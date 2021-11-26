МАНУЙЛОВ АЛЕКСАНДР АПОЛЛОНОВИЧ

МАНУЙЛОВ (Ма­нуи­лов) АЛЕКСАНДР АПОЛЛОНОВИЧ - российский эко­но­мист, по­ли­тический и государственный дея­тель, статский советник (1903 год).

Из дво­рян.

Окон­чил юри­ди­ческий факультет Но­во­рос­сий­ско­го университета в Одес­се (1883 год), учил­ся в Бер­лин­ском и Гей­дель­берг­ском уни­верситетах (1885-1886 годы). При­ват-до­цент (1895-1901 годы), профессор (1901-1911 годы, 1917-1918 годы) Московского университета, в 1899-1911 годы воз­глав­лял ка­фед­ру по­ли­тиче­ской эко­но­мии и ста­ти­сти­ки, с августа 1905 года по­мощ­ник рек­то­ра, с октября 1905 года рек­тор. Сто­рон­ник ши­ро­кой уни­вер­си­тет­ской ав­то­но­мии, пре­дос­тав­ле­ния пра­ва обу­че­ния в университетах жен­щи­нам. В 1905 году по при­гла­ше­нию И.И. Тол­сто­го уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке но­во­го ус­та­ва университетов (не был при­нят). В сентябре 1907 года Учё­ный со­вет Московского университета под руководством Мануйлова за­пре­тил со­б­ра­ния сту­ден­тов по­ли­тического ха­рак­те­ра в университете. 28 января (10 февраля) 1911 года Мануйлов, его по­мощ­ник М.А. Мен­збир и про­рек­тор университета П.А. Ми­на­ков по­да­ли в от­став­ку с административных долж­но­стей в знак про­тес­та про­тив по­ли­ти­ки министерства народного про­све­ще­ния Л.А. Кас­со . Мануйлов и его по­мощ­ни­ки бы­ли уво­ле­ны и с пре­по­да­ва­тель­ских долж­но­стей, что по­слу­жи­ло при­чи­ной де­мон­ст­ра­тив­но­го ухо­да в от­став­ку боль­шой груп­пы пре­по­да­ва­те­лей уни­вер­си­те­та.

Со­труд­ник газеты «Рус­ские ве­до­мо­сти» (1883-1917 годы), с 1913 года один из её ре­дак­то­ров. Глас­ный Московской городской ду­мы и Московского гу­берн­ско­го зем­ско­го со­б­ра­ния (1905-1917 годы). Член Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (1905-1917 годы), уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке её аг­рар­ной про­грам­мы. Член Государственного со­ве­та от АН и университетов (1907-1911 годы). Профессор Московского ком­мерческого института (1909-1917 годы) и Московских выс­ших жен­ских кур­сов (1911-1917 годы). Член По­пе­чи­тель­ско­го со­ве­та и лек­тор Московского городского на­род­но­го университета имени А.Л. Ша­няв­ско­го (1908-1917 годы). Член со­ве­та Ле­ден­цо­ва об­ще­ст­ва (1909-1917 годы), член Учё­но­го со­ве­та Общества Московского на­учного института в па­мять 19 фев­ра­ля 1861 го­да, ос­но­ван­но­го учё­ны­ми, по­ки­нув­ши­ми Московский университет в 1911 году. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну Мануйлов был председателем Эко­но­мического со­ве­та Сою­за го­ро­дов (1914-1915 годы), член Московского во­енно-промышленного комитета (1915-1917 годы), вхо­дил в со­став На­учного общества для раз­ра­бот­ки во­про­сов раз­ви­тия про­из­во­дительных сил в Рос­сии при Московском ком­мерческом институте (1915-1917 годы).

В конце 1890-х - начале 1900-х годов раз­де­лял тру­до­вую тео­рию стои­мо­сти, позд­нее ис­пы­тал влия­ние субъ­ек­тив­но-пси­хо­ло­гических на­прав­ле­ний в по­лит­эко­но­мии. Сто­рон­ник со­хра­не­ния в ру­ках го­су­дар­ст­ва зна­чительного зе­мель­но­го фон­да с це­лью пре­дос­тав­ле­ния его в арен­ду. Вы­сту­пал про­тив при­ну­ди­тель­но­го, по его мне­нию, раз­ру­ше­ния кре­сть­ян­ской об­щи­ны в хо­де сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы, по­ла­гая, что «на­се­ле­нию са­мо­му над­ле­жит пре­дос­та­вить ре­ше­ние во­про­са, жить ли ему при об­щин­ных по­ряд­ках или пе­ре­хо­дить к лич­ной соб­ст­вен­но­сти».

Ми­нистр народного про­све­ще­ния в 1-м и 2-м со­ста­вах Временного правительства (март - июль 1917 года). Вос­ста­но­вил в долж­но­стях про­фес­со­ров и пре­по­да­ва­те­лей, уво­лен­ных до Февральской ре­во­лю­ции 1917 года по рас­по­ря­же­нию Министерства народного про­све­ще­ния без со­гла­сия учё­ных со­ве­тов университетов, от­ме­нил по­ря­док ис­клю­че­ния уча­щих­ся из сред­них учеб­ных за­ве­де­ний с од­но­вре­мен­ным ли­ше­ни­ем их пра­ва по­сту­п­ле­ния в другие учеб­ные за­ве­де­ния (все ра­нее ис­клю­чён­ные мог­ли по­сту­пать на об­щих ос­но­ва­ни­ях). Пре­дос­та­вил фа­куль­те­там ву­зов пра­во са­мо­стоя­тель­но ус­та­нав­ли­вать спо­со­бы за­ме­ще­ния ва­кан­сий [15(28) апреля 1917 года], раз­ре­шил учить­ся жен­щи­нам в университетах. При­сту­пил к вве­де­нию в на­чаль­ной и сред­ней шко­ле но­вых пра­вил ор­фо­гра­фии русского язы­ка, под­го­тов­лен­ных Пе­тербургской АН к 1912 году [22 апреля (5 мая) 1917 года; пра­ви­ла объ­яв­ле­ны обя­за­тель­ны­ми по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года дек­ре­том СНК от 10 октября 1918 года «О вве­де­нии но­вой ор­фо­графии»]. Раз­ре­шил от­кры­вать сред­ние учеб­ные за­ве­де­ния с со­вме­ст­ным обу­че­ни­ем маль­чи­ков и де­во­чек [24 апреля (7 мая) 1917 года].

Вско­ре по­сле на­ча­ла Гражданской вой­ны 1917-1922 годов Мануйлов уе­хал на Юг Рос­сии, пре­по­да­вал в Ек­те­ри­но­слав­ском, Дон­ском (Рос­тов-на-До­ну) и Тиф­лис­ском университетах (в конце 1918-1919 годов). Вер­нул­ся в Мо­ск­ву, в начале 1920-х годов пре­по­да­вал на факультете об­щественных на­ук 1-го МГУ, в Московском институте народного хо­зяй­ст­ва имени К. Мар­кса (бывший Московский ком­мерческий институт, с 1924 года - имени Г.В. Пле­ха­но­ва). На­учный со­труд­ник Управ­ле­ния сельскохозяйственной эко­но­мии и пла­но­вых ра­бот Нар­ко­ма­та зем­ле­де­лия (1921-1923 годы). Кон­суль­тант Фи­нан­со­во-эко­но­мического бю­ро (с 1922), член прав­ле­ния Государственного бан­ка СССР (с 1924 года), уча­ст­во­вал в про­ве­де­нии де­неж­ной ре­фор­мы 1922-1924 годов.

Сочинения:

Арен­да зем­ли в Ир­лан­дии. М., 1895;

По­ня­тие о цен­но­сти по уче­нию эко­но­ми­стов клас­си­че­ской шко­лы. М., 1901;

Арен­да зем­ли в Рос­сии в эко­но­ми­че­ском от­но­ше­нии. СПб., 1903;

По­зе­мель­ный во­прос в Рос­сии: ма­ло­зе­ме­лье, до­пол­ни­тель­ный на­дел и арен­да. М., 1905;

Хо­зяй­ст­во и пра­во. М., 1912;

Уче­ние о день­гах. М., 1916;

По­ли­ти­че­ская эко­но­мия. М., 1918.