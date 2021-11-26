ЛЬВОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ЛЬВОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - российский политический и государственный деятель.
Из дворян. Окончил историко-филологический факультет Московского университета, затем вольнослушатель Московской духовной академии (1898-1899). Писал стихи, подражания псалмам. Собирался стать монахом, но не получил на это благословения старца Варнавы Гефсиманского (Меркулова). Жил в имении Кротково в Бугурусланском уезда Самарской губернии; крупный землевладелец (свыше 5 тысяч га земли). В 1905 году участвовал в организации в Самаре и Самарской губернии отделений партии «Союз 17 октября», сотрудник газеты «Голос Самары». В 1907 году избран гласным Бугурусланского уездного и Самарского губернского земских собраний. Депутат Государственной думы 3-го и 4-го созывов (1907-1917), первоначально входил в состав фракции октябристов, с 1910 года член Руссской национальной фракции, с 1911 года член группы независимых националистов, с 1912 года председатель фракции Центра. В Думе, будучи председателем комиссии по делам православной Церкви (1907-1917), высказывался против передачи церковно-приходских школ из ведения Синода в подчинение Министерства народного просвещения, против предоставления старообрядцам права религиозной пропаганды, выступал за сохранение разрешительного порядка регистрации старообрядческих общин, против именования духовных лиц старообрядцев-«поповцев» священнослужителями, за отмену ограничений, связанных с лишением духовного сана. Содействовал увеличению государственного содержания православного духовенства. Активно выступал за созыв Поместного собора, расширение автономии Церкви, вместе с тем воспринимал российского императора как лицо, канонически являвшееся главой Церкви. Один из организаторов (август 1915) и член бюро «Прогрессивного блока», рассматривался оппозицией в качестве кандидата на пост обер-прокурора Синода в правительстве «народного доверия».
В ходе Февральской революции 1917 года вошёл в состав Временного комитета Государственной думы, которым был избран обер-прокурором Синода во Временном правительстве (сохранил эту должность и в 1-м коалиционном составе правительства). Удалил из зала заседаний Синода императорский трон, объявил о предоставлении Церкви свободы от государственной опеки. Готовил созыв Поместного собора (впоследствии избран его членом), организовал в качестве совещательного органа Предсоборный совет (начал работу в июне 1917 года), а также Всероссийский съезд духовенства и мирян (июнь 1917 года). По инициативе Львова синодальный журнал «Всероссийский церковно- общественный вестник» передан в ведение Петроградской духовной академии и оказался в руках либеральной православной интеллигенции. Поддерживал Всероссийский союз демократического православного духовенства и мирян (собрания членов союза некоторое время проходили в доме Львова в Петрограде). Предлагал передать духовные учебные заведения в ведение Министерства народного просвещения. Львов с недоверием относился к архиереям, особенно связанным с Г. Е. Распутиным, сменил весь состав Синода, кроме митрополита Сергия (Страгородского). Санкционировал смещение ряда архиереев в соответствии с обращениями местного духовенства и мирян. Авторитарный стиль управления Львова приводил к его постоянным конфликтам с членами Синода. 21.7(3.8).1917 года подал в отставку с должности обер-прокурора, поддержав формирование нового состава правительства во главе с А. Ф. Керенским, однако вопреки своим ожиданиям не был включён в него. Опасаясь, что власти Временного правительства угрожает восстание большевиков, Львов по собственной инициативе 22-26 августа (4-8 сентября) выступил посредником между министром- председателем Керенским и Верховным главнокомандующим - генерадом от инфантерии Л. Г. Корниловым. По-своему передавал их слова, придавал общим рассуждениям форму утверждений и требований. Существуют различные объяснения его действий, которые явились одной из причин Корнилова выступления 1917 года: они были связаны с характером Львова (пользовался репутацией искреннего, но эксцентричного и неуравновешенного человека) или, возможно, с его намеренной провокацией с целью отстранения от власти Керенского. После того как на очередной встрече с Керенским 26 августа (8 сентября) Львов потребовал от имени Корнилова передать всю полноту военной и гражданской власти в руки Верховного главнокомандующего, он был обвинён Керенским в участии в корниловском мятеже, арестован и заключён в Петропавловскую крепость (затем переведён под домашний арест). Накануне Октябрьской революции 1917 года Львов тайно покинул Петроград и уехал в Бугурусланский уезд Самарской губернии, недолго жил в Самаре. Отступая с войсками адмирала А. В. Колчака, в январе 1920 года выехал в Японию, затем во Францию.
В 1921 году примкнул к сменовеховству, в докладе «Советская власть в борьбе за русскую государственность» (опубликовано в Москве в 1922 году) в Париже заявил, что советская власть «одна является носительницей русской государственной идеи». В 1922 году вернулся в Советскую Россию, вошёл в состав обновленческого Высшего церковного управления, в 1923 году - Синода. В 1923 году участвовал в обновленческом Поместном соборе. Читал лекции по истории и современному положению русской Церкви, публиковал статьи в журнале «Живая церковь». Осенью 1924 года прекратил работу в официальных обновленческих организациях. В 1927 году вместе с работниками издательского кооператива «Искра», с которым он сотрудничал, арестован по обвинению в «экономической контрреволюции». В 1927-1929 годы в ссылке в Томске, вскоре после окончания срока наказания вновь арестован, умер в тюремной больнице.
Один из сыновей Львова - архиепископ Нафанаил (в миру Василий) [30.8(12.9).1906-8.11.1985], деятель РПЦЗ, духовный писатель, с 1946 года епископ Брюссельский и Западно-Европейский, епископ (1976-1981) и архиепископ (1981-1985) Венский и Австрийский.
Источники:
Любимов Н., протопресвитер. Дневник о заседаниях вновь сформированного Синода (12 апреля – 12 июня 1917 г.) // Российская Церковь в годы революции (1917–1918). М., 1995;
«Божиим испытанием пока остаемся мы в междуцарствии». Из переписки епископа Пермского и Кунгурского Андроника и обер-прокурора Св. Синода В. Н. Львова. Март – апрель 1917 г. / Публ. М. А. Бабкина // Исторический архив. 2003. № 1.
Сочинения:
Всеобщее избирательное право. СПб., 1905;
Программные речи и статьи в Самарском отделе Союза 17 октября. М., 1907;
Правовое положение Церкви православной в русском государстве. [СПб., 1914?];
«Революционная демократия» и ее вожди в роли руководителей политики Временного правительства. Омск, 1919;
Керенский – Корнилов: Из мемуаров русского министра // Последние новости. 1920. 27 ноября, 30 ноября, 4 декабря, 7 декабря, 9 декабря; [Из воспоминаний] // Горев М. В. Последний святой. Последние дни Романовской церкви. М.; Л., 1928. С. 238–249.