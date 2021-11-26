ЛЬВОВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ЛЬВОВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - князь, российский по­ли­тический и государственный дея­тель.

Из ро­да Льво­вых. Окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1885). Воз­ро­дил ро­до­вое име­ние По­пов­ка в Алек­син­ском уезде Туль­ской губернии, на­ла­дил в нём мно­го­от­рас­ле­вое хо­зяй­ство. Не­пре­мен­ный член Епи­фан­ско­го уезд­но­го (1886-1889), Туль­ско­го гу­берн­ско­го (1891-1993) по кре­сть­ян­ским де­лам при­сут­ст­вий. Глас­ный Туль­ско­го гу­берн­ско­го зем­ско­го со­б­ра­ния (с 1892 года). Председатель Туль­ской гу­берн­ской зем­ской упра­вы (1903-1906). Во вре­мя русско-японской вой­ны 1904-1905 в мае - октябре 1904 года Львов яв­лял­ся глав­но­упол­но­мо­чен­ным об­ще­зем­ской ор­га­ни­за­ции по­мо­щи боль­ным и ра­не­ным вои­нам на Даль­нем Вос­то­ке, воз­глав­лял зем­ские доб­ро­вольческие вра­чеб­но-про­до­вольственные от­ря­ды (360 пред­ста­ви­те­лей от 14 гу­берн­ских земств), ока­зы­вав­шие медицинскую и другую по­мощь ра­не­ным в Мань­чжу­рии . Один из ли­де­ров уме­рен­но­го кры­ла зем­ско­го дви­же­ния; уча­ст­ник ор­га­ни­за­ции зем­ских съез­дов (1904-1905). Член Сою­за осво­бо­ж­де­ния (1904-1905). Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов пред­се­да­те­ли Со­ве­та ми­ни­ст­ров С. Ю. Вит­те (в но­ябре 1905 года) и П. А. Сто­лы­пин (в ию­ле 1906 года) про­ве­ли с Львовым пе­ре­го­во­ры о его вхо­ж­де­нии в со­став пра­ви­тель­ст­ва, од­на­ко они окон­чи­лись не­уда­чей. Де­пу­тат Государственной ду­мы 1-го со­зы­ва (1906), член фрак­ции ка­де­тов; по­сле дос­роч­но­го рос­пус­ка Ду­мы уча­ст­во­вал в со­ве­ща­ни­ях бывших де­пу­та­тов в Вы­бор­ге, но Вы­борг­ское воз­зва­ние не под­пи­сал. Воз­гла­вил вра­чеб­но-про­до­вольственный комитет, ока­зы­вав­ший по­мощь го­ло­даю­щим, ма­ло­иму­щим и по­го­рель­цам за счёт ча­ст­ных по­жерт­во­ва­ний и государственных суб­си­дий (1907).

В 1908 году во гла­ве груп­пы зем­ских дея­телей со­вер­шил по­езд­ку в Си­бирь и на Даль­ний Вос­ток для на­блю­де­ния за хо­дом пе­ре­се­лен­че­ст­ва («При­аму­рье», 1909). В 1909 году изу­чал пе­ре­се­ленческое де­ло в Ка­на­де и США. Был из­бран на долж­ность го­род­ско­го го­ло­вы Мо­ск­вы (1913), од­на­ко как став­лен­ник «про­грес­сив­ной» груп­пы глас­ных не был пред­став­лен ми­ни­стром внутренних дел Н. А. Мак­ла­ко­вым на ут­вер­жде­ние императора Ни­ко­лая II и в долж­ность не всту­пил. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну из­бран пред­се­да­те­лем Главного комитета Зем­ско­го сою­за (1914-1917) и со­пред­се­да­те­лем Зем­го­ра (1915-1917). Рас­смат­ри­вал­ся оп­по­зи­ци­ей как один из чле­нов пра­ви­тель­ст­ва «об­ще­ст­вен­но­го до­ве­рия» (в августе 1915 года «Про­грес­сив­ный блок» пред­по­ла­гал вру­чить ему порт­фель ми­ни­ст­ра внутренних дел) или пред­се­да­тель пра­ви­тель­ст­ва, от­вет­ст­вен­но­го пе­ред Государственной ду­мой (апрель 1916). В декабре 1916 года от име­ни зем­ско­го съез­да со­ста­вил об­ра­ще­ние к Ни­ко­лаю II о не­об­хо­ди­мо­сти соз­да­ния пра­ви­тель­ст­ва, от­вет­ст­вен­но­го пе­ред Государственной ду­мой.

В хо­де Февральской ре­во­лю­ции 1917 года из­бран Временным комитетом Государственной ду­мы пред­се­да­те­лем Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва и ми­ни­ст­ром внутренних дел [2(15) мар­та]. По ини­циа­ти­ве Львова ря­дом по­ста­нов­ле­ний Временного пра­ви­тель­ст­ва за­ко­но­да­тель­но оформ­ле­ны про­воз­гла­шён­ные ре­во­лю­ци­ей по­ли­тической сво­бо­ды, от­ме­не­ны на­цио­наль­ные и кон­фес­сио­наль­ные ог­ра­ни­че­ния; соз­да­на Чрез­вы­чай­ная след­ст­вен­ная ко­мис­сия Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва [4(17) мар­та]; при­ня­то воз­зва­ние Временного пра­ви­тель­ст­ва к дей­ст­вую­щей ар­мии о не­об­хо­ди­мо­сти до­ве­сти вой­ну до по­бед­но­го кон­ца [6(19) мар­та]; в пол­ном объ­ё­ме вос­ста­нов­ле­на ав­то­но­мия Великого княжества Фин­лянд­ско­го [7(20) мар­та]; пе­ре­да­ны каз­не ка­би­нет­ские [12(25) мар­та] и удель­ные [16(29) мар­та] зем­ли и иму­ще­ст­во; от­ме­не­на смерт­ная казнь [12(25) мар­та]; объ­яв­ле­но о пе­ре­да­че в рас­по­ря­же­ние го­су­дар­ст­ва все­го хле­ба [25 мар­та (7 апреля)]. Львов про­вёл ра­ди­каль­ные ре­фор­мы ме­ст­но­го управ­ле­ния и са­мо­управ­ле­ния. От­стра­нил от долж­но­стей, а за­тем уво­лил [21-22 апреля (4-5 мая)] гу­бер­на­то­ров, ви­це-гу­бер­на­то­ров, гра­до­на­чаль­ни­ков и их по­мощ­ни­ков, пе­ре­дав всю пол­но­ту вла­сти в гу­бер­ни­ях, гра­до­на­чаль­ст­вах и уез­дах пред­се­да­те­лям зем­ских управ и ко­мис­са­рам Временного пра­ви­тель­ст­ва [6(19)- 8(21) мар­та]; уп­разд­нил ох­ран­ные от­де­ле­ния, От­дель­ный кор­пус жан­дар­мов [4(17) мар­та], Де­пар­та­мент по­ли­ции [(10(23) мар­та], уч­ре­дил об­щественную ми­ли­цию [17(30) апреля]. По ини­циа­ти­ве Львова пра­во из­би­рать и быть из­бран­ны­ми в городские ду­мы по­лу­чи­ли все со­вер­шен­но­лет­ние гра­ж­да­не обое­го по­ла, про­жи­вав­шие в го­ро­де [15(28) апреля], про­ве­де­но дос­роч­ное пе­ре­из­бра­ние глас­ных на этих ос­нова­ни­ях; в Ев­ропейской ча­сти Рос­сии уч­ре­ж­де­ны во­ло­ст­ные зем­ст­ва [21 мая (3 ию­ня)]. Львов счи­тал главной за­да­чей Временного пра­ви­тель­ст­ва борь­бу с пред­ста­ви­те­ля­ми анар­хических и боль­ше­ви­ст­ских те­че­ний, с са­мо­чин­ным за­хва­том зе­мель и промышленных пред­при­ятий; вве­де­ние 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня по­ла­гал не­об­хо­ди­мым от­ло­жить. В коа­лиционном со­ста­ве Временного пра­ви­тель­ст­ва роль Львова как его пред­се­да­те­ля по­сте­пен­но сни­жа­лась при од­но­вре­мен­ном рос­те влия­ния А. Ф. Ке­рен­ско­го . 7(20) ию­ля, вско­ре по­сле вы­хо­да из со­ста­ва Временного пра­ви­тель­ст­ва ми­ни­ст­ров-ка­де­тов и воо­руженных столк­но­ве­ний в Пет­ро­гра­де (Июль­ские со­бы­тия 1917), Львов по­дал в от­став­ку с по­стов пред­се­да­те­ля Временного пра­ви­тель­ст­ва и ми­ни­ст­ра внутренних дел.

Уе­хал в Си­бирь, был аре­сто­ван в Тю­ме­ни (январь 1918 года), со­дер­жал­ся в тюрь­мах в Ека­те­рин­бур­ге, за­тем был вре­мен­но от­пу­щен и скрыл­ся, ока­зал­ся на тер­ри­то­рии, за­ня­той Че­хословацким кор­пу­сом (июль 1918). По­лу­чив пол­но­мо­чия от Уфим­ской ди­рек­то­рии (сентябрь 1918), Львов вы­ехал в США и в но­ябре 1918 года встре­тил­ся с пре­зи­ден­том США Т. В. Виль­со­ном, на­де­ясь до­бить­ся от США во­енной и ма­те­ри­аль­но-тех­нической по­мо­щи ан­ти­боль­ше­ви­ст­ским си­лам в Си­би­ри, но встре­ча окон­чи­лась без­ре­зуль­тат­но. Уе­хал в Па­риж, где в декабре 1918 - ию­не 1919 уча­ст­во­вал в Русском по­ли­тическом со­ве­ща­нии (по­ли­тический центр Бе­ло­го дви­же­ния за ру­бе­жом); уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции снаб­же­ния во­енным сна­ря­же­ни­ем Се­ве­ро-За­пад­ной ар­мии генерала от инфантерии Н. Н. Юде­ни­ча и Воо­ру­жён­ных сил Юга Рос­сии генерал-лейтенанта А. И. Де­ни­ки­на (1919). В Па­ри­же на сред­ст­ва Зем­го­ра, хра­нив­шие­ся в за­ру­беж­ных бан­ках, от­крыл бир­жи тру­да для бе­жен­цев из Рос­сии (1920), совместно с со­ве­том французской ор­га­ни­за­ции по­мо­щи бе­жен­цам ор­га­ни­зо­вал Российский зем­ско- го­род­ской комитет по­мо­щи российским гра­ж­да­нам за гра­ни­цей (т. н. Па­риж­ский Зем­гор) и стал его пер­вым пред­се­да­те­лем (1921-1925), раз­вер­нул ра­бо­ту по обес­пе­че­нию российских эмиг­ран­тов в стра­нах Ев­ро­пы жиль­ём, ра­бо­той, об­ра­зо­ва­ни­ем, медицинским об­слу­жи­ва­ни­ем; уча­ст­во­вал в сбо­ре средств для бла­го­тво­ри­тель­ных фон­дов.

Ав­тор «Вос­по­ми­на­ний» (2-е изд., 2002).

Ис­точники:

«Рос­сия те­перь боль­на»: До­ку­мен­ты о встре­че кня­зя Г. Е. Льво­ва с пре­зи­ден­том США В. Виль­со­ном. Но­ябрь 1918 г. / Публ. О. В. Те­ре­бо­ва // Ис­то­ри­че­ский ар­хив. М., 1994. № 1;

Жур­на­лы за­се­да­ний Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва. М., 2001–2004. Т. 1–4;

Пол­нер Т. И. Жиз­нен­ный путь кня­зя Г. Е. Льво­ва: лич­ность, взгля­ды, ус­ло­вия дея­тель­но­сти. 2-е изд. М., 2001.

Сочинения:

На­ше зем­ст­во и 50 лет его ра­бо­ты. 13-е изд. М., 1917 (совм. с Т. И. Пол­не­ром).