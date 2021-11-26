МАЛЯНТОВИЧ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

МАЛЯНТОВИЧ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - российский и советский об­щественный и по­ли­тический дея­тель, юрист, ад­во­кат.

Сын лич­но­го дво­ря­ни­на.

В 1888-1889 годы учил­ся на юри­дическом факультете Московского университета, от­чис­лен за уча­стие в сту­денческих вол­не­ни­ях, окон­чил юри­дический факультет Дерпт­ско­го (Юрь­ев­ско­го) университета (1893 год). Один из ор­га­ни­за­то­ров (вме­сте с Н.К. Му­равь­ё­вым, В.А. Мак­ла­ко­вым и другими) круж­ка по­ли­тических за­щит­ни­ков «Мо­ло­дая ад­во­ка­ту­ра». С 1898 года при­сяж­ный по­ве­рен­ный (с 1893 года по­мощ­ник).

В 1899-1909 годы один из за­щит­ни­ков на про­цес­сах по де­лам уча­ст­ни­ков ан­ти­пра­ви­тельственных де­мон­ст­ра­ций и ра­бо­чих вол­не­ний (например, на суде над членом РСДРП ра­бо­чим П.А. За­ло­мо­вым, по­слу­жив­шим про­то­ти­пом главного ге­роя ро­ма­на М. Горь­ко­го «Мать» Пав­ла Вла­со­ва) и ре­во­лю­цио­не­ров, в том числе Л.Д. Троц­ко­го, Н.Э. Бау­ма­на, Е.Д. Ста­со­вой, В.В. Во­ров­ского и других. Все­го про­вёл свыше 100 по­ли­тических про­цес­сов, бла­го­да­ря ко­то­рым со­ста­вил се­бе гром­кое имя. В 1915 году Малянтович взял на ра­бо­ту по­мощ­ни­ком при­сяж­но­го по­ве­рен­но­го мень­ше­ви­ка А.Я. Вы­шин­ско­го.

В сентябре - октябре 1917 года по пред­ло­же­нию А.Ф. Ке­рен­ско­го за­ни­мал пост министра юс­ти­ции Временного пра­ви­тель­ст­ва и генерал-про­ку­ро­ра Рос­сии. Всту­пил в РСДРП(о) (мень­ше­ви­ков). В ок­тяб­ре по рас­по­ря­же­нию Ке­рен­ско­го под­пи­сал и ра­зо­слал ме­ст­ным про­ку­ро­рам при­каз об аре­сте В.И. Ле­ни­на (не был ис­пол­нен), об­ви­нён­но­го по де­лу о во­ору­жён­ной де­мон­ст­ра­ции в Пет­ро­гра­де во вре­мя июль­ских со­бы­тий 1917 года. Аре­сто­ван в хо­де Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года [26 октября (8 но­ября)] вме­сте с другими чле­на­ми Временного пра­ви­тель­ст­ва, ос­во­бо­ж­дён на сле­дую­щий день по рас­по­ря­же­нию Ле­ни­на. По­лу­чил ман­да­ты (под­пи­сан­ные нар­ко­мом юс­ти­ции Д.И. Кур­ским и нар­ко­мом про­све­ще­ния А.В. Лу­на­чар­ским) и ох­ран­ную гра­мо­ту с под­пи­сью Ле­ни­на, га­ран­ти­ро­вав­шие не­при­кос­но­вен­ность его лич­но­сти и жи­ли­ща.

С августа 1918 года жил в Пя­ти­гор­ске, за­тем в Ека­те­ри­но­да­ре. С сентября 1921 года в Мо­ск­ве, юрис­кон­сульт в Пре­зи­диу­ме ВСНХ под не­по­средственным ру­ко­во­дством Ф.Э. Дзер­жин­ско­го . Од­но­вре­мен­но с 1922 года член ини­циа­тив­ной груп­пы, ко­то­рая го­то­ви­ла про­ект По­ло­же­ния о советской ад­во­ка­ту­ре, член Все­российской кол­ле­гии ад­во­ка­тов 1-го со­ста­ва.

Осенью 1930 года аре­сто­ван по де­лу «Со­юз­но­го бю­ро» РСДРП, в мае 1931 года ос­во­бо­ж­дён по­сле за­ступ­ни­че­ст­ва Н.К. Му­равь­ё­ва. Вновь аре­сто­ван в ноябре 1937 года по об­ви­не­ни­ям в ор­га­ни­за­ции ан­ти­со­вет­ско­го «за­го­во­ра ад­во­ка­тов» и санк­цио­ни­ро­ва­нии аре­ста В.И. Ле­ни­на в 1917 году, в те­че­ние двух лет под­вер­гал­ся до­про­сам и пыт­кам. Ви­нов­ным се­бя не при­знал. Об­ра­ще­ния Малянтовича к сво­ему бывшему по­мощ­ни­ку про­ку­ро­ру СССР А.Я. Вы­шин­ско­му с прось­бой не до­пус­тить над ним не­спра­вед­ли­вой рас­пра­вы ос­та­лись без от­ве­та. 21 января 1940 года Во­енной кол­ле­ги­ей Вер­хов­но­го су­да СССР при­го­во­рён к выс­шей ме­ре на­ка­за­ния, рас­стре­лян.

В 1959 году реа­би­ли­ти­ро­ван по пер­во­му об­ви­не­нию, ам­ни­сти­ро­ван по вто­ро­му.

Сочинения:

Ре­во­лю­ция и пра­во­су­дие. (Не­сколь­ко мыс­лей и вос­по­ми­на­ний). М., 1918;

За­ко­ны о по­ли­ти­че­ских и об­ще­ст­вен­ных пре­сту­п­ле­ни­ях: прак­ти­че­ский ком­мен­та­рий. СПб., 1910 (совм. с Н.К. Му­равь­е­вым);

В Зим­нем двор­це 25-26 ок­тяб­ря 1917 г. // От пер­во­го ли­ца. М., 1990.