016 года «недокруглая» дата окончания монархии обойдена молчанием и в ежедневных газетах, и на интернет-площадках.

Наверное, затем, чтобы через год, в феврале-марте 2017-го, «вспомнить всё» – по давно заведённому ритуалу. А ритуал – это когда «к юбилею» массированное медиа-наступление обрушивает на головы публики лавину фактов и версий, чтобы затем надолго умолкнуть и оставить ощущение пресыщенности даже у людей с историческим образованием.

А ведь о том, что 100-летие событий 1917 года нужно будет объяснить миллионам наших граждан современным языком и по возможности доходчиво, нужно уже сейчас.

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Может быть, об отречении императора молчат потому, что всем всё давно известно, и школьников теперь учат по-новому? И правда, все события от февраля до октября 1917 года зовутся отныне, как учит новый Историко-культурный стандарт (ИКС) для школ, «Великой российской революцией» (ВРР). Концепцию эту в своих книгах активно развивает известный историк Александр Шубин – его работа 2014 года так и названа: «Великая Российская революция : от Февраля к Октябрю 1917 года». Идея предельно простая и понятная, отсылающая к неудачной попытке Ельцина назвать 7 ноября «днём примирения и согласия».

Давайте проведём небольшое расследование и проверим, что же написано о ВРР в разных местах того самого ИКС. В списке исторических дат встречаем такую: «Февраль – ноябрь 1917 г. – Великая российская революция». Так и хочется спросить: и это всё, на революцию отведено только десять месяцев? Ведь Великая французская революция, с которой явно скопирован образ ВРР, длилась по разным оценкам историков с 1789 по 1794, а то и по 1799 год?

От загадочной даты перейдём к загадочному толкованию. Вот как выглядит описание ВРР в ИКС: если основные события российской истории в стандарте представлены в виде связного текста, пригодного для толкования школьникам, то здесь обычное перечисление фактов, событий и персонажей . В перечне этом вроде бы всё на месте, но почему этот период и есть ВРР, непонятно. Кстати, «февральской революции» в этом списке нет, а «октябрьская» (в кавычках) есть.

По крайней мере, уже внедрённый в российские школы Историко-культурный стандарт не даёт внятного ответа на важнейший вопрос: а почему стоит объединять события Февраля и Октября 1917 года в одну революцию? И, соответственно, в какой логике даже самый опытный учитель должен объяснить школьникам это «великое революционное единство»?

И не случайно: и в самом обществе, и среди специалистов по-прежнему отсутствует чёткое понимание революции (или революций – в данном контексте это как раз не принципиально). Разноголосицы по-прежнему куда больше, чем согласия в оценках. Октябрь, по идее, великим быть перестал, Февраль им так и не сделался, а столетие событий 1917 года отмечать уже через год. За оставшееся время хорошо бы определиться хотя бы с тем, сколько революций тогда случилось и в каком виде их стоит изложить в учебниках.

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Движение здесь, на мой взгляд, возможно в двух направлениях:

- или распространить понятие ВРР, по аналогии с французским вариантом, не только на февраль-ноябрь 1917-го, но и на события Гражданской войны вплоть до образования СССР в 1922 году,

- или вернуться к проверенному десятилетиями разделению на Февраль и Октябрь.

Аргументов в пользу традиционной версии немало, кратко упомяну лишь основные из них.

Февральская революция (в прежнем понимании советской историографии – буржуазно-демократическая), хоть и произошла неожиданно для многих её участников и будущих членов Временного правительства, сменила форму власти вполне естественным образом. Россия не отказалась от своих международных обязательств, пыталась продолжать войну в составе Антанты, и в остальном мире государство со столицей в Петрограде никто не воспринимал как нечто необычное и «нелегитимное». Никакого сопротивления февральской перемене государственного управления оказано не было, даже великие князья, как известно, появлялись на улицах с красными бантами.

Октябрьский же переход власти в руки большевиков, в отличие от февральского, был тщательно спланирован в тактическом плане, идеологически обоснован – и этим отличался от спонтанных событий начала года. Ленин и его соратники со своими лозунгами диктатуры пролетариата и мировой пролетарской революции не преследовали цели сохранения легитимности правления и выполнения обязательств на международной арене. Только по окончании Гражданской войны и с фактическим отказом от лозунга мировой революции проблема признания со стороны остального мира стала актуальной, и страна постепенно, но далеко не сразу вернулась в привычные координаты межгосударственного, а во многом и внутригосударственного существования. Наконец, сопротивление захватившим власть в центре и на местах большевикам наметилось уже с самого начала их правления – их противники (почти все они – из лагеря февральских победителей) воспринимали случившееся как контрреволюцию; это противостояние перетекло в длительную Гражданскую войну.

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Я считаю, что Октябрь был именно другой, следующей, очередной революцией по отношению к Февралю – со своими целями, задачами, способами их достижения и исполнителями главных ролей и массовых сцен. Слишком многое разделяет эти два громких события одного календарного года, чтобы вместить их в нехитрую схему ВРР.