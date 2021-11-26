ИЮЛЬСКИЙ КРИЗИС 1917 Г.

Социально-политический кризис в период Великой российской революции , конфликт между сторонниками перехода власти к Советам и сохранения коалиции либералов и социалистов во Временном правительстве 3-4 июля.

3 июля 1917 г. попытки правительства направить часть Петроградского гарнизона на фронт, где началось июньское наступление 1917 г., совпали с выходом 2 июля кадетов из правительства в знак протеста против предоставления автономии Центральной рады Украины. Правительство развалилось в момент волнений солдат, матросов и рабочих, которые вышли на улицы Петрограда с оружием в руках во главе с анархистами (И. Солнцев) и радикальной частью большевиков из их военной организации (А. Невский и др.). Солдатами 1-го пулеметного полка был создан Военно-революционный комитет. Демонстранты выступили с лозунгами “Вся власть советам рабочих и солдатских депутатов!” «Долой 10 министров и капиталистов!» Лидеры большевизма в этих условиях не собирались немедленно захватывать власть. В. Ленин вообще отсутствовал в Петрограде. Однако после того, как движение началось, большевики вынуждены были возглавить выступление, чтобы не выглядеть соглашателями. Официально ЦК большевиков заявил, что они готовы возглавить движение, чтобы превратить его «в мирное, организованное выявление воли всего рабочего, солдатского и крестьянского Петрограда». Движение могло увенчаться успехом, если бы под давлением демонстрантов ЦИК советов рабочих и солдатских депутатов и Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов решились бы взять власть в свои руки и создать социалистическое правительство с участием эсеров, меньшевиков и, возможно, большевиков. Такая возможность обсуждалась лидерами Советов и левых партий. За переход власти к Советам высказалась рабочая секция Петросовета . Но эсеры и меньшевики не решились на это. 4 июля состоялась демонстрация рабочих, солдат и кронштадтских матросов в поддержку власти Советов. Перед ними выступил Ленин, который призвал к бдительности и выдержке, поддержал лозунг «Вся власть Советам!» Демонстранты были обстреляны, произошли перестрелки. Возбужденная вооруженная толпа стояла около резиденции ЦИК, часть ее представителей пытались ворваться внутрь, был задержан министр В. Чернов, которого радикалы освободили лишь по требованию Л. Троцкого . Умеренные социалисты заявили, что большевики подняли восстание. Из-за отказа ЦИК взять власть большевики оказались в тупике. Они добивались передачи власти Советам, а лидеры Советов отказывались ее брать. Не добившись своего, демонстранты разошлись. Началось разоружение частей, участвовавших в выступлении, и аресты левых активистов. 5 июля была разгромлена редакция «Правды». В. Ленину, Г. Зиновьеву и некоторым другим лидерам большевиков пришлось уйти в подполье. Влияние Советов снизилось.

Исторические источники:

Из истории борьбы за власть в 1917 году. Сборник документов. М., 2002

Керенский А.И. Русская революция. 1917. М., 2005;

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т.33. М., 1962;

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 г. Документы и материалы. М., 2003. Т. 4;

Раскольников Ф. Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. М., 1990;

Следственное дело большевиков. М., 2012;

Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.