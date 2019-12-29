Как русская армия лишилась чинов и званий 29 декабря 1917 года Совет народных комиссаров выпустил декрет «Об уравнении в правах всех военнослужащих» Становление Красной Армии после Октябрьской революции было процессом трудным и сложным: требовалось из весьма аморфной массы вооруженных людей создать управляемые вооруженные силы. Задача эта была тем более непростой, если учесть, что именно большевики незадолго до этого приложили колоссальные усилия для того, чтобы развалить русскую армию. А последним шагом в этом деле оказался декрет «Об уравнении в правах всех военнослужащих», который уничтожил систему русских воинских званий, складывавшуюся в стране почти три столетия. Что пришлось отменять большевикам Хотя первые воинские звания в России появились еще в XVI... На чтение: 2 минуты

29 декабря 1917 года Совет народных комиссаров выпустил декрет «Об уравнении в правах всех военнослужащих»

Становление Красной Армии после Октябрьской революции было процессом трудным и сложным: требовалось из весьма аморфной массы вооруженных людей создать управляемые вооруженные силы. Задача эта была тем более непростой, если учесть, что именно большевики незадолго до этого приложили колоссальные усилия для того, чтобы развалить русскую армию. А последним шагом в этом деле оказался декрет «Об уравнении в правах всех военнослужащих», который уничтожил систему русских воинских званий, складывавшуюся в стране почти три столетия.

Что пришлось отменять большевикам

Хотя первые воинские звания в России появились еще в XVI веке, по-настоящему их система начала формироваться только во времена Петра I . А окончательно результат этого процесса был закреплен в знаменитой петровской «Табели о рангах» , которая устанавливала соответствие военных и гражданских чинов и званий. Надо сказать, что «Табель» формировала не только систему воинских званий, но и во многом определяла систему подчиненности в российском обществе в целом, за счет чего служила одной из главных опор российской императорской власти. Кроме того, именно этот документ, с учетом многочисленных трансформаций, которые он пережил за два века, во многом формировал социальные лифты в стране — при том, что он же отчасти служил и сдерживающим фактором для служебного и социального роста.

Революционный митинг в одном из запасных полков русской армии

Источник: iconomist.bg

Неудивительно, что именно «Табель о рангах» была одним из первых документов, который отменили большевики после своего прихода к власти в результате Октябрьской революции . Декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» был подписан 23 (10 по ст. ст.) ноября 1917 года председателем ЦИК Яковом Свердловым и председателем Совнаркома Владимиром Лениным . Этот документ отменял все гражданские чины — как говорилось в тексте декрета, «тайные, статские и проч. советники», равно как ликвидировал звания дворян, купцов, мещан, крестьян и прочих, а также любые титулы, начиная с княжеских. Со дня подписания декрета в стране вводилось общее для всех ее граждан наименование — «гражданин Российской Республики».

Сначала — гражданские!

Это был первый шаг к отмене воинских званий в русской армии, ведь их система во многом тоже была включена в «Табель о рангах». Вне ее оказывались только так называемые нижние чины — от рядового в армии и матроса на флоте до армейских подпрапорщиков и флотских кондукторов. Но несмотря на фактический развал армии к октябрю 1917 года и небывалое падение дисциплины в войсках, решиться на отмену воинских званий одновременно с отменой гражданских чинов большевики не могли. Они хорошо понимали, что к этому времени существенную часть офицерского корпуса России составляли люди, получившие звания за реальные боевые заслуги, и отказываться от них только потому, что кто-то наверху принял такое решение, они не станут. В то же время новой власти требовались не только рядовые бойцы, но и обученные военные специалисты, а значит, восстанавливать против себя боевое офицерство, многие представители которого были «классово близкими элементами», было недопустимо.

Арест царских генералов. Картина художника Ивана Владимирова, 1926 год

Источник: artchive.ru

Тогда большевистское правительство решилось на промежуточный шаг: была принята и опубликована так называемая «Декларация народных комиссаров по военным и морским делам» от 8 ноября 1917 года. Этот документ вводил принцип выборности командиров, передавал всю власть в армии формируемым солдатским комитетам и уравнивал всех военнослужащих в статусе. Кроме того, декрет отменял титулование в армии и внешние различия в форме, что фактически означало уравнивание в званиях всех носящих военную форму. Но о полной отмене званий, знаков различия и, что еще важнее, прежней наградной системы в этом документе не было и речи.

Без погон и орденов

Первым документом, который посягнул на эту систему, стал приказ №11 по Петроградскому военному округу, вышедший 16 (3 по ст. ст.) декабря 1917 года. Он упразднял все чины и звания в войсках округа, отменял все наружные знаки различия, начиная от погон и кокард и заканчивая нашивками и аксельбантами, а самое главное — отменял ордена. Никаких серьезных противоречий в округе этот документ не вызвал, и вслед за ним был наконец принят декрет, касавшийся всех вооруженных сил новой республики — «Об уравнении в правах всех военнослужащих». Этот декрет предусматривал отмену всех чинов и званий, начиная с ефрейтора и заканчивая генералом, отмену всех преимуществ, которые были с ними связаны, и всех наружных отличий, а также офицерских организаций (поскольку отменялось само понятие «офицер») и института вестовых. Отдельным четвертым пунктом отменялись «все ордена и прочие знаки отличия». Речь шла не только об орденах типа ордена Святого апостола Андрея Первозванного или Святой Екатерины, но и о таких уважаемых в солдатском сообществе наградах, как Знак отличия военного ордена Святого Георгия — Георгиевских крестах. Но вот что любопытно: сохранились документы, согласно которым вплоть до начала 1918 года новая власть продолжала выплачивать обладателем таких наград полагающиеся им надбавки к жалованию!

Первые месяцы правительство большевиков делало ставку на народную милицию как на основную вооруженную силу, способную защитить новую власть

Источник: dic.academic.ru

После принятия декрета все военнослужащие в России должны были называться «солдатами революционной армии», а моряки, согласно вышедшему 13 января 1918 года приказу «О демократизации флота», стали называться «моряками военного флота Российской Республики». Но такое положение сохранялось недолго. Поскольку идея о том, что завоевания пролетарской революции могут быть защищены путем всеобщего вооружения трудового народа, очень быстро доказала свою нежизнеспособность, в феврале 1918 года большевики начали формирование Красной Армии. Первоначально в ней существовало только одно звание — «красноармеец», но очень скоро начали появляться и неофициальные названия командных должностей, фактически служившие званиями. А окончательно звания, путь и в виде названия воинских должностей, вернулись в рабоче-крестьянскую армию 29 ноября 1918 года, когда они были закреплены в Уставе внутренней службы РККА.

Красноармейцы направляются на фронт. Никаких знаков различия, кроме красных звезд на фуражках, нет

Источник: therussiantimes.com

Обложка: Солдатский митинг в феврале 1917 года. Источник: burevestn1k.livejournal.com

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